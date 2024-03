Test: Sennheiser Ambeo Soundbar Plus

Sennheiser Ambeo Soundbar Plus 6 / 6 Betyg 17 490 + 8 790 kr Pris För Föredömligt enkel installation med automatisk ljudoptimering baserat på rummet, lättanvänd enhet och fjärrkontroll, lätt att växla mellan källor, strömmande av media fungera perfekt oavsett källa, ett naturligt och äkta ljud som täcker hela ljudspektret, passar både vägg och bänk, tidlös design, möjlighet att trådlöst länka multipla subenheter, en bas som ”flyttar” marken under oss, bästa 360 graders ljudet vi testat i denna prisklass med bara två enheter. Emot Inget mer än att totalpriset kan bli lite högt för gemene man. Rekommenderas till Ska du investera i ett komplett ljudsystem till din TV där även musik och delvis spelande är viktigt är Sennheiser Ambeo Soundbar Plus och Ambeo Sub något av det absolut bästa du kan investera i.

Med Sennheiser Ambeo Soundbar Plus skapas ett magiskt, omslutande ljud som lyfter filmtittande flera nivåer.

Under flera decennier har vi testat det mesta som Sennheiser tagit fram när det kommer till såväl i-örat som över-örat och audio fila lurar med olika tillbehör i alla tänkbara prisklasser och för alla användningsområden. Men vi har fram tills nu aldrig haft möjligheten att testa företagets hemmabiooptimerade soundbar paket. Det var såldes med extremt hög förväntan vi under ett par veckors tid fick testa Sennheiser Ambeo Soundbar Plus med tillhörande Ambeo Sub som tillsammans med Sennheisers app Smart Control skapar ett magiskt 7.1.4 ljud med 3D-ljudteknik.

Teknikpackad soundbar

Ambeo finns i tre modeller: Mini, Plus och Max där vi alltså testat mellanmodellen Plus. Detta är en kompakt modell som mäter 105,1 x 7,5 x 12,1 millimeter och väger 6,3 kilo. Soundbaren kan antingen placeras på valfri yta framför en tv eller monteras på vägg med ett specialdesignat väggfäste (tillbehör).

Enheten är svart och är lite grovt sett uppdelad i tre delar. Vi får en finmaskig heltäckande tygfront med rundade hörn. Denna påminner lite om samma material och design som vi kan se på laddfodralen till Momentum True Wireless lurarna och det ger ett exklusivt, lite varmare intryck jämfört med många alternativa modeller.

Nästa del är ovansidan som även den är uppdelad i tre zoner. Vi får två sidor om vardera en tredjedel som kommer med samma nätstruktur samt en mittendel varifrån vi kan hantera vissa touchbaserade funktioner direkt från högtalaren, mer om dessa nedan. Slutligen har vi baksidan som även den fortsätter framsidans nät till en harmonisk helhet men som fram för allt huserar enhetens samtliga anslutningar.

Dessa består av följande alternativ: dubbla HDMI 2.0a in portar, en HDMI2.1 eARC port, en S/PDIF, ett stereo RCA par, en Mono RCA för kabelbaserad Sub anslutning samt en USB-A för strömmatning av extern enhet och en RJ45 anslutning. Den senare kompletteras med en imponerade uppsättning trådlös anslutning med stöd för IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax med en bred 2,4 gigahertz modulering i form av CCK, DQPSK, DBPSK för DSSS, 64QAM, 16QAM, QPSK och BPSK för OFDM vilket ger oss bästa tänkbara förutsättningar för alla former av strömmande media. Självklart finns här även stöd för blåtand av version 5 med A2DP, AVRCP eller GATT profiler vilket gör att vi även kan ansluta exempelvis mobiler eller plattor med mera direkt till enheten.

Automatiserad kalibreringsprocess

På ovansidan så finner även fyra så kallade fjärrfältsmikrofoner med hög precision. Men trots att denna soundbars är kompatibel med såväl Google Assistant som Alexa så är dessa mikroners primära funktion en helt annan. Ambeo Soundbar Plus använder nämnliten en automatisk rumskalibrering som innebär att när vi placerad upp högtalaren på tilltänkt plats så använder vi företagets app för att ansluta den till vårt konto och i slutet av denna process så kommer appen att föreslå en kalibrering av ljudet baserat på det rum och den placering som vi valt.

Detta kan låta lite larvigt och onödigt men så är verkligen inte fallet och jämför vi ljudet, direkt efter en installation, utan att använda appen och utan att köra kalibreringen, med samma test och samma ljud efter att vi kört kalibreringen så låter det som två olika system. Den som sker under själva processen är att enheten skickar ut högfrekventa ljud från de olika elementen varpå mikrofonerna analyserar hur dessa ljud studsar på och runt i rummet. Efter ett par minuter så är allt klart och i samband med detta så har vi även fått det mest kompletta, omslutande surround-ljudet som vi någonsin testat i denna prisnivå, och från en singelenhet.

Perfekt ljud i sin renaste form

Titta vi så närmare på vad det är som skapar denna unika, magiska ljudbild, så drivs Sennheiser Ambeo Soundbar Plus av totalt nio stycken Klass D förstärkare vilka tillsammans kan leverera hela 400 watt (RMS) via nio separata högtalare. Dessa är fördelade på sju högkvalitativa aluminiumkoner med fullrange drivenheter som täcker hela intervallet upp till 20 kilohertz vilka i sin tur är fördelade med tre framåtriktade, två riktade uppåt och två åt sidorna.

Dessa kompletteras sedan med dubbla stängda kammare där fyratums, uppåtriktade, baselement placerats för ljud ända ner till 38 hertz. Samtliga av dessa kontrolleras och synkroniseras sedan via en fyrkärning SOC lösning som körs i 1,8 gigahertz vilket egentligen är mer än tillräckligt för de flesta datorer. Då systemet dessutom är fullt kompatibelt med Dolby Atmos, DTS:X, MPEG-H och 360 Reality Audio skapas den ljudbild som vår källa producerar på ett imponerade naturtroget sätt.

Vad innebär då detta i verkligheten? Jo börjar vi med filmtittande som kanske är en av de primära anledningarna till att använda enheten så får vi en så äkta rumskorrigerad ljudbild som vi upplevt utan en äkta 5.1 uppsättning med fysiska bakre högtalare. När vi hör en helikopter komma inflygande snett bakifrån så är det till och med så att vi kommer på oss själva att vända oss om och titta vart den bakre högtalaren är placerad. Ser vi på filmer som Fast and Furious så upplever vi verkligen ljudet från bilar som växlar filer så nära realism och bioljud som det går att komma med denna typ av uppsättning.

Den del som vi sedan blev klart positivt överraskade av var spel fokuserat ljud. För när vi ansluter dator, PS eller Xbox till vår TV för att spela så får vi näst intill samma känsla som från perfekt kalibrerade 360 graders headset där vi kan höra fiender, varifrån den kommer och hur långt borta de är innan de blir visuellt synbara. Det vi missar lite med enbart Ambeo Soundbar Plus är tyngden och känslan i explosioner och likande men detta löser vi med Suben, mer om detta nedan.

Slutligen så har vi musiklyssnandet och även detta är, likt klassiskt Sennheiser maner, ett naturligt och rent ljud som harmoniserar perfekt mellan de höga tonerna ända ner till de djupare med tydliga röster som väl balanserar med musiken som spelas. Soundbaren har en viss fördel på mer klassiskt inspirerad musik samt populärmusik som inte är så bas tung, ungefär på samma sätt som med spelandet. Men enkelheten att använda Ambeo Soundbar Plus som primär musikkälla i valt rum är föredömligt. Vi kan enkelt strömma musik från valfri mobil eller platta samtidigt som vi kan låta våra Google assistent baserade smarta enheter spela upp vår musik på enheten. Dessutom så fungerar modellen perfekt med Homey där vi kan aktivera geopositionering för att automatiskt starta musik när vi kommer hem.

Det kompletterande djupet

För dig som sedan antingen har ett lite större rum att fylla med ljud eller bara vill gå ännu lägre ner i bas ljudet så erbjuder Sennheiser även Ambeo Sub. Detta är en svart box med rundade kanter som mäter 27,4 x 36,9 x 27,4 centimeter och väger 8,2 kilo. Enheten drivs av en klass D förstärkare på 350 watt och en dubbelkärning processor som tillsammans med ett åtta tums så kallat Long throw element når ett frekvensområde på mellan 27 och 80 hertz vilket även fångar upp och förstärker de riktigt låga ljuden som Soundbar plus inte riktigt når ner till.

Precis som Soundbaren så använder även Suben inbyggda fjärrområdesmikrofoner vilket gör att enheten kan läsa av rummet och lära sig dess akustik med extrem precision för en perfekt självkalibrering. Då enheten kan anslutas både trådlös och via en Mono RCA kabel så får vi dessutom en flexibel lösning som gör det enkelt att sätta upp och installera enheten oavsett placering.

Vad som sedan gör detta än bättre är att vi har möjlighet att länka samman upp till fyra enheter vilka sedan kalibreras tillsammans både efter rum och efter övriga enheters placering vilket gör det möjligt att fylla även riktigt stora rum med en mullrande bas.

Men redan vid en så gör denna enhet underverk och när vi ser filmer som Dune kan vi riktig känna hur marken vibrerar när rymdfarkosterna landar. Vi kan till och med känna vibrationer från slagfälten i Bravehart när hästarna rider in eller när de olika slagstyrkorna drabbar samman vilket ger en helt annan dimension av närvaro.

Detta är även något som vi har extra nytta av när det kommer till såväl spelande som musiklyssnade där både dessa områden får den lite grann saknade dimensionen och ljudet blir helt plötsligt helt komplett. Det är även så som vi skulle rekommendera uppsättningen. För även om Soundbar Plus är snudd på perfekt sig själv så är det med minst en Sub som systemet skapar äkta ljudmagi.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Sennheiser, www.sennheiser.com

: Sennheiser, www.sennheiser.com Cirkapris : 17 490 + 8 790 inkl. moms 13 992 + 7 032 exkl. moms

: 17 490 + 8 790 inkl. moms 13 992 + 7 032 exkl. moms Mått Soundbar : 105,1 x 7,7 x 12,1 cm

: 105,1 x 7,7 x 12,1 cm Mått Sub : 27,4 x 36,9 x 27,4 cm

: 27,4 x 36,9 x 27,4 cm Vikt Soundbar : 6,3 kg

: 6,3 kg Vikt Sub : 8,2 kg

: 8,2 kg Total effekt Soundbar : 400 watt

: 400 watt Totalt effekt Sub : 350 watt

: 350 watt Element Soundbar : 7st 2” + 2st 4”

: 7st 2” + 2st 4” Element Sub : 1st 8”

: 1st 8” Anslutningar Soundbar : 1st HDMI2.1 eARC, 2st HDMI, 1st S/PDIF, 1st RCA par, 1st mono RCA, 1st USB-A för laddning, RJ45

: 1st HDMI2.1 eARC, 2st HDMI, 1st S/PDIF, 1st RCA par, 1st mono RCA, 1st USB-A för laddning, RJ45 Trådlöst : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Blåtandsprofiler : A2DP, AVRCP, GATT

: A2DP, AVRCP, GATT Ljudstöd : Dolby Atoms, DTS X, MPEG-H Audio, 360 Reality Audio

: Dolby Atoms, DTS X, MPEG-H Audio, 360 Reality Audio Smart stöd: Google home, Alexa, Apple Homekit