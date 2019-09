Med tre kameror, en ny processor och ett namn som ska förklara både prestandan och prislappen lanserar Apple Iphone Pro. På ett event under tisdagen visade företaget även upp en ny Ipad, en uppdaterad Apple Watch och en ny version av ”vanliga” Iphone.

En av de numera förutsägbara hösthändelserna från företaget som inte gillar att vara förutsägbart är lanseringen av nya mobiltelefoner. Vi talar givetvis om Apple och deras Iphone. Det mesta som presenterades under tisdagskvällen hade läckt sedan innan, men en och annan intressant nyhet lyckades detta till trots smyga sig in under presentationen.

Apple Arcade laddas med 100 titlar

Apples VD Tim Cook inledde kvällen i rasande fart med information om Apples nya speltjänst, Apple Arcade, som kommer vara tillgängligt på Mac, Iphone, Ipad och Apple TV. Tjänsten kommer att innehålla 100 spel som utvecklats av tredjepartsutvecklare och som endast finns tillgängliga via Arcade. Spelen som erbjuds ska med tiden roteras runt, så man kan anta att de titlar som är exklusiva för Apples kunder kommer att släppas till andra plattformar senare. Apple Arcade är en prenumerationstjänst där man betalar 59 kronor i månaden, vilket ger alla medlemmar i ett familjekonto via Icloud möjligheten att spela.

Apple har inte talat nämnvärt om vilka hårdvaruenheter som faktiskt kommer att stödja tjänsten, men gissningsvis kommer de produkter som stödjer IOS 13, MacOS 10.15 och så vidare, att fungera.

Apple Arcade släpps den 19 september, och om det är ett (1) spel värt att hålla ett öga på är det Beyond a steel sky, fortsättningen på det legendariska spelet Beneath a steel sky från 1994 som var en favorit hos den dåtida Datormagazin-redaktionen.

Den som köper en ny produkt, exempelvis en Ipad eller Apple TV, den närmaste tiden kommer att få Apple TV plus gratis under ett år

Apple passade också på att visa upp ytterligare TV-serier i sin kommande TV-satsning Apple TV plus. Tjänsten får premiär i Sverige den 1 november och kommer att kosta 59 kronor i månaden. Den som köper en ny produkt, exempelvis en Ipad eller Apple TV, den närmaste tiden kommer att få Apple TV plus gratis under ett år.

Lätt uppdaterad Ipad och en ny klocka

Apple passade, aningen oväntat, på att pensionera grundmodellen av Ipad. Den nya modellen som kallas den sjunde generationens Ipad har gått från att ha en skärm på 9,7 tum till en 10,2 tums dito. Datorplattan har också stöd för en anslutning till Apples tangentbord, Smart keyboard. Stöd för Apples penna finns också, men det är en äldre generation av pennan med aningen sämre responstid än den penna som säljs till nuvarande Ipad Pro.

Den nya grundmodellen av Ipad har en A10-processor vilket inte är den senaste generationens dito. Datorplattan kostar från 4295 kronor med 32 gigabyte lagringsyta och Wi-Fi. Vill man kliva upp till 512 gigabyte lagring landar prislappen på 5495 kronor. Vill man till det ha stöd för både Wi-Fi och LTE-kommunikation landar man på strax under 7000 kronor. Värt att notera är också att denna modell av Ipad inte har USB-C-anslutning utan den äldre lightning-anslutningen.

Skärmen alltid tänd i nya Apple Watch

Under kvällen passade företaget också på att släppa en uppgraderad Apple Watch. Klockan har nu möjlighet att alltid ha skärmen tänd. Ny teknik för energistyrningen i Apple Watch och ny teknik i själva skärmen har enligt Apple gjort detta möjligt.

Den nya femte generationens klocka har också en inbyggd kompass där Apple, i separat information på sin supportsajt, påpekar att armband med magneter kan påverka kompassens funktion. Priserna för den femte generationens Apple Watch börjar på 4995 kronor med en 40 millimeter stor urtavla och finns i flera olika material och med eller utan stöd för mobila datanätverk.

En 44 millimeter stor klocka i aluminium med stöd för både Wi-Fi och mobila datanätverk landar på 6595 kronor och i Sverige erbjuds abonnemang från Tre, Telenor och Telia för de som väljer klockan med mobilt datanätverk.

Tycker man inte att aluminium är ett trevligt material erbjuder Apple också klockmodeller i titan från 10195 kronor eller keramik från 15195 kronor.

Klockorna med stöd för mobila nätverk kan nu också ringa till akutnummer för polis, ambulans och brandkår i över 100 länder oavsett vilket mobilt dataabonnemang och oavsett vilken operatör man har i sin klocka.

Lagom mycket mer av allt i nya Iphone-modeller

De nya Iphone-modellerna kan egentligen summeras med en mening: Mer av allt.

Iphone 11 är en uppgraderad Iphone XR, alltså en Iphone med Face ID-autentisering och LCD-skärm. Det är också den billigaste modellen i Apples uppsättning av nya telefoner med en prislapp som börjar på 9195 kronor med 64 gigabyte lagringsyta. Telefonen erbjuds i tre lagringsnivåer (64, 256- och 512 gigabyte) och i fem olika färger.

Apple har lagt mycket fokus på kamerorna i de nya Iphone-modellerna. Iphone 11 har två kameror, något som den dyrare Iphone X och senare Iphone XR haft ett tag nu. Telefonen har också snabbare Face ID-upplåsning och stöd för dubbla sim-kort i form av ett fysiskt och ett elektroniskt sim-kort via de operatörer som stödjer det, samt LTE-kommunikation i gigabit-hastighet och Wi-Fi version 6.

Iphone 11 Pro-modellerna är alla IP68-klassade för att vara vattentäta ner till fyra meters djup

Vad händer med Iphone XS och Iphone XS Max då? De heter numera Iphone 11 Pro och Iphone 11 Pro Max, har tre kameror och erbjuds i fyra olika färger. Iphone 11 Pro Max är modellen med större skärm. Iphone 11 Pro-modellerna är alla IP68-klassade för att vara vattentäta ner till fyra meters djup i upp till 30 minuter, vilket kan vara bra med tanke på vad telefonerna kostar. Vi kommer till det lite senare.

3D touch är ett minne blott

Gemensamt för de båda nya generationerna av Iphone är att 3D touch, gränssnittet som funnits i Iphone i ett antal år nu som erbjuder tryckkänsliga funktioner i gränssnittet i IOS, är borttaget. De nya telefonerna bygger alla på Apples nya A13-chip som enligt tillverkaren ska vara 20 procent snabbare än föregångaren A12.

De tre kamerorna i Iphone 11 Pro arbetar tillsammans när man fotograferar eller filmar. Via mjukvara analyseras sedan bilderna och pusslas ihop för att få bästa kvalitet. Den tredje kameralinsen i Iphone 11 Pro är en vidvinkellins som ska göra det möjligt att filma eller fotografera stora motiv även på nära håll.

Så mycket kostar Iphone Pro

Innan vi presenterar priserna på de nya mobilerna kan det vara läge att sätta sig ner. Iphone 11 Pro med en 5,8 tum stor skärm kostar 12995 kronor med 64 gigabyte lagring. Är du intresserad av att fotografera och filma mycket kan modellen med 512 gigabyte lagring säkert vara av intresse. Då kostar mobiltelefonen 17595 kronor.

Vill du ha en större skärm i form av Iphone 11 Pro Max så börjar denna på 14295 kronor med 64 gigabyte lagring och bjässen med 512 gigabyte lagring kostar ögonvattnande 18995 kronor. Modeller av båda telefonerna finns också med 256 gigabyte lagring, då för 14895 respektive 16195 kronor.

