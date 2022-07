Orbi 5G Tri-Band WiFi 6 4 / 6 Betyg 15 790 kr Pris För Mycket enkel installation, bra prestanda både mot klienter och mellan noder, bra säkerhetsintegration, kan konfigureras lika enkelt från webbläsare som från app, möjlighet till fysisk backhaul, lätt att bygga ut med flera noder Emot På tok för dyr, begränsat antal fysiska portar, vi saknar multigigsportar, ingen USB port Rekommenderas till Detta är ett bra kit för dig som söker antingen en redundant 5G baserad lösning till din fasta installation eller som vill sätta upp ett lättanvänt och stabilt meshnätvkerk där fast internet inte är möjligt

Mobil gigabithastighet och skalbart WiFi i klassisk design

Orbi är troligen en den snabbast växande produktgruppen hos Netgear. Efter multipla lanseringar av AX baserade Meshsystem för både hem och företag så har Netgear nu även uppgraderat sin mobila Meshlösning vilken går under namnet AX4200 (NBK753) med stöd för mobil 5G anslutning. Som namnet antyder så innebär detta att vi tittar närmre på ett kit bestående av en router två satelliter. Vad som kan vara värt att vara observant på är att systemet till stora delar är detsamma som RBK753 vilket som synes är ett kit med nästan samma namn. Men den senare har inte stöd för mobil anslutning. Vi nämnder detta redan här då prisskillnaden mellan de båda systemen är betydligt större än denna lilla skillnad antyder.

Snålt med Lanportar

Börjar vi med att titta till det yttre så mäter NBR750, routern i NBK753 kittet 23,11 x19,55 x 8,64 millimeter och väger 1,25 kilo vilket faktiskt är cirka 360 gram mer jämfört med routern i RBK kittet. Routerna har samma ovala tornform som vi vant oss vid från Orbis konsumentenheter där de övre cirka 90 procenten av enhetens höjd är gråvit medan den undre delen har en mörk plantinafärg. I skitet mellan dessa båda lager så finns på framsidan samma LED ljus som vi vant oss vid och som via olika färger kan visa på status för enheten och systemet i helhet.

På baksidan så finns två dedikerade Lan portar, samma som på satelliterna, samt en extra kombinerad WAN/Lan port. Samtliga är av gigabittyp och här hade vi helst sett en multigigslösning. Dessutom så måste vi säga att två Lanportar mer nod är väldigt snålt tilltaget, framför allt som det finns gott om utrymme. Vad som blir än mer frustrerade med detta är att då enheten stödjer kabelbaserad backhaul, det vill säga att vi använder en fysisk kabel för att skapa anslutningen mellan de olika noderna för att på detta sätt frigöra ett trådlöst band till trådlösa klienter eller bara för att kunna nå högre avstånd, så kommer vi med en seriekopplad backhaul att vara tvungen att avvara båda portarna enbart för detta.

Vi har här även ytterligare en synpunkt. Då modellen har en teoretiskt högsta trådlös överföringshastighet på 4200 megabit per sekund så finns definitivt argument för att enheten borde använda minst en multigigsport och varför då inte satsa på att behålla befintliga portar men utöka dessa med dubbla 2,5 gigs portar.

Den kombinerade Lan/Wan porten kan som namnet antyder användas antingen som en extra Lanport eller som en primär koppling till en fast internetanslutning där 5G anslutningen i detta fall agerar som en fallback om den primära uppkopplingen går ner för att på detta sätt skapa redundans. Vi testade denna funktion genom att helt enkelt koppla bort den fasta förbindelsen och mindre än 10 sekunder så hade routern växlat över till den mobila kopplingen vilket är riktigt bra.

När vi så pratat hastigheter så är enheterna i NBK753 utrustade med två femgigahertz band där det första, som alltid är tillgängligt för klienter, använder en 2×2 uppsättning som kommunicerar över 20,40 och megahertz för upp till 1200 megabit per sekund. Det andra femgigahertz bandet dubblar antalet simultana kanaler till 4×4 för upp till 2400 megabit per sekund men detta är normalt reserverad för en trådlös backhaul. till detta så får vi även en 2×2 lösning över 2,4 gigahertz bandet för maximalt 574 megabit per sekund.

Avslutningsvis så har routern, NBR750, även dubbla anslutningar för extern 5G antenn och trots att den integrerade lösningen fungerar riktigt bra om vi är nära en mast så kommer en extern anslutning göra underverk om du exempelvis vill koppla upp sommarstugan som ligger längre ifrån masten.

Vi ska även tillägga att kittet inte har stöd för sexgigahertz bandet utan måste nöja sig med 2,5 och 5 gigahertzbanden. Självklart är de däremot bakåtkompatibla med tidigare WiFi standarder som 802.11b/g/n/ac.

Imponerade räckvidd

Ser vi till insidan så är modellen utrustad med en fyrkärning processor på 1,4 gigahertz vilken kompletteras med 512 megabyte flash och en gigabyte ram. Detta ger gott om kraft för att hantera ett helt hem eller mindre kontor med biutrymmen. Vi kan dessutom bygga på paketet med upp till totalt sex satelliter där maximalt två av dessa noder är seriekopplade i taget. Det vill säga vi kan bygga en stomme med exempelvis router och tre satelliter i ett inre parallellkopplat meshnät och sedan bygga på varje av dessa satelliter med ytterligare en seriekopplad nod, alternativ då länka samtliga enheter i ett stort alla till alla meshnät.

Oavsett hur vi kopplar noderna så utför vi enklast konfigurationen via Netgears app Orbi som via enkla steg guidar oss till rätt placering och grundläggande konfiguration. Det är även från Orbi vi sedan kan aktivera funktioner som gästnätverk, ställa in föräldrakontroll, övervaka dataanvändning med mera. Vi kan från appen även direkt gå in på anslutna enheter för att eventuellt blockera deras access om vi skulle vilja. Tack vare att tjänsten går via Netgears moln så kan vi även ansluta och hantera vårt nätverk från valfri plats vilket är grymt smidigt.

Slutligen så måste vi även lyfta fram Netgears Armor tjänst som många säkert känner till vid detta lag är ett samarbete med Bitdefender. Lösningen skyddar dels alla enheter på insidan av nätverket oavsett om det gäller datorer, säkerhetskameror, IoT enheter eller larm, smarta dörrar med mera. Men framför allt så kan vi installera Bitdefenders tjänst på alla våra mobila enheter och dessa skyddade även när vi är utanför hemmet. Tjänsten är licensbaserad och kostar cirka 950 kronor per år vilket kan ses som en hög extra kostnad, men om tjänsten används korrekt och installerar den på både mobiler och datoter samt plattor så blir kostnaden per enhet låg.

Vi avrundar med enhetens prestanda och vid vårt kit om tre enheter så nådde vi en riktigt bra täckningsgrad där vi fördeladelade två enheter på en våning och den tredje noden på nästa våning. Den totala ytan som täcktes in via denna uppsättning var 525 kvadratmeter och då hade även de yttre hörnen kontakt. Hade vi satt upp den som permanent lösning så hade vi troligen kompletterat med ytterligare en nod för att bygga en mer fyrkantig anslutningszon och på detta sätt fördela trafiken mellan noderna bättre.

Men allt fungerade riktigt bra även med denna uppsättning och vi kunde strömma dubbla 4K och en 8K video samtidigt som vi lyssnade på musik, hanterade våra IoT enheter och deltog i två videokonferenser utan att någon gång tappa bilder eller anslutning när vi flyttade oss mellan noderna.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Netgear, www.netgear.se

: Netgear, www.netgear.se Cirkapris : 15 790 inkl. moms, 12 632 exkl. moms

: 15 790 inkl. moms, 12 632 exkl. moms Mått : 231 x 195 x 86,4 millimeter

: 231 x 195 x 86,4 millimeter Antal portar : 1st gigabit Lan/Wan (router) + 2 st gigabit

: 1st gigabit Lan/Wan (router) + 2 st gigabit CPU : Fyrkärnig @1,4 GHz

: Fyrkärnig @1,4 GHz Ram : 1 GB

: 1 GB Lagring : 512 MB

: 512 MB 5G stöd : LTE Cat20

: LTE Cat20 Maximalt antal satelliter : 6st

: 6st Band : 1st 2,4 GHz + 2st 5 GHz

: 1st 2,4 GHz + 2st 5 GHz Integrerad säkerhet : Netgear Armor Security

: Netgear Armor Security Högsta teoretiska bandbredd: 4,2 gigabit