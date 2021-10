Test: Netgear Nighthawk M2 – MR2100

Netgear Nighthawk M2 4 / 6 Betyg 4 790 kr Pris För Smidigt format, enkel hantering som även kan gå in på djupet, bra batteritid, Wi-Fi Off-load Emot Hade varit kanon med eSIM, lite känslig intern antenn sett till mottagningen, relativt dyr, inte senaste Wi-Fi-standarden. Rekommenderas till Perfekt lösning för dig som jobbar på alternativa platser och vill ansluta flera enheter.

Nighthawk M2 – MR2100 är en smart mobilrouter som ger dig snabb nedladdning och internetdelning för upp till 20 trådlösa enheter.

Under pandemin har allt fler valt, eller tvingats, arbeta mer mobilt. Många av oss har suttit hemma, men vissa har säkert letat sig ut till platser där vi normalt inte har fast internetåtkomst, som i en sommarstuga eller i tillfälliga mindre kontor. I dessa lägen kan en mobil GSM-baserad router vara lite av räddningen. Vi testar Netgear MR2100, eller Nighthawk M2, tillverkarens toppmodell för 4G-nätverk.

Ryms i innerfickan

Under årens lopp har Netgear presenterat ett stort antal olika lösningar för Wi-Fi-kapabla routrar som hämtar sin internetaccess via ett SIM-kort/mobilnätet. Detta har sträckt sig från mindre mobila routrar, lite större hotspots med eller utan externa dockor till normalstora modem eller även mesh-lösningar. Med Nighthawk M2 får vi en liten smidig enhet som bara mäter 105,5 x 105,5 x 20,35 millimeter och väger 240 gram inklusive batterier.

Batteriet på 5 040 milliamperetimmar håller utan problem en full arbetsdag när vi är på resa eller behöver vara uppkopplade utan tillgång till extern strömmatning. Ett litet tips om du spenderar mycket tid på resande fot är att låta enheten vara inkopplad mot en powerbank då du på detta sätt kan få upp mot en veckas drift på ett bräde så att säga. Då M2:s batteri är löstagbart kan vi även skaffa ytterligare ett och ha som backup om det känns som ett enklare alternativ.

Under batteriet finner vi dels enhetens plats för SIM-kort vilken är baserad på Qualcomms SDX24-platform med stöd för LTE CAT 20, LTE och 4×4 MIMO. Bredvid denna finns information om enhetens förkonfigurerade inställningar som Wi-Fi-namn och lösenord för både trådlös anslutning och för att logga in i det administrativa gränssnittet. Här finns dessutom information om Mac-nummer samt IMEI och serienummer om det skulle behövas. Även enhetens reset-knapp är placerad under det bakre locket. Denna är delvis dold i ett mindre, relativt djupt hål på samma sida där enhetens anslutningar finns.

Nighthawk M2 laddas enkelt via USB-C

Vi går tillbaka till utsidan där modellen har snyggt rundade hörn vilket ger den ett lite nättare utseende. På ena sidan finner vi en typ-C-anslutning vilken används för att ladda enheten och en RJ45-port som kan användas för att ansluta en extern switch eller koppla upp enheten för redundans, mer om detta nedan. Dessutom finns en USB-A-port vilken kan användas för att ansluta en extern disk som alla Wi-FI-anslutna enheter kan komma åt.

På sidorna, bredvid LAN- och USB-porten, finns dubbla TS-9-anslutningar. Till dessa kan vi ansluta externa 3G/4G-antenner för bättre mottagning. Är tanken att primärt använda enheten på en och samma plats kan detta vara en smart idé då stabiliteten och den maximala hastigheten vid våra tester nästan alltid blev markant förbättrad. Detta beror dock så klart på avståndet mellan din enhet och den mast som Nighthawk M2 kommer att ansluta till och även delar som väggar med mera som kan ha en negativ inverkan på mottagningen.

Smidigt att ansluta trådlöst

Det trådlösa nätverket i Nighthawk M2 baseras på Wi-Fi5-standarden. Vi får stöd för Wi-Fi4 och 5 över femgigahertzbandet medan 2,4 gigahertzbandet bara hanterar upp till Wi-Fi4. Anslutningen av klienter är snabb och smidig och M2 ska enligt Netgear kunna hantera upp till 20 enheter.

Men så finns ytterligare en funktion som undertecknad använder frekvent. Alla som har bott på hotell till och från vet att de flesta hotell erbjuder fri internetaccess över både trådlös och trådbunden anslutning. Den trådlösa risker dock att till och från att bli lite sämre och kan inte heller hantera obegränsat med simultana användare i samma rum eller på samma konto. I dessa lägen ansluts Nighthawk M2 via RJ45-porten och agerar som en minirouter på resan där alla användare får betydligt bättre täckning än med hotellets egen trådlösa anslutning. Värt att notera är att vi även kan förlänga M2-enhetens trådlösa signal med en extender om detta skulle behövas.

App och panel i samarbete

Den tydliga skärmen på ovansidan ger oss en överblick av enhetens anslutningsstatus, operatör, anslutningstyp och täckning. Vi kan även se batteriets kvarvarande kapacitet och den totala mängden datatrafik vi förbrukat över det mobila nätverket. Det sistnämnda kan vara mycket användbar om vi betalar per gigabyte. Dessutom ser vi nätverks-ID och det tillhörande lösenordet.

Underst på skärmen kan vi komma åt ytterligare inställningar vilket bland annat omfattar generella inställningar gällande vårt bredband, skärmens ljusstyrka, uppdatering av mjukvara och andra lokala instälningar. Här finns även inställningar för Wi-Fi vilket bland annat omfattar en nätverkslista över anslutna enheter, konfigurering av band samt den så viktiga WPS-knappen för direktanslutning av enheter eller extenders. Alla menyer är logiskt uppbyggda och vi kan enkelt, trots den relativt lilla displayen, navigera och hantera många inställningar direkt från denna meny.

Ska vi vara lite petiga är skärmen aningen trög att använda och ofta måste vi trycka flera gånger innan vi når dit vi vill. Vi gissar att det är ett medvetet drag från Netgear för att undvika felaktiga tryckningar när vi bär med oss enheten i en väska eller i jackfickan.

Självklart kan vi även hantera och administrera vår router via andra gränssnitt. Dels kan vi använda en valfri webbläsare och gå till enhetens så kallade WiFi manager (för att hitta adressen till denna går vi först in via displayen, väljer inställningar, klickar på Mer och från denna meny finns en del som heter WiFi Manager URL). Väl inloggad får vi tillgång till mer eller mindre samma information som på skärmen men i ett mer greppbart format.

Förutom dessa lösningar kan vi även använda mobila appar. Primärt rekommenderas appen Netgear Mobile som har ett mycket lättanvänt gränssnitt där vi kan utföra alla tänkbara inställningar. Men då enheten tillhör Nighthawk-serien kan vi även använda Nighthawk-appen som ger lite andra möjligheter. Oavsett vilket erbjuder Netgear Nighthawk M2 ett brett utbud av möjligheter för allt från initial installation till övervakning och konfigurering.

SPECIFIKATIONER:

Tillverkare : Netgear, www.netgear.se

: Netgear, www.netgear.se Cirkapris : 4 790 kr inkl. moms, 3 832 kr exkl. moms

: 4 790 kr inkl. moms, 3 832 kr exkl. moms Mått : 105,5 x 105,5 x 20,35 mm

: 105,5 x 105,5 x 20,35 mm Vikt : 240 gram inkl. batteri

: 240 gram inkl. batteri Anslutningar : USB typ-C + typ-A, RJ45, 2 st TS9-RF

: USB typ-C + typ-A, RJ45, 2 st TS9-RF Mobilt nätverk : 4G/3G

: 4G/3G Chipset : Qualcomm SDX24

: Qualcomm SDX24 WiFi : AC

: AC Panel: 2,4 tum LCD Touch