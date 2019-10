Fråga

För en tid sedan försvann administratörsinloggningen från datorn (Windows 7). Det går inte att logga in som administratör, endast som gäst, varför en stor del av sparade dokument inte går att nå längre. Jag frågade här tidigare och fick bra beskrivande tips som dessvärre inte har hjälpt mig.

Det stod i början något om en förlorad fil. Jag hade ej något lösenord för inloggning så det är inte frågan om förlorat sådant. Jag hade ett program som heter Kon Boot men det verkar vara mer för att återställa förlorat Windowslösen.

Kan det finnas andra program som kan gå in och återställa ordningen i datorn? Förr då datorerna var lite enklare konfigurerade var jag själv rätt bra på dylikt men nu har tiden sprungit ifrån mig, och tekniken.

Jag kunde till exempel förr gå in på en hårddisk och rädda olika filtyper, .doc .xls med flera. genom att gå in typ via kommandotolken eller det motsvarande då och den vägen kopiera ut filerna men nu går det ej.

Så, finns där något tips om hur jag kan rädda filer, genom något program till exempel, innan jag kanske sabbar det hela under mina försök att rädda.

Nisse L

Jag vet inte varför ditt konto har försvunnit, men mystiska saker kan hända ibland. Kan du starta datorn i felsäkert läge? I så fall borde du kunna rädda situationen genom att aktivera det inbyggda administratörskontot.

Starta Kommandotolken i administratörsläge (det borde fungera i felsäkert läge) och skriv:

net user administrator /active:yes

Om detta går bra kan du nu starta om och logga in med kontot Administratör och använda detta för att exempelvis komma åt dina filer eller skapa en ny användare. Inaktivera denna administratör igen när allt fungerar.

En annan variant att prova är att göra en systemåterställning till ett läge som var innan problemet uppstod. Detta förutsätter att du har några systemåterställningspunkter skapade. Starta om Datorn och håll ned F8 under Windowsstarten (precis som för att komma till felsäkert läge) och välj ”Reparera din dator” från menyn.

Välj språk och sedan ”System Restore”. Välj en lämplig återställningspunkt och genomför återställningen.

Ytterligare ett sätt att åstadkomma samma sak är att starta Windows i ”Felsäkert läge med kommandotolk”. Skriv sedan

rstrui.exe

Detta startar programmet Systemåterställning.

Egentligen handlade ju din fråga om att rädda filer, men jag tyckte det var bättre att gå igenom hur du kan få Windows att fungera som det ska. För den händelse att det skulle misslyckas kan du ju dock behöva rädda dina filer.

Kommandotolken kan du fortfarande använda, till exempel i felsäkert läge enligt ovan. Men beroende på om detta läge inte fungerar eller om du ändå inte får tillräckliga rättigheter är nog det enklast att ta ur hårddisken och sätta den i en annan dator där det finns administratörsrättigheter.

Du kan då ta över äganderätten till aktuella mappar genom att högerklicka och välja Egenskaper, samt därefter använda fliken Säkerhet.