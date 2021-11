MSI MPG Z690 Carbon WiFi 5 / 6 Betyg 5 490 kr Pris För Välkylt moderkort med fyra M.2 Gen 4-platser, dubbla PCIe Gen 5 x16 och stöd för DDR5, kortet är stabilt och har en bred och bra bas. Emot Inte någon riktig wow-känsla, IO-panelen kunde utnyttjats bättre, bara en LAN-port, saknar Thunderbolt-portar. Rekommenderas till MSI:s moderkort har en bred användarpotential där kraften från tolfte generationens Intelprocessorer kommer till sin rätt, både för gaming och produktivt arbete.

MSI MPG Z690 Carbon WiFi är ett lättkylt moderkort med bra överklockningspotential och brett minnesstöd.

Efter att Intel relativt sent hoppat på PCIe Gen 4 med vad som nästan kunnat ses som lite av ett mellanled i matchningen mot tolfte generationens Core-processorer och PCIe Gen 5 har stunden äntligen kommit till de första moderkortet baserade på det nya Z690-chippet och den nya LGA1700-sockeln. Först ut av våra testmoderkort är MSI:s MPG Z690 Carbon WiFi som prismässigt ligger i den övre mellanklassen men som erbjuder fullt stöd för de senaste tekniska funktionerna både sett till processor, minne och USB-prestanda.

Byggt för prestanda

Med Intels tolfte generations Core-processorer presenterar Intel den kanske största förändringen av sin arkitektur på decennier. Detta omfattar bland annat en övergång till olika typer av kärnor, lite på samma sätt som mobilmarknaden använt under många år. Vi får även äntligen se en minskning i litografin då Intel med denna generation går över till en tillverkningsprocess på sju nanometer.

Men trots en kraftig minskning gällande den interna arkitekturen får vi samtidigt en utökad möjlighet till överklockning vilket i sin tur ställer stora krav på moderkortets strömmatning och kylning. Z690 Carbon WiFi baseras på en 18+1+1 strömfas-design som får sin matning via dubbla P8-anslutningar. De senare är till stora delar omgivna av kortets övre kylflänsar vilket kan göra det lämpligt att ansluta dessa kontakter innan moderkortet sätts på plats om du använder ett lite mindre chassi.

För att ytterligare förbättra stabiliteten och optimera möjligheterna till en högre överklockning är MSI-kortet utrustat så kallad Load Line Calibration, LLC, som garanterar att strömmatningen alltid är 100 procent stabil och ligger kvar på inställd nivå även under kraftig belastning. Dessutom har det OV-skydd för att förhindra att processorn tar skada på grund av kortslutning. Självklart hanteras allt av MSI:s digitala strömhantering för absolut precision.

Fokus på kalla komponenter

Med ökad spänning och högre klockfrekvenser kommer så klart även ökad värmeutveckling. För att hantera denna är MPG Z690 Carbon WiFi utrustad med effektiva värmeavledningsrör och flänsar som sträcker sig över alla kritiska komponenter.

Börjar vi titta nerifrån har samtliga av kortets M.2-platser en heltäckande fläns. Denna går att ta bort om vi i stället vill använda vald disks egen kyllösning. Den översta av dessa platser är dessutom försedd med en dubbelsidig kylning vilken lämpar sig utmärkt för högpresterande M.2-enheter med högre kapacitet som utav denna anledning är dubbelsidiga, som exempelvis Kingstons senaste KC3000.

Kortet har även en lite större fläns placerad över själva huvudchippet. Trots att alla dessa flänsar är individuella har MSI lyckats knyta samman layouten på ett bra sätt där vi får en logiskt vinklad räffling som går igen och matchas mellan respektive fläns.

Vi kliver sedan upp till kylningen av strömfaser och kortets MOSFET vilka först och främst har försetts med extra termiska kontaktplattor. Dessa länkas samman via ett vinklat värmeledningsrör upp i en kraftigare, vinklad och fenbasad övre kylfläns som även sitter samman med den fast monterade IO-panelen. Sammantaget ger detta kort en mycket bra passiv kylning som således även håller sig helt tyst.

Anpassat för vattenkylning

Nu är det sällan eller aldrig som så att vi planerar att bygga ett helt tyst system utan den passiva kylningen måste så klart kompletteras med både CPU- och chassi-kylning och eventuell annan kylning, och även här har MSI tänkt till genom att placera ut fläkt- och pumpanslutningar i närområden till den plats som kylningen är tänkt att matcha.

Dessa består i den övre kanten av en anslutning för en processorkylare samt en för eventuell vattenkylningspump. Den senare stöder pumpar på upp till tre ampere och har till denna version förbättrats och stöder numera de flesta större märkena av vattenkylare. I den övre regionen finns även en separat fläktanslutning.

Strax under IO-panelen hittar vi en anslutning för chassits bakre utsugsfläkt och i kortets nedre högra kortsida finns totalt fyra anslutningar för frontmonterade fläktar. Allt länkas sedan samman med såväl Bios som MSI:s program där vi på ett föredömligt enkelt sätt kan ställa in olika temperaturzoner för moderkort och processor och sedan per automatik anpassa fläktarna efter dessa.

MPG Z690 Carbon har stöd för Gen 5 och DDR5

En av de stora nyheterna med Z690 är såklart övergången till DDR 5 som tillför högre frekvenser till längre strömmatning. Carbon WiFi har fyra minnesbanker med stöd för totalt 128 gigabyte RAM. Kortet stödjer XMP3 för automatisk optimering och tack vare förbättrade Memory Boost-tekniken från kortet identifieras samtliga av våra minneskit korrekt direkt. Vi kan antingen välja att använda några av minneskortens föroptimerade XMP-inställningar eller själva skapa upp till fem profiler i Bios.

Då DDR5-standarden är i det närmaste helt ny har vi inte hunnit bygga upp någon större testbank med minnesmoduler och vi har bara kunnat testa kortet i singel respektive tvåbanks utförande. Enligt MSI ska singelbankskonfiguration gå att pressa ända upp till 6666 megahertz med rätt minnen medan en dualbank-konfiguration har en gräns på upp till 5600 megahertz.

Som alltid beror en lyckad överklockning både på moderkort, minnesmoduler, processor och kortets Bios och vi märkte här under vår testperiod verkligen betydelsen av den senare. Vid den initiala Biosversionen nådde vi bara 4800 megahertz med dubbla minnen, men efter uppgradering till senaste Bios nådde vi 5200 megahertz med samma minne. Här finns alltså helt klart utrymme för vidare optimeringar och vi kommer med säkerhet att få återkomma i detta ärende när vi haft mer tid med kortet. En anledning till denna prestandaökning (gissar vi) är den nya PMIC-lösningen som återfinns på DDR5 och som enkelt utryckt låter modulerna själva reglera strömmen på modulen i stället för att det hanteras från moderkortet.

Den andra stora nyheten är såklart PCIe Gen 5 och vårt kort kommer med dubbla stålförstärkta x16-platser vilka kompletteras med en Gen 3 x16 plats. I skrivande stund känns det nästan som att dessa anslutningar mer finns för att visa på att Intel har ett marknadsövertag gentemot AMD, ungefär som när Gen4 lanserades och AMD var först ut med dessa kort. För som det ser ut just nu finns inga instickskort som stöder den nya standarden och för att komma med en liten gissning kommer vi troligen att få se exempelvis Gen 4 raid M.2-kort som placeras i dessa Gen 5-platser för extrem diskprestanda innan grafikmarknaden har produkter färdiga.

När vi så pratar lagring kommer kortet med hela fyra Gen 4-platser samt en Gen 3-plats vilka samtliga stöder Intels Optane-teknik. Till detta får vi även sex SATA 3-platser vilket ger oss gott om möjligheter och flexibilitet när det kommer till lagringslösningar.

2,5 gigs IO-panel

Vi tar oss så över till kortets IO-panel som, precis som med alla lite bättre moderkort, är fast monterad. Det första vi observerar är att den inte är lika fulltäckande som MSI:s MPG-kort brukar vara. Från vänster sida finner vi en liten knapp för att uppgradera kortets Bios med hjälp av ett USB-minne. I nästa led finns fyra USB 2-anslutningar som efterföljs av en Displayport och en HDMI-port. I nästföljande två kolumner finns tre USB 3.2 Gen 1, dubbla USB 3.2 Gen 2 samt en USB 3.2 Gen 2 x2 av Typ-C-modell. Här finns även en 2,5 gigs LAN-port baserad på Intels I225V-chip. Vi hade gärna sett ytterligare en gigabit LAN-port för att kunna bygga redundans eller ansluta till olika nät och även tagit några Gen 5-banor för att lägga till ett par USB 3.2 Gen 2 x2- eller Thunderbolt-anslutningar.

Efter USB-portarna finns dubbla anslutningar för MSI:s externa antenn. Denna stöder senaste Wi-Fi 6E med MU-MIMO och så kallad BBS Color-teknik för optimal anslutning. Vi märker inte någon markant skillnad mot föregående modell, men anslutningen är stabil och med kommande lösningar som använder sexgigahertz-bandet kommer det troligen att bli en mer påtaglig förbättring. Panelen avslutas med sedvanliga fem analoga och en digital ljudanslutning. Dessa drivs av ALC4080-processorn som tillsammans med MSI Audio boost ger ett rent och kraftfullt ljud med bra surroundkänsla för framför allt spel.

Markanta prestandavinster

Vi avrundar med att titta närmare på kortets prestanda, och trots att det inte är helt rättvist att jämföra två ganska olika processorarkitekturer satte vi upp två så lika system som möjligt där vi på detta kort använde Intels i9-12900K-processor och i det andra systemet, även det baserat på ett MSI MPG-kort tillsammans med en Intel i9-11900K. På båda systemen användes Windows 11, vilket är den rekommenderade plattformen för tolfte generationens Intel-processorer.

Vi började våra tester helt utan överklockning genom att köra ett stort antal direkta jämförelser inom allt från spel, till mer traditionella kontorsuppgifter och tyngre produktiva arbetsprocesser inom bild- och filmredigering. Vid spelande varierade prestandavinsterna sett till antal bilder per sekund från spel till spel där vissa titlar som Crysis mer eller mindre låg inom felmarginalen för att ge samma prestanda medan andra, som Troy gav dryga 28 procent ökad FPS på den nya plattformen.

Sett till den produktiva sidan var vinsterna många gånger än högre och i vissa av Adobes program såg vi nästan en sextioprocentig prestandaökning. När det sedan kommer till överklockning blir detta lite av ett helt nytt kapitel eftersom Intels nya processorer har en helt annan uppsättning av kärnor som har olika uppgifter. Från grunden körs vår processor i 3,2 gigahertz över prestandakärnorna med en boost på 5,1 till 5,2 gigahertz över enstaka kärnor.

Vi använde vid våra tester en vattenkylning, även denna från MSI, som var anpassad för den nya sockeln. Vi ska här direkt säga att detta som sagt är lite nya ”vatten” även för oss och att dessa resultat med stor sannolikhet och med kommande uppdaterade Bios troligen går att pressa ytterligare uppåt. Oavsett vilket nådde vi en stabil frekvens på 4,8 gigahertz över samtliga prestandakärnor med den beta-Bios som kortet kom med. Efter uppdatering till senaste modell kunde vi nå 5,2 gigahertz över samtliga prestandakärnor.

Uppgifter i bakgrunden tappar ingen prestanda

Om vi återigen jämför dessa värden mot tidigare, även här överklockad, toppmodell fick vi markanta prestandavinster både sett till singeltrådsbaserade applikationer men framför allt när det kommer till hur vårt system jobbade med multipla program och funktioner. Och för fösta gången någonsin kunde vi faktiskt starta ett större batchjobb med redigering av bilder i bakgrunden utan att dess prestanda försämrades märkbart när vi samtidigt jobbade med andra program, vilket kanske är det bästa betyg vi kan hitta.

Avslutningsvis ska även tilläggas att detta kort har flera anslutningar för olika former av RGB-integration och som alltid kommer det med ett stort utbud av extra program för att övervaka och optimera både prestanda och kylning.

Sammantaget är MSI MPG Z690 Carbon WiFi ett mycket trevligt moderkort som kanske i sig inte imponerar lika mycket som tidigare nya lanseringar, men som utan tvekan är en bra grund att stå på för både gamers och den mer produktiva användaren.

SPECIFIKATIONER MSI MPG Z690 Carbon WiFi: