Epos H3 Hybrid 5 / 6 Betyg 1 999 kr Pris För Hög komfort, smidig boommikrofon, rent och mycket bra ljud, stilren design, allround-lurar, bra batteritid och snabb laddning, bra mjukvara för hantering av ljud och firmware. Emot Kräver batteri även när vi använder kabel, saknar lite tyngd i basen, lite små öronkåpor. Rekommenderas till Epos H3 Hybrid är ett par superlurar som passar både renodlade gamers och dig som vill använda ett headset för både spelande, musik, filmer och samtal eller digitala möten.

Epos H3 Hybrid är ett par grymma gaminglurar med bra batteritid och magisk komfort.

När Sennheiser och Demant A/S 2018 beslutade att avsluta sitt samarbete och lägga över gamingsidan på det nya företaget Epos Group A/S fanns det många farhågor att framtida enheter som skulle komma att tillverkas inte skulle hålla samma kvalitet som vi vant oss vid från Sennheiser-tiden. Eftersom de första lurarna som gavs under namnet Epos var samma modeller som tidigare är det först nu, med H3 Hybrid, vi får en riktig värdemätare på vad Epos har att erbjuda. Vi kan redan nu säga att vi inte blev besvikna.

Hög komfort

H3 Hybrid finns i svart eller vitt där vi har testat den förstnämnda. Lurarna har en lätt rundad huvudbåge som är försedd med tryckavlastande skum runt större delen vilket gör att vi får en lur som sitter helt perfekt med ett bra tyck för att hålla omgivande ljud borta men som aldrig blir jobbiga att använda. Samma mjuka stoppning hittar vi i öronkuddarna vilket ger både en nära och ljudisolerande känsla vilket ligger till grund för ett omslutande ljud.

Däremot tycker vi att kåporna i sig är i minsta laget och trots att undertecknad inte har allt för stora öron sitter de väl tight ur denna synvinkel och detta kan bli ett litet bekymmer för vissa.

De båda kåporna sitter fast med en snyggt vinklad del i huvudbygeln där varje sida går att justera i höjd för bästa komfort. Konstruktionen känns gedigen och trots ett mängder av in- och utdragningar är känslan hela tiden densamma.

Mikrofon med smart magnetfäste

På vänster kåpa sitter en löstagbar boommikrofon, men till skillnad från traditionella lösningar vilka fästs med 3,5 millimeters anslutning använder Epos ett smart magnetfäste vilket gör det enkelt att både ta bort och fästa armen. Vill vi inte använda micken kan vi i stället sätta fast en täckplatta för att både skydda kontakterna och skapa ett trevligare utseende.

På samma kåpa finns även H3 Hybrids anslutningar. Här finns både en USB-port för anslutning till dator, en 3,5 millimeters audioingång för konsoler eller andra kabelbundna enheter samt möjligheten till dubblerad anslutning via integrerad Bluetooth. För att justera volymen används dels en ratt på den högra kåpan, dels via Bluetoothenheten.

Epos H3 Hybrid bjuder på en bred ljudbild

En smart lösning är att H3 Hybrid även har en sekundär mikrofon i själva kåpan. Denna används när vi tagit bort boommikrofonen och använder lurarna när vi är på språng, och trots att detta primärt inte är samtalsfokuserade lurar är röstupptagningen riktigt bra både för vanliga samtal eller när vi spelar.

Detta för oss osökt in på ljudkvaliteten. Epos har här skapat ett slutet, dynamiskt, system baserade på 40 millimeters drivenheter som ger oss ett omslutande (virtuellt) 7.1 ljud med en hög rumsprecision och en ljudbild som sträcker sig från klara och tydliga höga toner, ett brett mellanregister som verkligen kompletterar och harmoniserar med både höga och låga toner och som verkligen lyfter spelen. Framför allt ger det en tydlighet vid dialoger i spel. Basen är möjligen lite klen. Vi hör och känner explosioner och andra effekter men vi har provat andra lurar som har än mer stuns och djup i basen. Detta är långt ifrån något problem utan mest en observation.

När du ansluter en enhet via Bluetoogh är du så klart beroende av headsetets batteri. Men tyvärr gäller det även när du ansluter en enhet via 3,5 millimeters kabel vilket är lite synd. En laddning tar cirka 1,5 timmar vilket ger oss upp till 37 timmars speltid. Självklart sjunker denna tid om vi använder flera anslutningar simultant. Ett extra plus med H3 Hybrid är att vi även får en mycket bra ljudupplevelse för både filmtittande och framför allt musik. Även om de inte kan jämföras med dedikerade Hi Fi-lurar ger de en bra dynamik till nästan alla musikstilar vilket gör lurarna till en riktigt bra hybridlösning. För den som vill anpassa ljudet ytterligare kan även Epos mjukvara Gaming Suite användas. Från detta gränssnitt kan vi uppdatera headsetets firmware samt optimera och anpassa ljudet.

SPECIFIKATIONER Epos H3 Hybrid: