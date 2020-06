Med dubbla 2,5-gigs LAN-portar, HDMI-anslutning, och kraftfull hårdvara levererar Qnap nästa generations prosumer-NAS – TS-253D. Vi gillar den skarpt!

Qnap är som du säkert känner till ett av de företag som lanserar flest NAS-modeller på marknaden inom alla områden. En kategori vi under åren verkligen tycker att Qnap lyckats extra bra inom är för prosumers, SMB (små och medelstora företag) och för hemmakontor där vi alltid fått det lilla extra till en klart attraktiv prisbild. Denna gång har vi tittat närmare på en helt ny serie kallad TS-x53D, där bokstaven X indikerar antalet diskar som enheten kan konfigureras med. Vi har testat ingångsmodellen 253D som med andra ord har två diskplatser, men serien finns även som 453D och 653D vilket innebär plats för fyra eller sex diskar.

TS-253D är ett kompakt kraftpaket

Detta är en kompakt enhet med en gedigen konstruktion som mäter 168 × 105 × 226 millimeter och väger cirka 1,5 kilo utan diskar. Chassit har en smart och mycket lättarbetad konstruktion som både skyddar diskarna samtidigt som enheten är lätt att uppgradera.

Fronten består av ett mörkt rökfärgat plastlock som täcker cirka 80 procent av ytan och agerar skydd för hårddiskarna på insidan. I höger kant finner vi en lodrätt, mörkt champagnefärgad, panel med en strömknapp och fem LED:er som ger en indikering om aktivitet eller eventuella fel. I den nedre delen finns en USB-port vilken i kombination med knappen undertill kan användas för att snabbt kopiera över filer från en extern enhet till en förvald mapp på NAS:en.

Kassetterna är mycket enkla att hantera och du behöver inga verktyg för att installera dina lagringsenheter

På vänster sida finns ett mindre ventilationsnät i den övre regionen men mer intressant är det diskreta skjutreglage som sitter i kanten mellan chassit och det främre plastlocket. När vi skjuter detta nedåt frigörs fronten och vi kan enkelt komma åt de två lodrätt placerade hårddiskkassetterna. Kassetterna är mycket enkla att hantera och du behöver inga verktyg för att installera dina lagringsenheter.

På baksidan av TS-253D hittar vi, förutom en tystgående fläkt, ytterligare dubbla USB 2- och dubbla USB 3-portar. Här finns även två 2,5 gigs LAN-portar vilka stödjer teaming för en 5-gigs anslutning. Att vi här får tillgång till multigigsportar är utan tvekan en av enhetens stora plus, vilket gör den mer anpassad för dagens och framtidens mer bandbreddskrävande överföringar.

Går att ansluta till en skärm via HDMI

Ytterligare ett steg upp hittar vi en HDMI-anslutning vilken drivs av Intels HD Graphics 600 och som gör det möjligt att ansluta enheten direkt till en skärm eller en TV. Maxupplösningen ligger på 4 096 x 2 160 vid 60 hertz. Högst upp sitter en vågrätt placerad expansionsplats baserad på PCIE Gen 2 x4. Denna plats kan till exempel bestyckas med ett Wi-Fi 6-kort. Vi har testat med lösningar från såväl Asus och Gigabyte som MSI vilka samtliga fungerar perfekt och ger oss ytterligare möjligheter i form av både en höghastighetsanslutning och möjlighet att ansluta till olika nätverk med mera.

Behöver du inte en trådlös anslutning skulle vi istället rekommendera Qnaps eget QM2-2P10G1TA-kort vilket kombinerar en M.2-baserad (SATA/PCIE NVME) cachefunktion med ett 10 gigabits LAN-port. Detta kort är i sig ett av de mest genomtänktA instickskorten vi testat till en NAS. Värt att notera är att vi behöver en stjärnskruvmejsel för att komma åt expansionsplatsen.

Som drivkraft för denna NAS hittar vi Intels fyrkärniga Celeron J4125-processor vilken har en basfrekvens på 2,0 gigahertz med en boost på upp till 2,7 gigahertz. Till denna får vi fyra gigabyte DDR4-minne på 2 400 megahertz vilket kan uppgradera till åtta gigabyte via en fri SO-DIMM-bank. Denna är dock placerad innanför hårddiskkassetternas högra kant, så båda diskarna måste tas bort innan modulen kan placeras. Qnap rekommenderar att Adatas AD4S2400J4G17-BHYA-modul används för att garantera stabilitet, men vi har under våra tester använt minnen från såväl Corsair som Kingston och HyperX utan några som helst komplikationer.

Enkel installation

Efter att ha monterat diskarna är det dags för installationen. Som alltid när det kommer till en NAS bör diskar som är anpassade för detta ändamål användas. Det beror på flera faktorer men primärt använder denna typ av diskar en kontroller som är optimerad för denna typ av 24/7-belastning. Vi har för dessa tester använt oss av dels Seagates Ironwolf Pro-diskar samt av Western Digitals Red-serie. Båda har vi haft lång och positiv erfarenhet av. En liten rekommendation, i varje fall om du planerar att maximera NAS:ens belastning under längre perioder, är att sikta på en disk som använder sig av CMR-teknik istället för SMR och detta oavsett tillverkare, då den förstnämnda tekniken är bättre lämpad för krävande NAS-belastning. Vi väljer, som alltid, att köra samtliga tester med minst två olika modeller för att se eventuella skillnader.

Med diskar på plats används programmet Qfinder Pro för att hitta och initiera NAS:en, vilket är en enkel process. Beroende på hur enheten är bestyckad i övrigt kan vi sedan välja mellan en Raid 0 eller en Raid 1. Är det rå prestanda som eftersöks väljer du 0, men i alla andra lägen väljer du Raid 1 (det är vår klara rekommendation) för att med denna spegla data. Det är även det senare alternativet som våra tester är baserade på.

Som för samtliga av våra NAS-tester appliceras en standardiserad uppsättning användare och mappar vilka vi sedan laddar med en blandning av olika material, från ISO-filer till bilder, musik och filmer av blandad upplösning och kvalitet. Vi installerar även ett antal olika appar från Qnaps egen app-butik, mer om dessa nedan.

Hög prestanda

När vi kört våra tester av TS-253D har vi använt oss av en tiogigabits switch från Netgear och ett par olika klienter, samtliga med 10-gigabits LAN-port. Vi har sedan kört testerna med enbart dubbla mekaniska diskar och härefter i kombination med en M.2-baserad SSD-cache baserad på ovan nämnt instickskort. Om enheten kommer att arbeta med kritiska data och du vill accelerera både läs- och skrivprestandan är det att rekommendera att använda dubbla M.2-enheter i R1, för att på detta sätt skapa redundans även på den cachelagrade datan. Vi ska även vara tydliga med att vi har satt MTU till 9000 för både NAS och våra klienter, för att på detta sätt maximera datagenomströmningen. Detta är däremot en inställning som inte är optimal i mer normala konfigurationer.

Vid användande av enbart mekaniska diskar i R1 låg överföringen för TS-253D på mellan 217 och 230 megabyte per sekund medan skrivprestandan var något lägre med cirka 164 megabyte per sekund. Det ligger perfekt i fas för att använda 2,5-gigsportarna för redundant eller alternativa nätverksanslutningar. När vi däremot kopplar in SSD-cachen sticker prestandan iväg och då vi via en bundlad femgigabitsport toppar 640 megabyte per sekund vid läsning behövde vi växla över till ett instickskorts tiogigabitsport. I detta läge ser vi den verkliga potentialen, då vi toppar på 723 megabyte per sekund i läsning medan skrivningen fortfarande, som förväntat, ligger efter med 346 megabyte per sekund.

Hur fungerar den i verkligheten?

Nu är dessa toppvärden egentligen ganska ointressanta, en NAS prestanda bör bedömas på hur den presterar under verkliga förhållanden. För att åstadkomma detta riggade vi vårt simulerade kontor där tre enheter kör en simultan backup, två enheter strömmar musik, en enhet strömmar HD-video samtidigt som vi lagrar data från två övervakningskameror. Vi använder även enhetens QVPN-tjänst för att fjärransluta fem användare som jobbar hemifrån. Notera att vi inte kör några extra servertjänster på NAS:en under dessa tester.

I detta läge når TS-253D en överföringsprestanda, utan cache, på cirka 43 respektive 22 megabyte per sekund med en CPU-belastning på NAS:en som ligger på cirka 84 procent och ett minnesutnyttjande (med åtta gigabyte RAM) som ligger på 73 procent, så det finns ytterligare lite marginal.

När vi aktiverar cachen märker vi inte någon enorm prestandavinst utan motsvarande värden ligger på 68 respektive 31 megabyte per sekund men däremot sjunker CPU-belastningen till 71 procent och minnesutnyttjandet till 68 procent, vilket ger en tydlig indikation om den ökade kapacitet som cachen tillför.

Appar för allt

Som vanligt med Qnap är TS-253D inte bara en central lagringsplats för backup och annan data utan enheten kommer med ett stort utbud av appar och tjänster som bygger ut enhetens funktionalitet för att helt matcha de behov som finns. Detta gäller allt från mer traditionella lösningar som att montera ISCSI LUN och aktivera virtualisering, till mediaserverfunktioner och hybridbaserad molnintegration för olika former av samarbeten, fildelning och synkronisering mellan enheter och användare, allt baserat på Qnaps operativsystem QTS. Då utbudet av appar är mycket omfattade och ständigt växande har vi valt att lyfta fram några favoriter som både underlättar och breddar vårt användande av enheten.

Vi börjar kort med backuphanteringen, den ursprungliga och för många primära uppgiften för en NAS. Qnap har från start integrerat stöd för Apple Time Machine för Mac-enheter och Windowsanvändare kan fritt hämta hem NetBak Replicator för enkel säkerhetskopiering och återställning. Dessa kompletteras med ögonblicksbilder för ett effektivt skydd mot exempelvis ransomware. Vi tar sedan detta vidare ett steg genom att använda tjänsten Hybrid Backup Sync (HBS) vilket är en lösning för att ta en backup eller synka NAS-enheten till en annan NAS, till en fjärrserver eller en molnbaserad tjänst som exempelvis AWS S3, Azure, Backblaze B2, Google Drive, Dropbox med flera. Allt för att skapa den optimala 3-2-1-strategin.

Ett stort plus med denna tjänst är att den är skyddad och låst till den enskilda användaren

Skulle du eller ditt företag använda sig av virtuella maskiner så finns sedan Hyper Data Protector (HDP) med backupstöd för både VMware och Hyper-V. För företag som använder office baserade program så erbjuds även helt nya Boxafe som i skrivande stund är i betastadiet men som gör det möjligt att ta backup på G Suite- och Microsoft 365-konton. Ett stort plus med denna tjänst är att den är skyddad och låst till den enskilda användaren, så även om det är företaget som tar backup, är det bara användaren själv som kan komma åt sin data.

Lösning för videokonferenser

En intressant funktion som vi tror kommer att få stort genomslag med tanke på spridningen av Covid-19 är KoiMeeter vilket är ett integrerat videokonferenssystem. Med denna tjänst aktiverad kan vi ansluta vår NAS till en bildkälla och genom att koppla in enkla USB-kameror och -mikrofoner skapas en mycket lättanvänd, och kostnadseffektiv lösning dit användare kan ansluta från andra datorer eller mobiler.

En annan tacksam och lättanvänd tjänst är QVPN som ger företagets användare snabb nätverksåtkomst från hemmet. Dessutom får vi som vanligt med QVR pro som är en utmärkt lösning för att sätta upp videoövervakning via både IP- och USB-kameror (läs mer om lagar kring kameraövervakning här). Här får vi hela åtta kanaler helt gratis.

För fotoentusiaster kan vi installera QUMagie vilket är en AI-baserad tjänst för att tagga och kategorisera våra bildsamlingar. Denna lösning har utvecklats enormt sedan lanseringen och är nu riktigt bra utan att ta upp för mycket resurser i anspråk. En funktion som undertecknad verkligen uppskattar är den mobila appen Qphoto som automatiskt tar backup av våra mobila foton till vår NAS, som med någon form av NAS-replikering alltid finns skyddade. Vi avslutar med att nämna att modellen även går att bygga ut med externa kabinett om lagringsutrymmet skulle ta slut.

Kort och gott är Qnap TS-253D en mycket intressant NAS-enhet som erbjuder enkel uppgradering, hög prestanda och funktionalitet till ett klart attraktivt pris, i varje fall om enhetens funktioner utnyttjas på rätt sätt. I Sverige kommer enheten initialt att finnas tillgänglig på Netonnet.

SPECIFIKATIONER Qnap TS-253D

Tillverkare : Qnap, www.qnap.com

: Qnap, www.qnap.com Cirkapris : 6 000 kr inkl. moms, 4 800 kr exkl. moms

: 6 000 kr inkl. moms, 4 800 kr exkl. moms Minne : 4 GB DDR4, max 8 GB

: 4 GB DDR4, max 8 GB CPU : Intel Celeron J4125 @ 2.0 GHz

: Intel Celeron J4125 @ 2.0 GHz Enhetsfack : 2 st

: 2 st Expansionsfack : PCIE Gen 2 x4

: PCIE Gen 2 x4 Mått : 168 × 105 × 226 mm

: 168 × 105 × 226 mm Vikt : 1,48 kg

: 1,48 kg Snittströmförbrukning : 12,45 watt

: 12,45 watt Kostnadsfria/maximala IP-kamerakanaler: 8 st / 16 st