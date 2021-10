Huaweis 5 / 6 Betyg 6 990 kr Pris För Mycket tilltalande design, hög konstruktionskvalitet, mycket bra ljudupptagning från mickarna, riktigt bra färghantering, tunn ram som gör det enkelt att placera flera skärmar bredvid varandra, Typ-C-anslutning, perfekt hantering av höjdjustering. Emot Ljudet är inte lika imponerande som övriga delar, vi hade gärna sett att skärmen gått att rotera, vissa funktioner är ”låsta” till Huaweis ekosystem, viss skillnad i ljusstyrkan över skärmen, vi hade gärna sett att även en HDMI-kabel medföljt. Rekommenderas till Detta är en skärm för dig som jobbar semiprofessionellt med film och bilder eller även för dig som söker en stilren och väldesignad skärm på kontoret. Den kommer definitivt att sticka ut ur mängden, på ett positivt sätt.

Huaweis första premiumskärm är här. Mateview 28 bjuder på en färgrik HDR-panel och flera riktigt smarta lösningar, men ljusstyrkan kan upplevas en aning ojämn när natten faller på.

I Sverige har vi främst förknippat Huawei med mobiltelefoner och senare även bärbara datorer, klockor och hörlurar. I varje fall fram till idag. Nu lanserar nämligen tillverkaren sina första skärmar i Sverige. Först ut är en gamingfokuserad enhet och premiummodellen Mateview 28 som vi tittar närmare på denna gång.

Slimmat i alla led

Det första vi uppmärksammar när vi packar upp skärmen är att den har ett lite annat format än vi är vana vid idag. Huawei använder nämligen samma 3:2-format som deras bärbara datorer i premiumsegmentet, mer om detta nedan. Det andra som slår oss är enhetens minimalistiska format, där själva skärmdelen i det närmaste uppleves som en stor datorplatta med slimmande kanter och en stilren aluminiumram på sidorna som ger ett exklusivt utseende.

Skärmen fäster i bordsstället via en likaledes minimal rund arm som ger oss utrymme att justera höjden inom en intervall på 110 millimeter. Till skillnad från flera liknande lösningar har Huawei verkligen fått till hanteringen för höjden på ett imponerande vis. Det behövs nämligen minimal kraft för att höja eller sänka skärmen och väl i rätt läge stannar den här. Detta gäller även för att hantera skärmens vinkel som kan justeras mellan minus 5 och 18 grader. Hade vi fått önska något mer hade det varit en möjlighet att vrida den 90 grader i de lägen vi skulle vilja ha ett stående 2:3-läge eller vilja kombinera två skärmar bredvid varandra.

Mateview 28 har anslutningarna i stället

I själva bordsstället hittar vi nästa smarta lösning. För till skillnad mot mer traditionella skärmar har Huawei valt att placera skärmens anslutningar i själva stället. På baksidan av stället finns en HDMI, en miniDP framför allt en strömbärande Typ-C-port vilket gör det möjligt att minimera antalet kablar mellan dator och skärm.

Roterar vi till höger sida hittar vi dubbla USB-A-portar, ytterligare en Typ-C-port samt en 3,5 millimeters audioutgång. Men detta är inte allt, för bakom hålen i framsidan döljer sig dubbla högtalare om vardera fem watt. Dessa ger ett, sett till formatet och det slimmade utrymmet ett klart godkänt ljud, även om vi saknar både lite djup och dynamiskt omfång. Till kommande uppdateringar hoppas vi att Huawei kanske kan ta med sig mer av tekniken från sin SoundX-högtalare vilket skapat underverk på denna skärm.

Men ljudet, i nuvarande utförande fungerar utan problem för att både lyssna på olika webbmaterial, delta i digitala möten, se på film eller spela lite datorspel.

Riktigt bra mikrofoner

Skärmens dubbla integrerade mikrofoner som har mycket bra och effektiv fjärrupptagning. Detta är en funktion som både är tacksam när vi har digitala möten och förflyttar oss i rummet och när vi använder en digital assistent för saker som diktering eller bara normal kommandostyrning.

Avslutningsvis har vi själva plattan som bordsstället fäster i. När vi först såg denna, med sin NFC-symbol, fick vi hoppet om att skärmen även hade integrerad QI-laddning. Vi har eftersökt funktionen i flera år och här finns det perfekta förutsättningar då strömmen ändå går in i stället. Men inte heller Huawei Mateview 28 ger oss vår trådlösa laddning utan enbart en NFC-lösning för att snabbt synka godkända Huaweimobiler, lite på samma sätt som på företagets datorer. Men vem vet, till nästa modell kanske vi får både en bredare mobil- och plattsynkning samtidigt som vi får trådlös laddning.

Mateview 28 levererar magiska färger

Vi går så vidare med själva skärmen där vi börjar med kontrollen av densamma. För till skillnad från mer traditionell hantering via knappar eller en mindre joystick använder Mateview en “smartbar”. Detta är en liten pekpanel som är placerad på mitten av undersidan. Via denna kan vi använda ett, eller två fingrar, vi kan knacka en eller två gånger samt svepa med olika kombinationer för att utföra de justeringar vi vill. Detta omfattar bland annat val av källa, justering av ljusstyrka och volym eller hantering av övriga inställningar. Från början kändes detta lite konstigt, men när vi väl fått grepp om hanteringen går det både snabbare och enklare jämfört med en traditionell lösning.

Mateview 28 har en upplösning på 3840 x 2560 pixel över 28,2 tum. Skärmen stöder HDR400 och har en snittljusstyrka på 500 nits och en uppdateringsfrekvens på 60 hertz. Mateview kommer fabrikskalibrerad och har ett ΔE <2 samt uppfyller 98 procent DCI-P3, 100 procent sRGB och jobbar med äkta tiobitars färgskala. Detta ger oss en skärm med otroligt levande färger och en mjuk, heltäckande färgrymd som verkligen kommer till sin rätt när vi jobbar med program som Adobe Photoshop och Permiere Pro, eller framför allt när vi redigerar filmer i DaVinci Resolve där vi får en mycket hög precision både vid renodlad redigering och vid arbete med effekter.

Det vi däremot upplever som lite märkligt är att ljusstyrkan är aningen ojämn. Detta märks knappt under dagtid men när vi jobbar sent på kvällen/natten med en betydligt mörkare omgivning märks en viss skillnad mellan centerpunkten och kanterna. Detta framkommer framför allt när vi jobbar med högupplösta bilder där vi har samma täckning och ljusförhållande över bilden i sitt originalutförande. Inte någon större sak men under ”fel” förhållanden så blir det lite störande.

Skärmen fungerar även bra för underhållning av olika former om vi undantar spelande som inte kommer till sin rätt på denna skärm, men den riktar sig å andra sidan inte till gamers.

KVM-variant

Skärmen har även ett par andra finesser som lätta att missa. Den första av dessa är att modellen kommer med integrerad Wi-Fi 5 över både 2,4- och 5-gigahertzbandet. Detta kan användas både för att uppdatera firmware samt ansluta en dator, eller platta, direkt till skärmen. Denna funktion känns i skrivande stund inte helt färdig och fungerar helt klart bäst med Huaweis egna enheter och här hoppas vi få en mer universell lösning med framtida uppdateringar.

Mateview 28 har även Bluetooth 5.1 vilket gör det möjligt att trådlöst ansluta exempelvis en mus och ett tangentbord, enheter som kan delas mellan två datorer. Detta dock med en liten hake. Den ena datorn måste ansluta trådlöst och den andra måste använda Typ-C-anslutningen. Men tanken är god och med rätt hårdvara runt om är det en funktion som underlättar. Vi ska dock även här tillägga att med nuvarande firmware verkar det inte som att alla typer av möss och tangentbord fungerar lika bra. Vad det beror på vet vi inte.

Sammantaget erbjuder Huaweis första premiumskärm en hög kvalitetsnivå och en mycket tilltalade design. Skärmen har en suverän lösning för anslutningar och är ett klockrent alternativ för dig som jobbar med film- eller bildredigering. Kan företaget bara lösa vissa av de mindre problemen eller rättare sagt begräsningarna kommer kommande modell med stor sannolikhet att kunna vara en fullpoängare.

SPECIFIKATIONER:

Tillverkare : Huawei, www.huawei.com

: Huawei, www.huawei.com Cirkapris : 6 990 kr inkl. moms, 5 592 kr exkl. moms

: 6 990 kr inkl. moms, 5 592 kr exkl. moms Skärmstorlek : 28,2 tum

: 28,2 tum Bildförhållande : 3:2

: 3:2 Paneltyp : IPS

: IPS Upplösning : 3 840 x 2 560 pixel

: 3 840 x 2 560 pixel Färgrymd : 98% DCI-P3 / 100% sRGB

: 98% DCI-P3 / 100% sRGB Färgkorrekthet : ΔE <2

: ΔE <2 HDR version : HDR400

: HDR400 Ljusstyrka : 500 nits

: 500 nits Manövrering : Touchbar

: Touchbar Anslutningar : Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, USB-C, 2 st USB-A, HDMI, mDP, 3,5 mm

: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, USB-C, 2 st USB-A, HDMI, mDP, 3,5 mm Högtalare: 2 st 5 watt