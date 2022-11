Nu lanserar Microsoft skarpa versionen av WSL – Windows Subsystem for Linux

Efter genomförd betatestning lanserar nu Microsoft den skarpa versionen av Windows Subsystem for Linux via Microsoft Store.

Microsoft meddelar att Windows Subsystem for Linux som finns i Microsoft Store nu officiellt har lämnat preview, och därmed finns i den skarpa versionen för Windows 10 och Windows 11. I och med den senaste uppdateringen som innehåller hundratals buggfixar och förbättringar, så klassas verktyget som standardversionen av WSL.

Windows Subsystem for Linux är Microsofts verktyg för utvecklare och Linux-fans som gör det möjligt att köra Linux inuti Windows, och via integrationen även komma åt WSL-filsystemet direkt via Windows Utforskaren.

För att kunna köra den skarpa versionen av WSL måste datorn köra Windows 10 version 21H1, 21H2 eller 22H2, eller Windows 11 21H2 för att få uppdateringen. Uppdateringen kommer att skickas ut automatiskt i mitten av december, men kan installeras manuellt via Github.