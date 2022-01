Huawei Mesh 7 4 / 6 Betyg 4 599 kr Pris För Stilren, diskret design, bra räckvidd, enkel hantering, smidig installation, bra stomme i AI life-appen, flexibla portar, eventuellt mycket bra prisbild. Emot Begränsningar för portarna till gigabithastighet, inget Teaming-stöd, saknar USB, appen kan vara lite omständlig om du inte är van och inte använder en Huaweimobil. Rekommenderas till Huawei Mesh 7 är ett stabilt meshsystem med mycket bra räckvidd, vilket gör att det passar utmärkt för hem med lite större avstånd mellan de ytterst ansluta enheterna.

Vi testar Huawei Mesh 7, en lättinstallerad meshlösning med mycket bra räckvidd. Det är ett riktigt bra köp – om du hittar det till rätt pris.

Precis som många andra företag fortsätter Huawei att bredda sin produktportfölj med enheter som kan styras och interagera med tillverkarens egens programlösning. AI Life är ett unifierat gränssnitt för att installera, konfigurera och administrera de flesta av Huaweis olika produkter. Denna gång tittar vi närmare på företagets senaste meshlösning kallad kort och gott Mesh 7.

Tilltalande torndesign

Mesh 7 består av två identiska noder istället för den mer traditionella router/satellituppsättningen som vi är vana vid. Detta gör att vi faktiskt skulle kunna använda de båda enheterna som fristående routrar om vi skulle önska. Varje nod mäter 220,5 x 76 x 150 millimeter och har rundade former med en krämvit färg och en snygg metallbas.

I den nedre bakre delen av varje enhet finner vi fyra LAN/WAN-portar. Enheterna använder sig nämligen av vad som kallas auto-adaptive-portar vilket gör att vi kan använda vilken port som helst för antingen LAN- eller WAN-trafik, vilket underlättar installationen för mer ovana användare och dessutom ger en viss typ av redundans. Om en port skulle gå sönder kan vi enkelt byta till en alternativ port.

Tyvärr är portarna begränsade till gigabitprestanda, vilket framför allt kan ha en begränsade effekt på kabelanslutna enheter typ NAS:ar. Vi upplevde även viss instabilitet när vi väljer att konfigurera en kabelbaserad backhaul mellan router och satellit. Vi testade detta mellan olika portar i båda enheterna och fann att det fungerade bäst om exakt samma port användes för båda enheterna. Troligen kommer detta att bli stabilare med kommande uppdateringar. Däremot saknar vi möjlighet till att teama två eller fler portar för en högre prestanda, men här har vi hört ryktesvägen att det kan komma med via en firmwareuppdatering längre fram. Bredvid portarna finns även en strömanslutning samt en resetknapp. Dessvärre saknas USB-port.

På framsidan finns en liten knapp kallad Huawei H som antingen används för att ansluta enheter via WPS eller för att ansluta Harmoy OS-enheter direkt till routern. På samma sätt kan vi även enkelt, via NFC, knacka vår godkända mobil mot enhetens ovansida för att denna ska ansluta direkt till nätverket.

Slutligen tar vi en titt på undersidan. Här finns som så ofta klisteretiketter med förprogrammerat SSID och lösenord.

Installationen av Mesh 7 är enkel

Vi fortsätter med insidan där vi tyvärr inte har någon information om vilken processor som används. Modellerna kommer däremot med 512 megabyte RAM och 256 megabyte ROM vilket inte är extremt mycket, men som ändå inte upplevs som en belastning på något sätt. (Det skulle kunna vara resultatet av en lite kraftfullare flerkärnig processor.)

Som trådlös del hittar vi en uppsättning baserad på 2 x 2 MIMO över både 2,4- och låga 5-gigahertzbanden samt 4 x 4 MIMO över höga 5-gigahertzbandet vilket ger en teoretiskmaximal bandbredd på 574 + 1 201 + 4 804 eller totalt 6 579 megabit per sekund. Här finns alltså inte stöd för Wi-Fi 6E eller 6-gigahertzbandet. Nu brukar vi inte prata så mycket om rykten, men det kan vara värt att nämna att det faktiskt ryktas att enheten har stöd för just 6E, men att bandet är inaktiverat till kommande firmwareuppdateringar. Detta är så klart inget vi kan bekräfta eller basera vårt testresultat på, men kan vara värt att hålla ögonen på om du planerar att investera i detta kit.

När vi kommer till installationen så sker den med fördel, som nämnts ovan, via Huaweis app vilket ger en snabb och problemfri installation. Efter att första noden är uppe kommer den, så snart nod två ansluts, synka förbindelsen och uppdatera med de inställningar som vi redan gjort. Under denna fas kan vi även uppdatera enhetens firmware, ställa in gästnätverk och aktivera olika nivåer av säkerhet med mera. Hela processen är extremt enkel och vi får även en grafisk guidning för placering av enheterna för bästa signalstyrka. Nu har vi bara testat med två noder, men det verkar lika enkelt att i ett senare skede lägga till fler för att skapa en bredare täckningskarta. Tyvärr vet vi inte heller hur effektivt meshsystemet blir när fler noder används och det bygger en redundant karta där varje nod kan prata i både serie- och parallellkoppling.

Jämn, hög, prestandanivå

Hur fungerar då Mesh 7 rent prestandamässigt? Som vanligt kopplar vi upp enheten i vårt testlabb som består av tre våningar, en lösning som normalt, med en två-nods-uppsättning ger vissa problem i de yttre kanterna. Här har vi vid detta tillfälle ett drygt 60-tal smarta enheter, totalt tolv datorklienter, en NAS, samt elva mobiler och plattor. Det första vi noterar är just den breda täckningen som vi får där det bara är Netgear och Asus system som tidigare lyckats med att fånga upp samtliga enheter utan störningar.

Med fyra datorer strömmande 4K-media samtidigt som vi köra fyra fullständiga backuper till vår NAS placerad på den bortre noden väljer vi att ansluta till ett digitalt möte (2K-video) och sedan förflytta oss fram och tillbaka mellan noderna. Under hela denna tid tappar vi inte en bildruta eller får några ljudsläpningar vilket är ett mycket bra betyg.

Tittar vi sedan på den högsta genomströmningen gällande en klient blir dessa tester delvis lite lidande av att vi bara har gigabitportar vilket gör att vi var tvungna att koppla våra klienter trådlöst via var sin nod. I detta läge når vi en högsta genomströmning vid dryga 15 meters avstånd på 362,5 megabit per sekund, vilket vid ett avstånd på 25 meter sjunker till 167,3 megabit per sekund. Detta är inte någon topprestanda, men värdena ligger ändå klart över medel, men som sagt det är framför allt avståndsmässigt som Mesh 7 imponerar.

En sista liten kommentar gällande priset. Detta skulle från start ha legat på 4 599 kronor, men vi har sett två-pack dyka upp för låga 2 599 kronor, vilket singelmodellen skulle kosta i normala fall, så vi lägger en liten brasklapp gällande detta. Betyget är baserat på det riktpris som vi fått, det vill säga det högre priset, skulle det lägre priset gälla skulle även betyget vara ett steg högre.

Huawei Mesh 7 4 / 6 Betyg 4 599 kr Pris För Stilren, diskret design, bra räckvidd, enkel hantering, smidig installation, bra stomme i AI life-appen, flexibla portar, eventuellt mycket bra prisbild. Emot Begränsningar för portarna till gigabithastighet, inget Teaming-stöd, saknar USB, appen kan vara lite omständlig om du inte är van och inte använder en Huaweimobil. Rekommenderas till Huawei Mesh 7 är ett stabilt meshsystem med mycket bra räckvidd, vilket gör att det passar utmärkt för hem med lite större avstånd mellan de ytterst ansluta enheterna.

SPECIFIKATIONER Huawei Mesh 7:

Tillverkare: Huawei, www.huawei.com

Cirkapris: 4 599 kr

Mått: 220,5 x 76 x 150 mm

Vikt: 895 gram

Trådlös standard: IEEE 802.11a/n/ac/ax

Teoretisk överföringshastighet: 574 + 1201 + 4804 Mbps

Band: 1 st 2,4 + 2 st 5 GHz

Portar: 4 st gigabit flexportar

Minne: 512 MB RAM + 256 MB ROM

App: AI Life

Säkerhet: Gäst-Wi-Fi, föräldraskydd, Huawei HomeSec