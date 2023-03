Test: Netgear Nighthawk M6 Pro

Netgear Nighthawk M6 Pro är ett mobilt mästerverk med ett svindlande pris. En perfekt router för dig som behöver koppla upp dig på språng, helt enkelt.

Netgear Nighthawk M6 Pro 5 / 6 Betyg 10 990 kr Pris För Enkel att sätta upp, mycket hög prestanda både över Wi-Fi och 5G, snyggt format, bra batteritid. Emot På tok för dyr, undermenyerna på pekskärmen är lite sega, stöder inte alla tre banden simultant. Rekommenderas till Behöver du en flyttbar mobilrouter med högsta tänkbara hastighet, för internt såväl som externt och prislappen inte är ett bekymmer så kan du sluta leta, då är Netgear Nighthawk M6 Pro ett givet val.

Om vi skulle lyfta tre områden där tillverkaren Netgear glänser lite extra så skulle det handla om mer extrema gamingroutrar, meshlösningar och så det område vi testar en produkt inom denna gång – mobila routrar. Inom detta område har Netgear varit en av de ledande aktörerna allt sedan företagets första enhet lanserades för mer än ett decennium sedan. Denna gång kikar vi närmare på företagets senaste flaggskeppsmodell, i form av 5G- och Wi-Fi 6E-kapabla Nighthawk M6 Pro.

Fullmatat teknikpaket

Nighthawk-namnet brukar vi oftast hitta på Netgears mer gamingfokuserade produkter, men det kännetecknar även produkter laddade med den senaste och mest kraftfulla tekniken vilket passar perfekt in på denna mobila enhet. Det är till och med så att när vi ser all teknik som Netgear lyckats klämma in i det kompakta formatet av 21,5 x 105 x 105 millimeter med den låga vikten av 256 gram inklusive batteri, så är det nästan som så att vi börjar undra varför vissa alternativa, mer fast placerade, enheter måste vara så stora.

Mobilroutern har en grund i Qualcomms Snapdragon X65 5G Modem-RF System, vilket ger stöd för både det allt bättre utbyggda 5G-nätet och 4G LTE, samt 3G så länge dessa band finns tillgängliga. För 5G används Sub-6 gigahertzbanden 1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/71/77 och 78 samt för 4G så används LTE Cat20-teknologi över banden: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/20/28/38/40/41/42 och 66, vilket ger en bred bas och en hög potentiell maximal datagenomströmning.

Dessa kompletteras med senaste Wi-Fi 6E i form av tvåbands AXE3600 vilket erbjuder en teoretisk maximal datahastighet på 700 megabit per sekund över 2,4 gigahertzbandet och 2900 megabit per sekund över antingen 5-, eller 6-gigahertzbandet. Värt att notera är således att vi inte kan använda 5- och 6-gigahertzbandet simultant utan måste välja ett av dessa vilket är lite synd. Trots detta ska enheten täcka upp till 92,5 kvadratmeter och hantera upp till 32 samtidigt anslutna enheter.

I routerns nedre kortsida finner vi en 2,5 gigabits LAN-port vilken kan används för att ansluta enheten till en lokal switch eller för att länka samman den med exempelvis ett befintligt meshnätverk för att på detta sätt få en bättre lokal täckning och även fördela trafiken mellan den som går lokalt och det som ska ut via internet på ett bättre sätt. Skulle det vara så att din 5G/4G-anslutning är för svag så går det även att komplettera enheten med en extern antenn med hjälp av de dubbla TS9 RF-anslutningarna som är placerade i kanterna. Det senare kan även vara en smart lösning för att nå en stabilare anslutning om du exempelvis planerar att använda M6 Pro som primär lösning i sommarstugan.

På sidan hittar vi även en USB-C-port som används för laddning av det löstagbara batteriet som är på 5040 milliampere och som räcker till 13 timmar beroende på användning och anslutningens styrka. Tack vare att batteriet är utbytbart kan vi enkelt komplettera med ytterligare ett batteri när vi är på resande fot.

Nighthawk M6 Pro levererar extrem prestanda

På routerns ovansida finner vi en 2,8 tum stor tryckkänslig färgskärm. Denna används både för att konfigurera berörda områden och för att ge oss information om inställningar, anslutningens kvalitet och dataanvändning med mera. Skärmen är tydlig och lättanvänd även om vi i vissa lägen kan uppleva att den är aningen ”trög” och att vi i vissa undermenyer måste trycka flera gånger innan vi kommer helt rätt för att den ska reagera. Det är generellt inget problem utan den initiala konfigurationen görs normalt bara en gång och att snabbt komma åt informationen via de sex större huvudmenyerna är aldrig något bekymmer. Däremot kan vi tycka att skärmens ljusstyrka borde varit bättre, för när vi använder skärmen utomhus i mer direkt solljus är det nästan omöjligt att se något.

Vi går så över till mobilrouterns prestanda och datagenomströmning och redan här kan vi se en viss begränsning som inte är kopplad till enheten utan till våra operatörer som än så länge inte har maximerat 5G-prestandan. Men hur som helst snittade vi 928 megabit per sekund i nedladdning och 243 megabit per sekund i uppladdning, vilket är dryga åtta gånger högre än vi uppmätt på samma platser med 4G LTE, så vi får utan tvekan ett lyft. Vi testar sedan att även ansluta enheten som ensam router för vårt mobila testlabb där vi har totalt 26 enheter inkopplade, vilket omfattar allt från lågt krävande smarta enheter till högt krävande NAS:ar som kör backup. Under denna tid kör vi även två säkerhetskameror, två enheter som deltar i digitala Zoom-möten samt en TV som strömmade 4K-media. Under hela denna session upplever vi inte några förluster i bildkvalitet eller onormalt låga hastigheter vid backup, vilket vi inte lyckats med vid tidigare tester av mobila routrar. Däremot upplever vi en viss eftersläpning när en enhet växlar mellan 2,4 och 5 gigahertzbandet vilket vi inte har någon direkt förklaring till.

Men oavsett detta får vi en enhet som i skrivande stund erbjuder den högsta hastighet vi stött på för en mobil router, och detta med en möjlighet att hantera ett brett antal klienter vilket gör det till en perfekt stomme under allt från sommarstuga till gemensamma gruppresor utomlands. Hade det inte varit för den höga prislappen på cirka 11 000 kronor så hade detta varit en fullträff.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Netgear, www.netgear.se

: Netgear, www.netgear.se Cirkapris : 10 990 inkl. moms, 8 792 exkl. moms

: 10 990 inkl. moms, 8 792 exkl. moms Mått : 21,5 x 105 x 105 millimeter

: 21,5 x 105 x 105 millimeter Vikt : 256 gram

: 256 gram Laddning : Typ-C

: Typ-C Batteri : utbytbart 5 040 mAh

: utbytbart 5 040 mAh Wi-Fi : 6E AXE3600

: 6E AXE3600 Band : 2 st: 5/6 GHz + 2,4 GHz

: 2 st: 5/6 GHz + 2,4 GHz Skärm : 7,1 cm ”touch”

: 7,1 cm ”touch” Portar: 2,5 GbE + 2st TS9 RF