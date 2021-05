Vi testkör NZXT C750. Ett fullmodulärt nätaggregat med dubbla EPS-anslutningar som tyvärr har en lite för hög ljudnivå.

NZXT producerar både moderkort och chassin, ofta av hög kvalite. Men företagets produktportfölj stannar inte här utan företaget producerar även olika kyl- och RGB-lösningar samt som i detta fall nätaggregat. Modellen heter C750 vilket även är aggregatets effekt – 750 watt. Det har ett standardiserat mått på 150 x 150 x 86 millimeter.

Tätt placerade anslutningar

C750 kommer i ett mattsvart chassi som har en minimal, visuellt upplyftande, lätt rundad linje längs båda sidorna. Dessa har ingen funktion men ger ett visst lyft om PSU-delen är placerad synlig i chassit. På baksidan finner vi detta helt modulära aggregats anslutningar. Dessa består av moderkortets 20+4 strömanslutning, dubbla CPU-anslutningar, dubbla PCIe-anslutningar och fyra kontakter för SATA och andra kringutrustningsenheter. Vi hade gärna sett att de senare halverats och bytts mot ytterligare två PCIe-kontakter. Dessutom hade vi gärna sett att det funnits någon form av distans mellan anslutningarna som nu sitter helt dikt mot varandra vilket gör det onödigt omständligt att ansluta ytterligare en kontakt när aggregatet väl är på plats.

Fläktlösning som förbryllar

På den andra sidan finner vi sedvanlig anslutning för strömmen, en fysisk strömrytare och en så kallad Zero RPM-knapp som är kopplad till enhetens fläkt. När denna trycks in stängs den interna 120 millimeters fläkten av, men bara i de lägen vårt system går på låg belastning. Fläkten spinner automatiskt upp vid högre belastning.

Lösning är ganska smart, men vi kan inte låta bli att fråga oss varför funktionen inte alltid är aktiverad så att fläkten bara körs när så behövs, i stället för att vi behöver aktivera funktionen med en knapp.

När vi så pratar om fläkten så är detta en så kallad FDB-modell (fluid dynamic bearing) som kan rotera med mellan 0–2 200 varv per minut och erbjuder ett högsta luftflöde på 73,9 CFM (cubic feet per minute). Fläkten gör ett bra jobb med att kyla aggregatet och är förhållandevis tyst vid låg eller medelbelastning. Men när vi maxbelastar vårt system blir läget ett helt annat och fläkten blir faktiskt så pass högljudd att den blir störande om vi befinner oss i en annars normaltyst miljö.

Stabil drift

C750 är 80 Plus Guld-certifierat och kommer med flera strömrelaterade skydd i form av: Over Voltage, Under Voltage, Over Power, Over Current, Over Temperature, Short Circuit, och Inrush Current. Tyvärr finns inte något skydd mot fläkthaveri vilket varit önskvärt. Ett klart plus är att aggregatet kommer med hela tio års garanti.

För att testa enheten valde vi att maxbelasta aggregatet genom att använda en Intel i9-11900K-processor tillsammans med ett RTX3090 FE-kort vilka sedan stresskördes under 90 minuter. Under hela denna tid växlade belastningen på kärnorna och de R0-konfigurerade M.2-enheterna fick pumpa data i maximal hastighet. Under hela testet får vi en jämn matning och helt stabil drift. Men som sagt, ljudnivån är i detta läge klart påtaglig.

Vi tittade även på värmeutvecklingen under denna tid och vid full belastning ligger aggregatet på strax över 50 grader vilket är fullt godkänt. Men vi kan inte låta bli att fundera på om enheten kunde ha blivit tystare om den utrustats med en kompletterande lite kraftigare kylfläns som fördelat värmen bättre och på detta sätt kanske även kunnat sänka ljudnivån.

NZXT C750 4 / 6 Betyg 1 300 kr Pris För Stabilt nätaggregat med gott om interna skydd och tio års garanti. Stabil konstruktion och tilltalande design. Emot Alltför högljudd fläkt vid hög belastning, vi hade gärna sett ett fullautomatiskt "nollfläkt-läge". Rekommenderas till NZXT C750 är ett prisvärt nätaggregat för kraftfulla riggar där du inte har så höga krav på låg ljudnivå.

SPECIFIKATIONER NZXT C750:

Tillverkare : NZXT, www.nzxt.com

: NZXT, www.nzxt.com Mått : 150x150x86 mm

: 150x150x86 mm Vikt : 1,61 kg

: 1,61 kg Fläkt : 120 mm FDB

: 120 mm FDB Anslutningar : Full modulärt

: Full modulärt Effektivitet : 80 Plus Guld

: 80 Plus Guld Strömskydd: OV, UV, OP, OC, OT, kortslutning och startström