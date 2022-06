Roccat Burst pro air 5 / 6 Betyg 1 075 kr Pris För Stabil konstruktion som både ger imponerade RGB effekter samtidigt som den skyddar mot damm och väta, lättviktsmus, både 2,4 och BT5,2 anslutning, hög precision vid rätt underlag, stöd för Nvidia Reflex, bra batteritid och snabbladdning, minne för 5 profiler Emot Lite känslig mot underlag, programvaran har en allt för trist design Rekommenderas till Roccat bjuder på en mycket trevlig mus med hög precision och blixtsnabb respons för gamers där varje millisekund räknas

En välbyggd, grymt snygg gamingmus med bra batteritid och hög komfort

Roccat erbjuder ett brett utbud av tillbehör inom möss, tangentbord, headset, musmattor och streaming inom alla tänkbara prisklasser. Denna gång har vi fått möjlighet att testa företagets senaste trådlösa gamingmus kallad Burst pro air där den senare delen av namnet ska antyda på enhetens låga vikt.

Dold nätstruktur

När vi först öppnar musen så ser den förhållandevis alldaglig ut. Med ett yttre mått på 120 x 38 x 58 millimeter, svarta färg och enkla former så blir vi inte direkt imponerade. Men när vi börjar titta närmare på musen som enligt Roccat ska väga 81 gram men som vid våra kontrollmätningar ligger strax under 80 gram så ser vi en intressant struktur av en vaxkaka som är placerad under det övre heltäckande, tunna lagret som skyddar musen mot damm och eventuellt vätskebaserat spill.

Denna design blir än mer påtaglig när vi ansluter musen som då lyser upp i flera zoner och där nätstrukturen ger ett extremt effektfullt intryck när det skiner igenom översta lagret. Lösningen ger även musen en mycket bra visuell spridning där vi via Roccats programvara kan styra färgen för varje av musens fyra zoner och från varje av dessa få en form av mystiskt ljus som verkligen kommer till sin rätta när vi lirar under mörkare timmar.

I övrigt så har musen två långsmala huvudknapar vilka drivs av Roccats egenutvecklade optiska Titan brytare vilka har en justerbar så kallad debounce med stöd för över 100 miljoner klick och en extremt snabb nedtryckning och precision vilket är perfekt för alla typer av intensivare spelsessioner.

På vänster sida så finns ytterligare två långsmala knappar vilka ligger helt rätt placerade för snabb åtkomst utan att vi behöver flytta eller positionera om tummen någon längre distans. Mella de båda primära knapparna så finner vi sedan det klassiska hjulet som även har klickfunktion och över detta en tryckknapp för justering av musens känslighet.

Dubbel anslutning

Vi vänder sedan runt musen och kikar på undersidan där vi hittar Roccats egna optiska sensor kallad Owl-eye vilken erbjuder hela 19K DPI känslighet med 400 IPS spårningshastighet vilket ger en hög precision som tack vare den justerbara känsligheten snabbt kan anpassas mellan olika spel och även mer produktivt arbete. Det vi däremot måste tillägga är att sensorn är förhållandevis känslig för underlag och en korrekt, gärna lite hårdare och tätare musmatta är att rekommendera medan alla former av glansigare underlag helt ska undvikas.

I den övre och undre sidan så hittar vi större PTFE fötter som ger musen ett perfekt glid och bra stabilitet. Ser vi sedan till musens vänstra undersida, sett underifrån, så finns här dels ett reglage vilket används för att växla mellan den USB dongle baserade 2,4 gigahertz anslutning som erbjuder lägsta latens eller BT5.2 för anslutning till sekundära datorer när vi tillfälligt byter dator. I det senare fallet kan vi dra nytta av musens integrerade minne som håller inställningar för upp till fem profiler.

För att ytterligare optimera latensen så stödjer musen Nvidia Reflex tekniken. Detta kräver däremot att du som användare har ett Nvidiabaserat grafikkort och då helst från RTX3000 serien, eller senare, och att de spel som du spelar stödjer tekniken.

På undersidan så finns även plats för att placera den medföljande USB donglen vilket är en smart lösning när vi växlar mellan olika datorer. Slutligen så kommer vi till batteritiden som enligt Roccat ska vara cirka 100 timmar och som på tio minuters laddning ger ytterligare fem timmars spelande. Ett extra plus för den medföljande, mjuka, 1,8 meters medföljande sladden som används både för laddning och som nödanslutning om batteriet skulle ta slut mitt i en strid.

Den enda del som Roccat inte lyckats lika bra med är layouten av programvaran Swarm som känns aningen fyrkantig och föråldrad och inte matchar musens lite häftigare utseende.

SPECIFIKATIONER:

Tillverkare : Roccat, www.roccat.com

: Roccat, www.roccat.com Cirkapris : 1 075 kr inkl. moms, 860 kr exkl. moms

: 1 075 kr inkl. moms, 860 kr exkl. moms Mått : 120 x 38 x 58 mm

: 120 x 38 x 58 mm Vikt : 81 gram

: 81 gram Sensor : Roccat Owl-Eye 19K

: Roccat Owl-Eye 19K Acceleration : 50g

: 50g Spårningshastighet : 400 IPS

: 400 IPS Brytare : Roccat Titan, optisk

: Roccat Titan, optisk Minne : 5 profiler

: 5 profiler Knappar : 6st

: 6st Programvara : Swarm

: Swarm Anslutning : 2,4 GHz + BT5.2

: 2,4 GHz + BT5.2 Batteritid: 100 timmar

Roccat Burst pro air 5 / 6 Betyg 1 075 kr Pris För Stabil konstruktion som både ger imponerade RGB effekter samtidigt som den skyddar mot damm och väta, lättviktsmus, både 2,4 och BT5,2 anslutning, hög precision vid rätt underlag, stöd för Nvidia Reflex, bra batteritid och snabbladdning, minne för 5 profiler Emot Lite känslig mot underlag, programvaran har en allt för trist design Rekommenderas till Roccat bjuder på en mycket trevlig mus med hög precision och blixtsnabb respons för gamers där varje millisekund räknas