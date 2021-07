Viper VP4100 4 / 6 Betyg 1 990 kr Pris För Jämn prestanda, slimmad profil med effektiv kylare, låg latens, bra skrivcache. Emot Behöver sjunka lite till i pris, lite svårt att ta bort förmonterad kylare, trist medföljande mjukvara. Rekommenderas till Viper VP4100 är på intet sätt ett dåligt alternativ och passar i såväl gaming- som standard-datorer, men i skrivande stund finns det alternativ som ger mer prestanda per investerad krona.

Vi testar Viper VP4100. En slimmad Gen 4-disk i övre mellanklassen som kan vara ett bra köp – men bara om du hittar den till rätt pris.

Viper lanserade VP4100 redan 2019 och disken var vid den tidpunkten en av de tre snabbaste konsumentdiskarna alla kategorier. Prislappen var dock lite väl saftigt tilltaget för de flesta av oss, men i samband med att företaget under årets andra kvartal lanserade uppföljaren, VP4300, började priset för den ursprungliga modellen sjunka och bli mer tillgänglig. Frågan är bara om det sjunkit tillräckligt och prestandan räcker till för att vara ett allvarligt alternativ till nyare toppmodeller.

Fokuserad på prestanda

VP4100 är i grunden är en standardiserad M.2 2280-modell med kretsar på båda sidor. På den undre sidan finner vi en klisteretikett med bland annat modellnamn. På den övre sidan sitter en passiv kylfläns som till skillnad från flera alternativa lösningar har en förhållandevis låg profil och passar under alla diskreta instickskort.

Trots den låga profilen gör kylaren ett mycket bra jobb med att hålla disken sval, vilket i sin tur möjliggör en lång maximal belastning utan att prestandan stryps. Vi hade gärna sett en dubbelsidig lösning då även undersidan blir varm.

Det går att ta bort Viper-kylaren om du vill använda kyllösningen från ditt moderkort. Det gäller dock att vara försiktig och använda rätt verktyg. Det är INTE att rekommendera att försöka bryta loss flänsen – plastverktyg behövs.

Phison-kontroller och Toshiba-NAND

Tittar vi under kylningen ser vi att disken drivs av första generationens Phison Gen 4-kontroller i form av PS5016-E16 vilken kompletteras med Toshibas 96 lagers TLC NAND och en DDR4 DRAM-cache. Detta ska ge disken en maximal läs- och skrivprestanda på 5000 respektive 4400 megabyte per sekund med slumpmässig prestanda på 800K IOPS.

Då disken primärt vänder sig mot gamers saknar den hårvarubaserad kryptering vilket hade gett den ett lite bredare användningsområde. Disken stöder däremot, lite som standard, SMART och TRIM och hanterar säker radering. Vi kan även ladda ned Vipers program SSD Toolbox som är ett väl fungerade, men trist program för att bland annat uppgradera dess firmware.

Viper VP4100 – värden i verkligheten

Vi går så över till våra verkliga tester vilka vi baserar på MSI:s moderkort Meg Z590 ACE med en Intel i9-11900K och Vipers helt nya DDR4-minnen, Elite II, på 4000 megahertz.

Vi börjar med ATTO:s benchmark där vi ser en tydlig prestandaacceleration runt 16 kilobytes filstorlek som sedan toppas med läsvärden på 4987 megabyte per sekund och skrivvärden strax under 4000 megabyte per sekund, vilket är något lägre än utlovat.

Vad vi däremot märker är att disken har en mycket väloptimerad cache då vi kan skriva stora mängder data utan att cachen blir full. Går vi i stället över till IOMeter blir resultaten något bättre med en toppnotering för läsning strax över 5000 megabyte per sekund och skrivande som närmar sig 4300 megabyte per sekund.

Vi fortsätter med enhetens latens som ligger i paritet med dagens snabbaste diskar när det kommer till skrivande, med en lägsta latens på 0,015 millisekunder. När det gäller snabbaste slumpmässiga prestanda ligger disken något under utlovat med toppar på runt 650K IOPS. Detta ger oss en disk som, med dagens mått mätt, ligger det övre mellansegmentet.

Hur står sig då Viper VP4100 mot övriga diskar på marknaden? Vår testenhet är på en (1) terabyte och kostar strax under 2000 kronor. Detta ska vi jämföra med dagens toppmodeller som går att köpa för cirka tio procent mer. Lägger vi då även till att dessa, nyare diskar har upp till 20 procent högre prestanda så är det enkel matematik att konstatera att VP4100 är ett intressant val, men skulle behöva sjunka ytterligare cirka 200 kronor i pris för att bli ett gångbart alternativ, så hittar du den på rea är det ett bra köp.

SPECIFIKATIONER Viper VP4100:

Tillverkare : Viper, www.vipergaming.com

: Viper, www.vipergaming.com Cirkapris : 1990 kr inkl. moms, 1 487kr exkl. moms

: 1990 kr inkl. moms, 1 487kr exkl. moms Kapacitet : 1 TB

: 1 TB Kontroller : PS5016-E16

: PS5016-E16 Kylning : Passiv

: Passiv Garanti : 5 år

: 5 år Uthållighet: 1800 TBW

1800 TBW Högsta Läs- och skrivprestanda : 5007 / 4297 MB/s

: 5007 / 4297 MB/s Högsta slumpmässiga läs- och skrivprestanda : 652K / 649K IOPS

: 652K / 649K IOPS Kryptering: Nej