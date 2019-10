Så är det då äntligen lanserat: Macos 10.15 ”Catalina”, den nya stora uppgraderingen av Macos. Vi går igenom nyheterna och viftar samtidigt varnande med pekfingret om att uppgradera för snabbt.

Efter sju sorger och åtta bedrövelser har den nya versionen av Macos släppts av Apple. Version 10.15 har fått smeknamnet ”Catalina” där Apple på något sätt försökt dölja versionsnumret på operativsystemet ända sedan version 10.7 som gick under namnet ”Lion”. Nåväl, nu är det hela här och det finns gott om nyheter värda att nämna. Om du har något annat än en Macbook air, Macbook pro, Mac mini eller Imac från 2012, 2015 års Macbook eller senare, Imac pro eller Mac pro från 2013 eller senare så kan du nämligen uppdatera till Macos 10.15. Äldre maskiner än så får förlita sig på något av alla de hack som kommer dyka upp inom kort eller så får man vackert köpa sig en ny dator.

Först och främst: Hejdå Itunes. Apples en gång så älskade applikation för att hantera musik, först lokalt på din Mac och senare via Itunes-butiken har under åren svällt till att hantera allt från uppgraderingar av Iphone till film, TV-program och vad annat Apple kunde stoppa in. På många sätt hade Itunes blivit vad Iphoto var några år innan – en närmast okontrollerbar massa som bara svällde och växte och inte gick att få stopp på. Med Macos 10.15 har Apple inte bara fått stopp på Itunes, de har satt spaden i backen och begravt det. Nu är Itunes istället uppdelat på tre olika applikationer: musik, poddar och tv/film. Itunes i det skick vi lämnar det bakom oss år 2019 lär inte sörjas av många men en gång i tiden var det en genial programvara som gjorde musiklyssnande enkelt och elegant.

När vi ändå står på kyrkogården med spaden i hand så kan vi också passa på att säga tack och adjö till stöd för 32-bitarsapplikationer i Macos. Det kanske inte spelar så stor för en del av er som läser detta men det finns sannolikt fortfarande gott om applikationer i din Mac som körs i 32-bitarsläge. Många av dem kommer uppdateras, om det inte redan skett, men om du är osäker kan du gå in i Äpple-menyn, klicka på ”About this Mac” och sedan välja ”System report”. Scrolla nedåt i fönstret tills du finner ”Applications” och därefter kan du titta i listan över allt som är installerat på din Mac och kontrollera så det inte är något du verkligen, verkligen behöver efter en uppgradering till Macos 10.15. Ett varningens finger ska vi också passa på att vifta över alla former av script och andra speciallösningar du byggt på din Mac – vi kommer strax till varför. Det är än så länge också oklart hur exempelvis Perl, PHP, Ruby och andra utvecklingsmiljöer ser ut i Macos 10.15.

Zsh och Ipad-appar i din Mac

För de som gärna tillbringar tid i terminalen kommer första mötet med Macos 10.15 att bli en aning chockerande då Bash är borta. Istället har Apple valt att använda Zsh som kommandotolk i Macos 10.15 och anledningen till detta är inte att Bash inte längre håller måttet utan att den version av Bash som Apple nyttjat i Macos version 10.14 var version 3.2.57 från år 2007. Det som hade krävts av Apple för att inkludera en senare version av Bash var att de hade accepterat de betydligt strängare licensreglerna i och med Gnu Public License, GPL, version 3.0. Det ville inte Apple göra då GPL 3.0 hade inkräktat på Apples upphovsrätt och immateriella rättigheter. Apple är för övrigt långt ifrån det ena företag som vänder GPL 2.0 ryggen och väljer andra alternativ. Mellan 2010 och 2017 halverades antal mjukvaror som använde GPL 2.0 och många av dessa har istället gått över till licensensmodeller från MIT, Apache-projektet eller någon av licensmodellerna från BSD-projektet. GPL 3.0 har inte kommit i närheten av den populäritet som GPL 2.0 hade, och det är inte orimligt att ställa sig frågan om Free Software Foundation och dess forne ledare Richard Stallman inte skjutit sig en aning i foten i sin iver att tvinga fram öppen, fri programvara precis överallt. Hur som haver – Zsh är den nya kommandotolken i Macos 10.15 och råkar man inte gilla Zsh så kan man alltid installera Bash via exempelvis Brew-projektet som, om det inte redan stödjer Macos 10.15, kommer göra det inom kort. Man ska då vara medveten om att man får hålla programvaran uppdaterad på egen hand och inte räkna med att Apple gör det åt dig.

En av de större nyheterna i Macos 10.15 är något Apple kallar Mac catalyst, enkelt uttryckt ett ramverk som gör det enkelt för tredjepartsutvecklare att portera Ipad-applikationer till Macos. Det är inte svårt att vara en aning konspiratorisk och se att Apple behöver fler Mac-applikationer i sin applikationsbutik för ändamålet och om tredjepartsutvecklare redan har en fungerande applikation för Ipad så varför inte också göra den tillgänglig för Mac-plattformen?

Använda din Ipad som extraskärm till din Mac? Om det låter bekant så beror det på att andra tredjepartsutvecklare erbjudit detta i åratal. Dessa kan sannolikt se sig om efter något annat att göra nu när Apple byggt in denna funktioner i både Ipados och Macos utan någon extra kostnad. Funktionen kallas Sidecar (säkert finns både en och annan Amiga-användare som minns tillbehöret till Amiga 1000…) och gör också att en Ipad kan användas som en ritbräda.

Tjänster, tjänster, tjänster

Apple satsar stenhårt på tjänster. Apple arcade är som vi berättat tidigare Apples nya speltjänst som redan lanserats för Apple tv, Iphone och Ipad. Nu finns den också på Mac och enkelt uttryckt ska de flesta spel som redan finns på Apple arcade för de andra plattformarna också gå att spela på en Mac som är kompatibel med Macos 10.15. Under de kommande veckorna kommer Apple fylla på speltjänsten ytterligare så de når upp till de 100 spel som tidigare utlovats och om man vill så kan man spela med tangenbord, mus, styrplatta eller att ansluta spelkontrollers från en Playstation 4 eller Xbox så länge de stödjer anslutning via blåtand.

Utöver detta finns också stöd för Apples tidigare och nya tjänster inom underhållning. Apple podcasts var tidigare en del av Itunes men har som vi tidigare nämnt lagts i en helt egen applikation. Apple tv hanterar Apples utbud av egenproducerat videomaterial i en egen applikation och sedan tidigare fanns ju tjänsten Apple music som också den har en egen applikation.

Det finns en rad andra små och lite större nyheter i Macos 10.15, bland detta det faktum att hela operativsystemet numera körs från en skrivskyddad volym vilket innebär att en applikation eller en användare inte kan skriva över filer som tillhör själva operativsystemet. De som vill bygga sig en Hackintosh med Macos 10.15 lär med andra ord få jobba ordentligt för att få till den lösningen då det är den i Macos inbyggda säkerhetsfunktionen Gatekeeper som hanterar vad som får skriva till operativsystemets kataloger och vad som inte får göra det. Med lite tur kanske detta stoppar Google från att radera symlänken till /var med en uppdatering av webbläsaren Chrome för Macos…

Ska man uppgradera då? En av de stora nyheterna i de nya versionerna av Macos, Ios och Ipados har ju varit möjligheten att dela ut kataloger via Apples molntjänst Icloud drive, något som i praktiken skulle göra konkurrerande lösningar som Dropbox mer eller mindre meningslösa för de som använder Icloud och har plats att lagra filer där. Samtidigt har katalogdelningen via Icloud varit ett av de stora problemområdena för Apple under betaperioderna för Ios 13 och Macos 10.15 under sommaren och hösten och när Ios 13 lanserades saknades funktionen i operativsystemet. Uppenbarligen har Apple ännu inte löst dessa problem då Macos 10.15 lanseras utan denna funktion. På Apples hemsida kan den som läser det finstilta notera att mappdelning via Icloud drive ska lanseras ”i vår” tillsammans med en annan funktion som hämtats från Ios: kommunikationsbegränsningar.

Så för att svara på frågan om man ska uppgradera blir svaret njaaa. Inte än iallafall. Varje ny version av Macos går igenom en eller ett par stålbad där buggar som Apple missat kommer till ytan, tredjepartsapplikationer som slutar fungera och ett och annat hårdvarutillbehör som helt plötsligt blev gammalt då tillverkaren av det inte har för minsta avsikt att ta fram en ny drivrutin till det. Avvakta, undersök noga om ditt system kommer påverkas negativt och fatta ditt beslut därefter är rådet från oss på Datormagazins mac-fraktion.