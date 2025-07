Test: Kingston Canvas Go Plus

Kingston Canvas Go Plus 5 / 6 Betyg 1 290 kr Pris För Jämn, hög prestanda, passar både för appar och mer krävande filmande eller burst fotografering, gott om skyddsklassningar, arbetar över ett bredd temperaturspann. Emot En viss indikation på kompabilitetsproblem med vissa enheter, inte det absolut snabbaste minnet sett till ren dataöverföring. Rekommenderas till Kingston Canvas Go! Plus är ett suveränt minne för semiprofessionella fotografer och/ eller drönarfilmare men är även ett perfekt val för att utöka din mobils eller plattas lagringskapacitet.

Kingston Canvas Go Plus 1 TB är ett välbalanserat minneskort med prestanda i toppklass för krävande fotografering och videoinspelning.

Kingston Canvas Go! Plus 1 TB är ett microSDXC-minneskort i UHS-I-standarden, designat för kreativa yrkesanvändare som vill maximera lagringskapacitet och appar samt äventyrssugna drönarpiloter eller mobilspelare. Med kapacitet på hela en terabyte och klassificeringarna Class 10, UHS-I, U3, V30 samt A2 för applikationsprestanda levererar kortet överföringshastigheter på upp till 200 megabyte per sekund vid läsning och 160 megabyte per sekund vid skrivning för 256 gigabyte till just en terabytemodellerna, enligt Kingstons interna tester. Enheten finns även i 64 och 128 gigabytes kapacitet.

Minne för såväl appar som film & foto

Kortets fysiska formfaktor är microSDXC med måtten 11 × 15 × 1 millimeter och det levereras antingen med en SD adapter (24 × 32 × 2,1 millimeter) för kompatibilitet med SD kompatibla enheter (eller för enklare överföring av data) eller som en singelkortslösning där den enda skillnaden i modellbeteckningen är ett avslutande -SP för singelkortsmodellen. Det är formaterat i exFAT och drivs av 3,3 volt. Driftstemperaturområdet sträcker sig från –25 °C till +85 °C och lagringstemperaturen ligger mellan –40 °C och +85 °C, vilket gör det användbart i allt från tropiska miljöer till arktiska förhållanden.

Säkerheten och hållbarheten är central för Canvas Go! Plus. Kortet har IPX7-certifiering som skyddar mot kontinuerlig nedsänkning i vatten på ner till 1 meter i 30 minuter vilket även gör den lämplig för olika former av vattenbaserade aktiviteter. Kortet är även temperatur-, stöt- och vibrationsbeständigt samt röntgentåligt enligt ISO7816-1, vilket underlättar trygga transporter i handbagage och oförutsedda fallskydd utan att data går förlorad.

Canvas Go! Plus lämpar sig utmärkt för mobil spelande då de både erbjuder extra lagringskapacitet och snabba laddtider, drönare och actionkameror av alla slag, tack vare U3- och V30-klassningen som garanterar jämn 4 K-video och sekventiell burst fotografering. A2-klassningen säkerställer dessutom snabbare appstart och smidigare spel i Android enheter vilket framför allt blir gynnsamt när vi växlar mellan olika appar, medan exFAT-formatet möjliggör enkel hantering av stora mediapaket.

För mer traditionella kameror rekommenderas SD variant med liknande prestanda, upp till 200 megabyte per sekund läs och 160 megabyte per sekund skriv som är optimerad för DSLR-, spegellösa systemkameror och 4 K-videoproduktion.

Jämn prestandabild

Ser vi till våra prestandatester så blir resultaten lite varierande baserat på belastningstyp men vid ren dataöverföring så toppar disken 173,8 megabyte per sekund i läsning och 109,2 megabyte per sekund vid skrivning. Men detta säger egentligen i så mycket utan det viktiga för denna typ av lösning är hur användningen påverkas.

Vi började med att testa minneskortet med ett stort antal drönare som samtliga filmade i 4K upplösning med hög bildhasighet och i samtliga fall så låg ”tappade bildrutor” under 0,5 procent vilket är det bästa vi uppmätt i denna klass. Vi gick sedan över till actionkameror där vi filmande i upp till 5K samt Black Magics 6K Cinema kamera och här blev faktiskt resultaten något bättre med ett framedrop på under 0,3 procent.

Det enda negativa vi har att säga om koret är att det på vårt förhållandevis omfattande testbatteri av enheter som även omfattar, mobiler, plattor, laptops och olika spelkonsoler så var det två enheter (en platta och en Nvidia Shield enhet) av totalt 28, som inte accepterade minnet. Om detta berodde på kapaciteten eller något annat är svårt att säga men det väcker i varje fall tanken att du som användare bör dubbelkolla kompabilitet innan köp för att vara säker.

Sammanfattningsvis är Kingston Canvas Go! Plus en terabyte ett välbalanserat minneskort med prestanda i toppklass för krävande fotografering och videoinspelning oavsett enhet som används. Tillsammans med en bredd av hållbarhetscertifieringar passar det utmärkt för actionkameror, drönare, mobilspel och applikationer på Android.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Kingston, www.kingston.com

Cirkapris : 1 290 kr inkl. moms, 1 032 kr exkl. moms

Kapacitet : 1 TB

Formfaktor : mSD

Standard/klassificering : Class 10, UHS-I, U3, V30, A2

Mått : 11 x 15 x 1 mm

Format : exFAT

Operativ temperatur : -25°C~85°C

Spänningskrav: 3,3V