Seagate IronWolf Pro 125 5 / 6 Betyg 2 489 kr Pris För Sval drift, bra TBW och garanti, jämn och hög prestanda, passar lika bra som all-flash-grund som en SSD-cache för mekaniska diskar, PLP, bra prissatt. Emot Når inte den absolut högsta prestandan, vi hade gärna sett att Rescue Data Recovery-tjänsten sträckte sig över samma tid som garantin. Rekommenderas till Oavsett om du behöver en SSD-cache till din NAS, vill bygga en all-flashlösning eller bara vill optimera prestandan på en klenare NAS så är IronWolf Pro 125 Pro en av de bästa modeller vi använt.

Vi testar IronWolf Pro 125 från Seagate och konstaterar att det är den optimala NAS-disken på 2,5 tum.

Dagens NAS:ar har allt oftare stöd för SSD-cachning för att accelerera prestandan på enhetens mekaniska diskar. I många fall sker detta via M.2-platser, men det finns även modeller som förlitar sig på SSD-enheter på 2,5 tum. Dessutom har vi under senare år sett en ökad trend med allt fler en- eller tvådiskars NAS:ar där vi i dessa fall även får en lite mer begränsad hårdvara för att nå upp i högre hastigheter. I samtliga av dessa fall behöver vi en SSD med hög uthållighet och jämn prestanda, och det är precis här Seagates IronWolf Pro 125 kommer in i bilden.

Inbyggd Power Loss Data Protection

IronWolf Pro kommer i standardiserat 2,5 tums utförande med ett yttre mått på 7,1 x 70,1 x 100,35 millimeter och väger 59 gram vilket gör att den passar i alla tänkbara NAS-modeller. Vår testenhet är på 960 gigabyte men modellen finns från 480 gigabyte upp till 3,84 terabyte. Tittar vi på insidan drivs disken av en Phison S12-kontroller. Värt att notera är att det här handlar om den mer enterpriseklassade varianten av S12 vilket har tillägget DC för datacenter, eller det fulla namnet PS3112-S12DC.

Till denna använder disken 96-lagers Toshiba/Kioxia BiCS 4 TLC NAND vilken dubblerar bandbredden jämfört med tidigare modell och når här upp i 800 megatransfers per sekund samtidigt som strömkravet sjunker från 1,8 till 1,2 volt vilket ger en svalare disk.

Förutom att bara använda en mer högpresterande kontroller är disken även utrustad med Power Loss Data Protection eller kort och gott PLP vilket gör att disken har tillräckligt mycket ström lagrad i dess kondensatorer för att spara ner data från flyktigt minne till beständig NAND vid ett oplanerat strömavbrott.

Förutom detta kommer disken dessutom med Seagates utmärkta lösning IronWolf Health Management som i realtid övervakar enhetens hälsa och i god tid notifierar dig innan ett kritiskt fel uppstår. Disken har fem års garanti och en uthållighet på utmärkta 1750 TBW (terabytes written), samt att vi får Seagates treåriga dataskyddsgaranti där företaget hjälper till att återskapa data vid förlust om detta beror på disken.

Seagate IronWolf Pro 125 levererarjämn prestanda

Tittar vi lite på prestandan för IronWolf Pro 125 så toppar enheten i läsprestanda på knappa 560 megabyte per sekund med motsvarande skrivhastighet på strax över 530 megabyte per sekund. Ser vi till slumpmässig prestanda på 97K respektive 88K IOPS vilket är riktigt bra men som ändå inte visar på disken styrkor.

Vi fortsatte såldes att testa disken i ett flertal olika NAS-enheter. Dels Zyxel NAS326 som är en enklare tvådiskars enhet, dels Netgears mer mellanklass-enhet ReadyNAS 426, och slutligen Qnaps senaste TVS 675. Utan att gå in på varje separat mätning vill vi sammanfatta samtliga tester med att konstatera följande:

Disken fungerar perfekt i både RAID0- och RAID1-konfigurationer i mindre enheter där vi tack vare en jämn och hög prestanda mycket väl kan använda även en enklare NAS som exempelvis en mediaserver som betjänar och strömmar olika former av data till ett helt hem.

Disken är en av de bästa vi testat som SSD-cache. Med en dubblerad uppsättning diskar når vi en extremt jämn prestanda vid både läs- och skrivintensiv belastning.

Tack vare kontrollern och sin höga uthållighet passar disken även som grund i en mer prisvärd all-flash-lösning i mer krävande hemmamiljöer eller framför allt till små till medelstora företag.

Vissa NAS-operativsystem typ Qnaps Hero bör installeras på flashbaserad media och även här får vi en magiskt bra lösning genom att använda en uppsättning av minst två speglade IronWolf Pro 125. I detta fall kan vi sedan komplettera de mekaniska diskarna med en M.2-cache för att nå bästa möjliga prestanda i alla lägen.

SPECIFIKATIONER Seagate IronWolf Pro 125: