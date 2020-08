Fråga

Jag har försökt att installera Garmin Express för Windows från Garmin för att uppdatera kartor på min GPS, men misslyckas varje gång. Jag får frågan att jag ska ange foldern som innehåller installationspaket ”Expressinstaller.msi”. Jag har letat, men hittar inget sådant.

När jag avbryter installationen får jag meddelandet ”The older version of Garmin Express cannot be removed”. Tacksam för all hjälp!

Gustav

Svar

Det låter som om du har en gammal version av Garmin Express som av någon anledning, antagligen ett fel i systemregistret, inte kan avinstalleras. Gå till sidan https://support.microsoft.com/sv-se/help/17588/windows-fix-problems-that-block-programs-being-installed-or-removed och ladda ned filen MicrosoftProgram_Install_and_Uninstall.meta.diagcab med knappen ”Ladda ned”.

Kör filen för att starta ”Felsökaren för installation och avinstallation av program”. Start felsökningen, markera ditt program och välj att försöka avinstallera. Med lite tur klarar programmet att ta bort din gamla installation eller göra den tillgänglig för avinstallation på vanligt vis.

Sedan kan du försöka med nyinstallationen igen.