Enligt Intel kan sedan de första datorerna med Wi-Fi 7 bli tillgängliga under 2025.

Det var vid en presskonferens i Sydkorea som Eric McLaughlin, vice vd för Intels wireless solutions division, konstaterade att företaget arbetar med Wi-Fi 7 för att få sin Wi-Fi Alliance-certifieringen för tekniken. Enligt McLaughlin är planen att tekniken kommer att göras tillgänglig i Intels lösningar under 2024 och ”Vi förväntar oss att det kommer att dyka upp på större marknader 2025.”

De exakta specifikationerna för Wi-Fi 7 kommer inte att slås fast av Wi-Fi Alliance förrän någon gång under 2023 formellt av Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) under 2025, vilket inte är något som bekymrar företaget – snarare tvärtom. McLaughlin konstaterar nämligen att ”Eftersom det är mer än ett år kvar innan släppet av 802.11be finns det fortfarande en chans att vi kan förbättra bearbetningshastigheten ytterligare.”

Enligt skisserna kommer Wi-Fi 7 (kallas även IEEE 802.11be) kommer att erbjuda en maximal aggregerad hastighet på 40000 Mbit/sek (40 Gbit/sek). för att komma upp i sådan hastighet måste Wi-Fi 7-klienter och åtkomstpunkter använda tre band (2,40 GHz, 5 GHz och 6 GHz), öka kanalbredden till 320 MHz samt lägga till 4096-QAM. Wi-Fi 7 kommer även att använda tekniker som redan finns tillgängliga i Wi-Fi 6 och Wi-Fi 6E som obligatoriskt stöd för MU-MIMO (Multi-User Multiple-Input Multiple-Output) och OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access).

Även fler företag som Broadcom och MediaTek har också tillkännagivit att de arbetar med Wi-Fi 7/IEEE 802.11be.