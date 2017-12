Google blockerar reklam i Chrome

Från och med den 15 februari kommer webbläsaren Chrome att innehålla en egen annonsblockerare av en lite speciell sort.

I mitten av 2017 meddelade Google att man kommer att börja blockera vissa annonser i webbläsaren Chrome, utan att närmare gå in på detaljer. Nu har man på sin egen blogg publicerat ett datum för när detta inträffar, nämligen 15 februari.

Google är medlem i en sammanslutning som heter Coalition for Better Ads, som nyligen publicerat Better Ads Experience Program. Det här programmet ger riktlinjer för företag som Google om hur de kan använda de bättre annonsstandarderna för att förbättra användarnas erfarenhet av annonser på webben.

Överträdelser av standarderna rapporteras till webbplatser via Ad Experience Report, och webbplatsägare kan skicka in sin webbplats för omprövning när överträdelserna har rättats till. Från och med den 15 kommer Chrome att ta bort alla annonser från webbplatser som ger en felaktig annonsupplevelse i mer än 30 dagar.

Chrome stoppar irriterande annonser

Detta kommer inte att blockera alla annonser på alla webbplatser – i stället kommer det att stoppa dem som anses vara alltför irriterande eller påträngande. Men det räcker alltså med att en annons inte uppfyller standarden för att samtliga ska blockeras. Vad det handlar om är annonser som upplevs som onödigt påträngande eller irriterande.

Tanken bakom det hela är förstås att annonsering är viktig för många webbplatsers överlevnad och att man genom att göra annonserna mer uthärdliga ska få användarna att avstå från att utnyttja annonsblockerare som stoppar all reklam. Nu återstår det att se om övriga webbläsartillverkare hänger på. Microsoft är medlem i koalitionen, men inte exempelvis Mozilla.