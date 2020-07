Produktgenomgång: Netgear WAC564

Om du vill ha tillgång till samtliga inställningar direkt från start eller inte kan eller vill använda Insight gör du kortfattat följande: Via WiFi – anslut till enhetens integrerade SSID som är tryck på undersidan, eller anslut enheten till samma nätverk som datorn med en ethernetkabel kopplad i port 1. Starta en webbläsare och gå in på www.routerlogin.net (eller www.aplogin.net). Alternativt anger du enhetens IP-nummer som nätverkets DHCP-server tilldelat den, om kabel använts. Du kommer nu till vad som kallas Day Zero Easy Setup page. Följ här stegen via guiden. Denna visas bara första gången som du loggar in och försvinner när guiden är fullföljd.