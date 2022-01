Kingston KC3000 6 / 6 Betyg 4 999 kr Pris För Mycket hög skriv- och läsprestanda, snabba ladd- och accesstider för både spel, program och operativsystem, bra uthållighet, allsidig, förvånansvärt sval med tanke på prestandan. Emot Ligger högt i pris, annars inget. Rekommenderas till Med KC3000 gör Kingston en magnifik entré på PCIe Gen 4-marknaden och disken passar såväl gamingriggar som alla typer av mer produktiva system.

Kingston är relativt sena ut med sin första Gen 4 M.2-disk. Men du som väntat blir belönad med blixtsnabb datahantering och en formfaktor som passar även i bärbara system. KC3000 är en av våra klara favoriter just nu.

För cirka åtta år sedan presenterade Kingston KC300, en 2,5 tums SSD med för tiden fullgod prestanda. Nu när företaget presenterar sin första konsumentorienterade PCIe Gen 4-disk, KC3000, lägger man till en nolla i modellnumret och så även sett till prestandan – med råge.

”All in” från start

De flesta tillverkare har lanserat både en, två eller till och med tre Gen 4-baserade M.2-enheter sedan standarden blev tillgänglig för konsumentsystem. Men trots att Kingston pratade om sin första modell redan under CES 2021, då under kodnamnet Ghost Tree, är det alltså först nyligen produkten nått ut på marknaden, en strategi som faktiskt är ganska vanlig för Kingston. Företaget är sällan först ut med några produkter, utan allt testas rigoröst för att när de väl är klara för lansering inte ha några, eller i varje fall extremt få, så kallade barnsjukdomar.

Kingston baserar sin enhet på Phison E18 Gen 4 x4-kontroller och använder Microns 176-lagers 3D TLC Nand, vilket är en lösning vi sett i konkurrerande tillverkares senare modeller. Kingston-disken finns i kapaciteter från 512 till 4096 gigabyte där vi har testat två-terabytes-varianten. Då denna modell, precis som modellen på fyra terabyte, är dubbelsidig så upptar den cirka 3,5 millimeter i tjocklek. Detta inkluderar även en mycket tunn grafenbaserad fläns vilken faktiskt gör ett bra jobb med att fördela ut värmen. Lösningen borde räcka även för laptops, även om det så klart är en fördel med en lite kraftigare lösning om ditt moderkort har möjlighet till detta.

Kingston KC3000 har två gigabyte DDR4 DRAM och en SLC-cache. Disken stöder inte TCG Opal-kryptering och vi får även lite högre strömförbrukning för denna modell med en maximal förbrukning vid skrivning på 9,9 watt vilket kan jämföras med 10,2 watt för modellen på fyra terabyte, eller 6,3 watt för den som rymmer en terabyte. På den positiva sidan stöder modellen så kallat deepsleep-läge där förbrukningen går ned till fem milliwatt.

Vad som även är tacksamt, och som ofta kännetecknar Kingstons modeller, är den lite högre uthålligheten som för denna disk är på 1600 TBW (terabytes written) eller 0,44 DWPD (drive writes per day) vilket kan jämföras med exempelvis Corsairs MP600 Pro XT som ligger på 0,38 DWPD. Dessutom så får vi fem års garanti.

Kingston KC3000 levererar

Vi går så över till diskens prestanda. Enligt Kingston ska både läs- och skrivprestandan ligga på 7000 megabyte per sekund med en sekventiell maxprestanda på en miljon IOPS. Vid våra mätningar ser vi ganska snabbt att detta är värden som ligger i underkant av vad Kingston KC3000 presterar och vi toppar i vår testrigg hela 7392 respektive 7084 megabyte per sekund sett till läs- kontra skrivprestanda. Lite intressant var att dessa värden var på vår AMD-baserade rigg och när vi flyttade disken till vårt Intelbaserade system sjönk topprestandan något till 7105 respektive 7054 vilket ändå ligger över tillverkarens utlovade värden.

Vi fortsätter med att kontrollera slumpmässig datahantering och här får vi lite av omvända siffror då disken inte når upp i utlovade värden utan stannar på 867K respektive 912K IOPS vilken ändå så klart är extremt bra siffror. Nästa steg ut var laddtider av såväl Windows som applikationer och spel. Då vi precis flyttat över dessa tester till en Windows 11-bas har vi bara fyra andra diskar att jämföra med, och bland dessa skulle vi kunna sammanfatta Kingston KC3000 som delad toppdisk tillsammans med Seagate FireCuda 530.

Ser vill diskens hantering av SLC-cachen presterar enheten en maximal skrivprestanda under cirka 230 gigabytes kontinuerlig belastning. När cachen är full sjunker prestandan ner mot knappa 3950 megabyte per sekund, en nivå som den behåller under ytterligare dryga 1500 gigabytes skrivande. Det finns vissa modeller som erbjuder en lite större cache, vilket gör att den initiala topprestandan bibehålls längre, men det är faktiskt bara Seagates disk som lyckas behålla en lika hög andranivå som Kingstons modell vilket är ett mycket gott betyg.

SPECIFIKATIONER Kingston KC3000:

Tillverkare : Kingston, www.kingston.com

: Kingston, www.kingston.com Cirkapris : 4 999 kr inkl. moms, 3 999 kr exkl. moms

: 4 999 kr inkl. moms, 3 999 kr exkl. moms Kapacitet : 2 TB

: 2 TB Kontroller : Phison E18

: Phison E18 Nand : Micron 176 lagers 3D TLC

: Micron 176 lagers 3D TLC Uthållighet : 1 600 TBW eller 0,44 DWPD

: 1 600 TBW eller 0,44 DWPD Maximal strömförbrukning : 9,9 watt

: 9,9 watt Högsta sekventiella skrivprestanda : 7 084 megabyte per sekund

: 7 084 megabyte per sekund Högsta sekventiella läsprestanda: 7 392 megabyte per sekund