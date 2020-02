Denna artikel är utförd på uppdrag av NETGEAR – tillverkaren har inte fått möjlighet att påverka vare sig testförfarandet eller texten.

GC108PP är en fläktlös, kompakt, åttaportars PoE+-switch med molnbaserad managering.

AV PATRIK WAHLQVIST

Netgear har under många år varit en ledande aktör inom SMB-segmentet och var även ett av de första företagen med att ta fram olika PoE-baserade enheter. Denna portfölj har under årens lopp breddats och vi tittar här närmare på en mycket intressant nyhet i form av GC108PP.

PP står för Power Plus vilket i detta fall innebär att denna kompakta enhet, som bara mäter 188 x 110 x 27 millimeter och väger 0,52 kilo, kan tillhandahålla totalt 128,4 watt över dess åtta gigabitportar.

Smarta lysdioder

Vi böjar med att granska det yttre. GC108PP har ett vitt hölje i metall som på båda kortsidorna har försetts med runda ventilationshål. Då enheten är fläktlös är detta, tillsammans med en intern fläns, den enda kylning som behövs. Även under långvarig maximal belastning håller sig enheten på acceptabla värmenivåer. En anledning till att detta är möjligt är att Netgear använder sig av ett externt nätaggregat för strömförsörjning. För att kunna säkra tillräcklig strömtillförsel är nätaggregatet cirka hälften så stort som switchen. Det är även strömförsörjningsdelen som vid maximal belastning blir märkbart varm vilket är värt att vara observant på då den bör placeras med tillräckligt med fritt utrymme på sidorna.

På undersidan finner vi dels två hål-kors, enligt VESA75, för enkel väggmontering via medföljande skruvar och pluggar men även fyra mindre kvadratformade utfasningar för att kunna placera medföljande gummifötter om vi hellre vill placera enheten på ett skrivbord.

På baksidan finns dels anslutningen till den externa strömförsörjningen dels ett fäste för ett Kensington-lås.

Ser vi till fronten finns här i vänster kant två LED:er.

Power/Cloud LED. Denna lyser med ett fast grönt sken när enheten är i så kallat ”Direct Connect Web-browser Interface”-läge. Detta innebär att enheten hanteras lokalt och inte är anslutet till Netgears molntjänst Insight. Det andra läget är ett fast blått ljus vilket visar att enheten är konfigurerad och ansluten till Insight-molnet varifrån vi kan hantera, konfigurera och övervaka både switchen i sig men även övriga enheter som är anslutna till Insight.

Härefter följer de åtta gigabit LAN-portarna. Även dessa har på sedvanligt vis små LED:er i respektive ports övre kant. Den vänstra av dessa visar på ansluten länkhastighet medan den högra ger oss aktuell PoE-status. Om denna är släckt ger porten ingen PoE-ström, om den är grön levereras ström till ansluten PoE-enhet och är den gul/orange förekommer ett PoE-fel.

Ytterligare en smart lösning hittar vi mellan portarna och de vänstra lysdioderna. Det handlar om en multifunktionell reset-knapp. Genom att trycka in denna i två sekunder startas enheten om med bibehållna inställningar. Trycker vi in den i fem sekunder startas enheten om och återgår till den senast sparade moln-baserade konfigurationen. Härefter kan du i Insight-appen ta bort enheten från ditt nätverk för att sedan återigen hålla inne knappen i fem sekunder för en total fabriksåterställning.

Bra hårdvarubas för prisklassen

Vi fortsätter med att titta på vad GC108PP erbjuder på insidan. Motorn i denna switch ligger i en enkärnig CPU på 500 megahertz vilken kompletterats med 128 megabyte RAM, 32 megabyte SPI Flash och 512 kilobyte paketbufferminne som fördelas och används dynamiskt över anslutna portar. Modellen erbjuder en full duplex med maximala 16 gigabit per sekund över åtta prioritetsbaserade köer baserade på WRR och strikt prioritetsbasering.

GC108PP har stöd för 64 VLAN med L2-baserade tjänster som IEEE 802.1Q VLAN-taggning, IP- och MAC-baserade VLAN och både Auto VoIP samt Auto Video VLAN för högsta stabilitet och kvalitet vid användande av VoIP-telefoner eller olika strömmande videolösningar. Vi får även maximalt 256 DHCP snooping bindings vilket enkelt uttryck är en teknik som minimerar riskerna för att utsättas för så kallade DHCP-attacker och öka säkerheten i nätverket. Dessutom kan vi aktivera en ACL med upp till 100 registrerade MAC-, IP- och IPv6-uppgifter för än högre säkerhet.

Vi har redan nämnt att enheten har stöd för maximala 126 watts total PoE-strömtillförsel. Med enkelt matte kan det vara lätt att tro att detta ger en jämn fördelning på knappa 16 watt per port. Men så är inte fallet. Då olika enheter har olika krav kan GC108PP i stället tillhandahålla upp till 30 watt per port, så länge som den totala strömmatningen inte uppgår till mer än 126 watt. Trots dessa funktioner och möjligheter är modellens prisläge mycket tilltalande med ett rekommenderat utpris på cirka 1 900 kronor inklusive moms.

Övriga tjänster och funktioner

Går vi vidare bland enhetens integrerade tjänster finns här flera delar som underlättar både användande och hantering. Enheten har bland annat stöd för både 802.1ab LLDP och LLDP-MED samt SNMP Version 1,2 och 3 samt RMON för enkel övervakning och direkt nätverksupptäckt. Vi kan på säkerhetssidan konfigurera enheten för gästbaserade VLAN för att enkelt särskilja nätverken. Detta gör det möjligt att använda GC108PP som en kombinerad, mer traditionell switch, samtidigt som den agerar PoE-källa för företagsanslutna enheter. Självklart finns här även integrerad hantering av så kallad loop detection och fullt stöd för DNS-klienthantering.

Men det är så klart på PoE-sidan som enheten verkligen glänser. Vi kan här, per port, kontrollera PoE-hanteringen i flera steg. Dels kan vi enkelt aktivera respektive avaktivera strömtillförseln per port men vi kan även ställa in maxnivåer per port vilket är en lösning som normalt bara finns i dyrare enheter.

Genom att använda denna funktion kan vi manuellt prioritera de viktigaste enheterna som alltid måste fungera och sedan sätta en begränsning på övriga enheter som kan arbeta över ett mer omfattade PoE-spann, vilket oftast gäller enheter som kategoriserar i enhetsklass 0, vilka sträcker sig från 0,44 till 12,95 watt.

Utöver detta kan vi även sätta upp scheman eller tidbaserade cykler där en port är aktiv eller inaktiv samt hur mycket ström den ska tilldelas under olika intervaller. Låt oss säga att vi har en övervakningskamera som under kontorstid ska vara inaktivt för att mellan 18:00 till 22:00 ska ge en fast bild medan den mellan 22:00 och 06:00 även ska kunna motorstyras, så kan detta konfigureras på ett smidigt sätt.

Användningsområden

Var lämpar sig då GC108PP bäst? Svaret på detta är ganska enkelt då enheten, tack vare sin generösa totala PoE-matning, passar in nästan i alla sammanhang. Några av de mest logiska användningsområdena vi ser är annars baserade på följande tankar och tester vi utfört i vårt labb.

Som stomme för övervakning. Genom att ansluta ett antal säkerhetskameror i kombination med en lokalt placerad NAS och någon form av internetuppkopplad router, vilka självklart använder en icke PoE-anslutning, kan vi fördela våra 126 watt över sex portar vilket räcker även till de mest avancerade kamerorna.

Som stomme i ett mindre företag. Här hittar vi nästa klockrena användningsområde. Anslut en eller ett par trådlösa, fjärrhanterbara accesspunkter för att styra och kontrollera trådlös åtkomst över företaget. Komplettera detta med en eller ett par säkerhetskameror, en eller ett par VoIP-enheter eller IP-växlar samt en router, så kan du fjärradministrera allt oavsett var du befinner dig.

Som stomme för en konferenslösning. Detta är lite av en missad favorit. Vi ansluter här PoE-baserade bokningsskärmar, trådlösa accesspunkter, VoIP-enheter, en eller flera minidatorer samt sensorer för styrning av lås, ventilation och belysning, för att på enklast möjliga sätt administrera ett eller flera konferensrum.

För flerbostadshus. Detta är även en lösning som är en perfekt stomme för bostadsrättsföreningar och hyresvärdar där man får möjlighet att driva och styra entrétavlor, postboxar, dörrar, bokning av tvättstugor och brandlarm med mera.

Detta är bara några snabba exempel. Möjligheterna är nästan bara begränsade till antalet portar. Det viktiga vi kan tycka är att du slutligen ansluter GC108PP till en UPS för att ha en garanterad drift även under kortare strömavbrott. Med en maximal strömförbrukning på 128,4 watt vid full belastning och bara 3,1 watt vid minimal belastning kan vi enkelt bygga ett säkert, stabilt system som alltid är igång.

Specifikationer:

Tillverkare: Netgear, www.netgear.se Cirkapris: 1 875 kr inkl. moms 1 500 kr exkl. moms Mått: 188 x 110 x 27 mm Vikt: 0,52 Kg Antal portar: 8 st Antal PoE+-portar: 8 st Max PoE-budget: 126 watt Max PoE per port: 30 watt CPU: Singelcore 500 MHz RAM: 128 MB ROM: 32 MB Max VLAN: 64 st Managering: Molnbaserade Insight eller lokal

För kompletta specifikationer besök https://www.netgear.com/business/products/switches/insight-managed-smart-cloud/GC108PP.aspx#tab-techspecs

PoE-baserade enhetsklasser Enhetsklass Standard Klassbeskrivning Minsta PoE-nivå PoE-spännvidd 0 PoE och PoE+ Full 802.3af – standard 0,44 Watt 0,44 – 12,95 watt 1 PoE och PoE+ Väldigt låg ström 4,0 Watt 0,44–3,84 watt 2 PoE och PoE+ Låg ström 7,0 Watt 3,84 – 6,49 watt 3 PoE och PoE+ Mellannivå 15,4 Watt 6,49 – 12,95 watt 4 Enbart PoE+ Hög ström – 802.3at 30,0 Watt 12,95 – 25,5 watt

Tabell över enhetsklasser för PoE och strömkrav som ska levereras till enheten från PoE-switchen.

