Test: Kingston SSDNow A1000

Kingston ger sig in på budgetmarknaden för NVMe-enheter med Kingston SSDNow A1000. Disken kan passa bra som lagringsenhet i tunna bärbara datorer eller i små stationära byggen.

Kingston SSDNow A1000 är mer budgetvänliga enheter för dem som söker NVMe-baserad lagring. De har formfaktorn M.2 2280 och använder sig av två stycken PCIE Gen3-banor, till skillnad från de högre presterande som använder sig av minst fyra banor. En fyrakanalers Phison E8-kontroller hanterar lagringen, som består av Toshibas 256 gigabits BiCS 3D trebitars TLC Nand. För högre prestanda avsätts 24 gigabyte av lagringsutrymmet till en sekundär cache. På vårt testexemplar (480 gigabyte) fanns även en DDR3L DRAM-cache på 512 megabyte som komplement.

SSD-enheten som vi har testat har en TBW på 300 terabyte. Den har stöd för Phisons StrongECC, SmartECC och Smartflush samt AES 256 för ökad säkerhet.

På vårt testsystem nådde vi upp i 3 151 transaktioner per sekund, vilket är en relativt standardbetonad siffra. Däremot låg svarsfrekvensen, eller latensen, på dryga 34 millisekunder, vilket är alltför högt.

Då skrivvärdet var klart högre än Kingstons siffror antar vi att detta var en av de positiva effekterna av cachen.

Därefter använde vi AS SSD för att se hur enheten hanterade slumpmässig respektive sekventiell läsning och skrivning. När vi använde mindre filer, 4k, nådde vi 430 megabyte per sekund i skrivprestanda och 712 megabyte per sekund i läsprestanda. För sekventiell skrivning och läsning blev motsvarande värden aningen bättre (562 och 1 197 megabyte per sekund). Resultatet är helt klart bättre än med en traditionell SSD, men det är samtidigt inte i klass med toppresterande M.2-modeller.

En intressant notering gjordes när vi använde Iometer. Då, med 4k slumpbaserade data, nåddes dryga 160 000 iops vid skrivning och dryga 97 000 iops vid läsning. Då skrivvärdet var klart högre än Kingstons siffror antar vi att detta var en av de positiva effekterna av cachen.

Då denna enhet bara använder en sida för kretsar blir den enkel att placera. Den är dessutom sval, vilket självklart delvis beror på lite lägre prestanda. Den kan passa bra i tunna bärbara datorer eller i små stationära byggen.

Av Patrik Wahlqvist

Test: Kingston SSDNow A1000 4 / 6 av 6 För Sval, bra TBW, låg effektförbrukning, kan även användas i tunna datorer. Emot Knappast toppbetyg för prestandan, kunde ha varit aningen billigare. Rekommenderas till Ett bra alternativ för små datorer eller om du hittar den till nedsatt pris.

Tillverkare: Kingston, www.kingston.com

Cirkapris: 1 395 kr inkl. moms, 1 116 kr exkl. moms

Kapacitet: 480 GB

Flash: 3D TLC

Formfaktor: M.2 2280

TBW: 300 TB

Cache: 512 MB DDR3L