Varför ska man köpa en NAS? Det ska vi kolla närmare på här. Dagens enheter är mycket mer än en lagringslösning för filer och säkerhetskopiering. Och du behöver inte vara en expert för att dra nya av möjligheterna.

Vi skapar mer och mer data. Både på våra datorer och med hjälp av våra mobila enheter i form av dokument, bilder och filmer. Merparten av denna data vill vi så klart spara och ha tillgänglig på enklast och snabbast tänkbara vis, helst utan att behöva betala en förmögenhet för lagring i molnet. Här kan en NAS-enhet som används på rätt sätt utföra underverk.

Tanken med denna relativt korta genomgång är att lyfta fram fördelarna med en NAS kontra användande av lagring på en dator eller i någon form av molntjänst, samt att verkligen visa att en NAS faktiskt inte är så krånglig att använda som många tror.

Dagens små enheter kan användas av alla, inte bara de tekniskt intresserade, även om den sistnämnda gruppen givetvis kan använda NAS:en till fler ändamål.

Använd NAS-enheten för all lagring

Grunden för en NAS är att den via X antal diskar, mekaniska eller flashbaserade, ska tillhandahålla en central lagringsplats för alla i hemmet. Detta omfattar allt från traditionell säkerhetskopiering av våra datorer till full molnintegration med alla våra mobila enheter för att tillhandahålla direktåtkomst till vår data från valfri plats.

Men en minst lika viktig funktion som NAS:en på allvar har fått under senare år är att vi kan använda den som en lagringsplats även för filer vi jobbar med till vardags.

Äldre NAS:ar, nätverk och diskar var helt enkelt för långsamma. I dag kan vi kombinera olika former av lagringsenheter för att uppnå en perfekt balans mellan lagringskapacitet och prestanda, vi kan avlasta och accelerera mekaniska diskar med hjälp av M.2-baserade cache-enheter och hittar allt fler NAS:ar med stöd för snabba multigigs LAN-anslutningar. Det här innebär till exempel att du kan investera i en riktigt snabb PCIe-baserad disk med förhållandevis lite lagringskapacitet i din bärbara eller stationära dator och i stället placera allt material på din NAS-enhet.

Förutom att vår data på detta sätt enkelt kan skyddas med olika former av RAID- eller dupliceringstekniker blir den även tillgänglig från hemmets alla enheter, dygnet runt. Just den senare punkten är även en av NAS:ens största fördelar jämfört med lokal lagring. En NAS och dess diskar är konstruerade för att vara aktiva 24/7, något ingen traditionell lokal hårddisk är.

NAS-diskar har högre tillförlitlighet

Detta är något vi kan se när vi granskar specifikationer på olika hårddiskar där “vanliga” konsumentdiskar eventuellt visar på en siffra för årlig arbetsbelastning i form av TB/yr, men nästan aldrig har ett värde för så kallad MTBF (mean time between failures eller genom­snitt­lig tid mellan drifts­fel), då detta är baserat på kontinuerlig användning viket konsumentdiskar helt enkelt inte klarar av över tid. Ser vi å andra sidan på NAS-diskar är detta värden som vi direkt kan hitta, vilket även kombineras med ett oftast avsevärt högre TB/yr-värde.

För att kunna garantera kontinuerlig drift använder NAS-diskar olika typer av mer avancerad teknik, exempelvis olika former av antivibrationslösningar. Som du säkert vet består en mekanisk disk av flera roterande skivor vilka kan ge upphov till vibrationer och även störande ljudnivåer. Genom att använda olika sensorer och en underliggande kontroller kan dessa vibrationer minimeras och disken prestera maximalt dygnet runt.

Dagens NAS-sdiskar har även speciella lösningar med avancerade adaptiva algoritmer som i realtid analyserar hundratals parametrar av den data som skrivs och läses, och så fort något inte faller inom de normala värdena kan kontrollern automatiskt vidta åtgärder och även meddela dig om problemen som uppstått innan data har förlorats.

Som du säkert vet kan man köpa en NAS med eller utan hårddiskar. Du som väljer det sistnämnda bör med andra ord investera i lagringsenheter som är anpassade för NAS:ar. De kostar lite mer, men håller mycket längre.

Skapa ett privat moln, det är alldeles gratis – om du väljer att köpa en NAS vill säga

Vi lämnar så diskarnas betydelse och går över till själva NAS-enheten. En av de stora fördelarna med en NAS, nästan oberoende av märke och modell, är att de idag har en väl fungerande molnintegration vilken i grunden tar två riktningar. Den första är att enheterna oftast kan integreras med publika molntjänster som Dropbox, Google Drive, One drive med flera och på detta sätt skapa lite av ett skalskydd för vår data där utvalda data även säkerhetskopieras till eller från de publika molnen.

Men en kanske än viktigare funktion är att vi även kan sätta upp egna privata moln, vilket har flera fördelar. För det första kostar publika moln pengar så snart du vill lagra mer än några gigabyte, för det andra är det en publik plats som om den av någon anledning skulle utsättas för någon form av intrång i värsta fall kan läcka ut data.

Genom att köpa en NAS kan du skapa upp en privat molnlagring med vi full kontroll och insyn. Vi kan enkelt skala upp (lägga till eller byta ut en disk) till en förhållandevis låg kostnad och vi kan enkelt skapa redundanta uppsättningar så att vår data alltid är säker och tillgänglig. Dessutom tenderar en privat molnlösning många gånger att vara snabbare jämfört med publika motsvarigheter, så länge vi inte jämför med enterpriseliknade lösningar. Vi kan dessutom enkelt sätta upp lokala delningar av vår data, där vissa delar är avsedda för jobbet, andra för kollegor och en tredje för familj med mera.

När vi sedan pratar om just det sista erbjuder många NAS-tillverkare (exempelvis Qnap och Synology) lösningar där våra bilder och filmer från våra mobiler per automatik förs över till NAS-enheten. Det gör det enkel att säkerhetskopiera hela familjens digitala liv på en och samma plats.

Från bildvisning till Office-program och serverlösningar

De flesta av dagens NAS-modeller har även gott om extra funktioner. Det kan handla om smidiga lösningar för att strömma bilder, film och ljud från NAS:en till vald enhet, antingen lokalt som en mediaserver eller via appar till mobila enheter, oavsett var användaren befinner sig.

Men lösningarna stannar inte här utan många modeller låter oss även sätta upp och använda gemensamma kalendrar, arbeta med Office-baserade program där vi enkelt kan dela och jobba tillsammans med allt från vanliga dokument till bildbehandling eller varför inte sätta upp egna digitala mötesrum vilket nästan blivit en vardagslösning i pandemins tid. Allt med full kontroll och utan extra avgifter.

Kan hantera dina säkerhetskameror

Till detta kan vi även använda vår NAS för att spela in och lagra samt hantera video från hemmets/kontorets övervakningskameror. Och för dig som vill använda enheten mer kommersiellt finns mängder av lösningar för att köra olika former av virtualisering- eller serverfunktioner. Allt med högsta säkerhet med exempelvis åtkomsträttigheter till olika mappar för varje användare, AES-kryptering som verifieras med FIPS 140–2 av militär standard, integrerad VPN-server med stöd för L2TP/IPsec, OpenVPN och PPTP och så klart virusskydd som från en central plats kontrollerar och skyddar all data.

Detta är funktioner vi ofta hittar även i enklare NAS-modeller, skulle vi sedan gå upp på mer avancerade lösningar ökar NAS:ens funktioner och möjligheter och vi får lösningar som kan ersätta även riktigt kraftfulla fristående servrar.

Vi kommer att gå in mer i detalj på hur du använder en NAS framöver. Hör gärna av dig i kommentarerna med önskemål på vad du vill läsa om.

