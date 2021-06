MSI 3070 Gaming X Trio 5 / 6 Betyg 9 015 kr Pris För Tyst kort med mycket hög prestanda och bra överklockningspotential.Snygg RGB-integration, bra program, mycket effektiv kylning. Emot Kortet är tungt och aningen klumpigt, vi hade gärna sett en Typ-C-port. För lite minne för vissa delar. Rekommenderas till I takt med att Ti-korten börjar bli tillgängliga och dessa kort börjar sjunka i pris blir MSI 3070 Gaming X Trio ett av de mest tilltalande grafikkorten just nu, både för rena spelriggar och system för mixad användning.

MSI 3070 Gaming X Trio är ett massivt grafikkort med hög potential och låg ljudnivå. Det passar både renodlade gamers och dig som jobbar i krävande program.

I takt med att grafikkort-marknaden fortfarande lider av relativt stora eftersläpningar och RTX senaste TI-baserade kort inte riktigt håller vad många hoppats på (i varje fall inte än så länge) blir den första generationens RTX30XX-kort klart mer intressanta. Framför allt som priset på dessa beräknas sjunka. Vi tittar här närmare på en av MSI:s toppmodeller inom 3070-serien vilken lanserades redan under hösten 2020 och som nu kan hitta till riktigt bra priser.

Snygg RGB-integration

Det första vi uppmärksammar när vi packar upp kortet är dess vikt och storlek som i mångt och mycket lika gärna kunde ha varit ett 3080 eller även ett av de mer slimmade 3090-korten som finns.

MSI 3070 Gaming X Trio mäter nämligen 323 x 140 x 56 millimeter och väger nästan 1,5 kilo. Detta gör att kortet inte ryms i mindre två-slots-chassin eller i flera av de datorlådor där vi via ett riser-kort väljer att placera grafiken lodrätt mot en glasdörr.

För att hantera den ökade vikten medföljer en stöd som vi fäster på dels den undre av grafikkortets expansionsskruvar, dels via ytterligare en expansionsplats som är placerad två steg ner. Detta fungerar normalt bra, men tillsammans med andra instickskort kan det bli lite bökigt att få allt på plats. Nu ska även sägas att du inte måste använda stödet, och har du ett lite mer gediget chassi och ett moderkort med extra stålsköld runt PCIe-platsen så behövs den troligen inte.

Nästa del vi uppmärksammar är kortets multipla RGB-zoner. Vi får belysning både via mindre streck över den mittersta fläkten men framför allt i form av dubbla zoner på övre långsidan där både MSI, med en mindre MSI-drake, är upplysta. Och längs större övre delen av själva bakplåten finner vi en längsgående RGB-stripe. Samtliga ljus kan synkas med andr aMSI-komponenter och hanteras via programmet MSI Center.

MSI 3070 Gaming X Trio har effektiv kylning

När vi granskar kortet lite närmare möts vi av en intressant kyllösning som har sin grund i en bakplatta tillverkad av grafen. Den ger kortet extra stabilitet och en mycket effektiv, passiv, värmeavledning samtidigt som det är lättare jämfört med traditionella lösningar. På andra sidan av själva kretskortet har MSI använt sig av speciella värmeavledande plattor, ungefär samma som vi hittar på vissa M.2-enheter. Dessa fäster sedan mot kortets innersta värmeavledningsrör för en snabb fördelning av värmen.

Utanpå dessa rör hittar vi en nivå av tätt placerade värmeflänsar som i sin överkant har en nätt vågformning vilket ska minimera ljudnivå. Om det beror på dessa vågor eller inte låter vi vara osagt, men MSI 3070 Gaming X Trio är helt klart ett av de tystaste 3070-korten vi har testat under året. Längst ut på kortet finns så en plastbaserad sköld med tre Torx 4-fläktar. Dessa har en unik design där den yttre delen av fläktbladens par knyts samman av en yttre ring som ytterligare forcerar luften mot flänsarna och skapar ett högre flöde med mindre kraft. När temperaturen sjunker under en viss nivå stängs fläktarna av helt och kortet blir helt ljudlöst. Även dessa delar, fläktarnas rotation och kylegenskaper kan vi justera via MSI Center.

Grym 1 440-prestanda

Tittar vi på kortets specar finner vi så klart Nvidias RTX3070 GPU. Denna kommer med 5 888 kärnor som har en fabriksboost på 1 830 megahertz. Kortet kommer med åtta gigabyte GDDR6 som jobbar med en hastighet på 14 gigabit per sekund och använder en 256 bitars minnesbuss. Vi ansluter till kortet via antingen en av tre Displayport-kontakter eller en HDMI 2.1 för stöd på upp till 4K i 120 hertz. För strömmatningen svarar dubbla P8-anslutningar och vi rekommenderas att använda ett nätaggregat på minst 650 watt.

Vad innebär detta i prestanda? Vi testade ett antal olika spel i tre upplösningar: 1 920 x 1 080 pixel, 2 560 x 1 440 pixel samt 3 840 x 2 160 pixel med följande resultat. Vi ser först ett utdrag av vissa spel och slutligen ett snittvärde för samtliga spel vi testade.

Spel (FPS) 1920 x 1080 2 560 x 1 440 3 840 x 2 160 Battlefield V 176,8 fps 144,9 fps 92,5 fps Borderlands 3 107,3 fps 92,4 fps 54 fps Gears 5 161 fps 121,3 fps 69,7 fps Hitman 2 131,2 fps 102,7 fps 63,8 fps Snitt 159,3 fps 126,1 fps 75,8 fps

Som tydligt framgår får vi en extremt bra prestanda i upp till 2 560 x 1 440 pixel och även en fullgod prestanda i 4K. Skulle vi sedan sänka detaljrikedomen något blir även den senare riktigt snabb. Vad som också är värt att notera är att dessa värden är med den fabriksöverklockning som kortet har som standard och som vi med lite finjustering faktiskt kan öka ytterligare. Då ökar snittprestandan ytterligare drygt sex procent.

För dig som även använder datorn för mer produktivt arbete får vi en klart bra bas även för program som Photoshop eller Premiere, även om vi här – faktiskt oftare än vid spelande – hade önskat oss mer minne. Totalt sett är kortet dock en riktig höjdare och hade vi nu bara kunnat få även en Typ-C-port hade det varit en fullträff.

SPECIFIKATIONER MSI 3070 Gaming X Trio: