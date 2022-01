Netgear WAX620 5 / 6 Betyg 1 895 kr Pris För Stabil drift, enkel installation, mycket bra fjärrhantering via Insight, smarta mesh-möjligheter, hög säkerhet, bra prissättning. Emot Aningen stor, saknar 160 Hz-kanal. Rekommenderas till Netgear WAX620 är ett mycket bra val för implementering av nya AX-baserade accesspunkter för små till mellanstora företag där enkel hantering och hög säkerhet är ett krav.

Netgear WAX620 är en fjärrmanagerad accesspunkt med hög säkerhet. Men hur bra är den? Vi testar.

Oavsett om vi ser till våra allt vanligare hemmakontor, olika former av lokalkontor, mer offentliga platser som fik, vårdcentraler eller skolor med flera så kommer vi alltid till platser där nuvarande trådlösa internet- eller lokal nätverksåtkomst är överbelastad eller har en för svag, alternativt ingen signal. Har vi i detta läge en stomme i ett meshbaserat nätverk av något slag kan vi enkelt utöka räckvidden genom att ansluta flera noder. Men har vi andra former av infrastruktur som en mer traditionell router med integrerad, mer begränsad trådlös täckning eller ett i grunden kabelbundet nätverk så behöver vi en annan typ av lösning i form av en, eller flera accesspunkter som antingen agerar som just fristående enheter eller som en extender av det befintliga nätverket i meshläge.

Molnbaserad hantering

WAX620 från Netgear kan ses husera i det övre mellansegmentet sett till prestandan i tillverkarens allt bredare portfölj av accesspunkter för små till mellanstora företag. Modellen är en PoE-baserad enhet som mäter 205,7 x 205,7 x 34,3 millimeter och väger 783 gram, vilket är ett ganska stort steg upp från föregående modell WAX610. Den nya enheten kan enkelt monteras på väggar eller i tak med medföljande fästen och drivs via en PoE-kabel vilket ger en enkel installation som kan utföras av mer eller mindre vem som helst.

Väl monterad konfigureras och manageras enheten via Netgears molnbaserde program Insight som förutom just möjligheten att konfigurera och administrera modellen även ger oss full insikt i allt som rör den data som flödar genom enheten.

Ser vi till modellen i sig så fortsätter Netgear med samma utseende som tidigare, med en platt disk med lätt rundade hörn, Netgear-loggan är lite diskret placerad i mitten och i den nedre kanten återfinns fyra likaledes diskreta LED som ger oss en snabb information om enhetens status och kommunikation. Dessa LED fungerar så här:

Power/Cloud LED: Detta LED som är placerad längst till vänster har ett par olika grundläggande färgkombinationer. Lyser denna grönt är accesspunkten aktiv och fungerar antingen som en fristående accesspunkt eller som en Insight-baserad nod som inte är ansluten till Insights molntjänst. Skulle detta LED i stället lysa blått har noden anslutits till och integrerats med Insight.

Vidare kan detta LED även lysa gul/orange. Är ljuset fast innebär detta att strömmatningen till enhetens PoE-baserade LAN-port inte uppfyller PoE+-nivå och utav denna anledning jobbar med en försämrad prestanda. Skulle den snabbt blinka gul/orange innebär det antingen att enhetens firmware uppdateras eller har återställts till fabriksinställningar och skulle den blinka sakta innebär det att enheten startar upp och inväntar en IP-adress.

Slutligen kan detta LED blinka i samtliga tre färger vilket då innebär att den jobbar i så kallat extender-läge och att meshnätverket håller på att initieras.

. Detta lyser antingen grönt om enhetens LAN-port är ansluten till en 2,5 gigabits port och kommer även att blinka grönt om det är trafik i denna hastighet. Skulle den i stället lysa gul/orange innebär detta inte ett fel utan bara att hastigheten är lägre än 2,5 gigabit. Även här indikerar ett blinkade LED aktivitet. I slutet finns två ”band-LED”: ett för 2,4- och ett för 5-gigahertzbandet. Båda lyser gröna om respektive band är aktivt men utan anslutna klienter och skiftar till blått så snart en klient ansluter. När det sedan börjar blinka blått så innebär det fullt logiskt att det upptäckts trafik på bandet.

På baksidan av enheten så finner vi, i en liten urfasning, en resetknapp, en 2,5 gigabits Lan/PoE port samt en separat 12 volts / 2,5 ampers strömmaning. Resetknappen har en dubbelfunktion och om den trycks in i två sekunder så gör accesspunkten en omstart medan den, om vi trycker i tio sekunder, återgår till fabriksinställningar. Värt att notera att så fort vi anslutit accesspunkten till molntjänsten Insight så måste vi först avaktivera enheten från Insight innan den kan fabriks återställas med resetknappen. Här finns dessutom fästpunkter för en enkel väggmontering och på kortsidan en fästpunkt för ett Kensingtonlås.

Netgear WAX620 har stöd för åtta separata SSID:n

På insidan av WAX620 hittar vi en tvåbands lösning, ett på 5 gigahertz (802.11a/g/n/ac/ax) samt ett på 2,4 gigahertz (802.11b/g/n/ax). Till skillnad från föregående modell har Netgear fördubblat T/R-läget vilket gör att båda banden stöder 4×4 för sända och ta emot data och använder både OFDM och OFDMA samt Bidir och MU-MIMO. Dessutom stöder accesspunkten BBS Coloring för minskad störning av närliggande alternativa nätverk.

Netgear WAX620 använder sig bara av interna antenner som är en förstärkning på 3,1 dBi över 2,4-gigahertzbandet och 4,3 dBi över 5-gigahertzbandet. Ser vi detta i en teoretisk maximal överföring så klarar accesspunkten 2400 megabit över 5-bandet och 1200 megabit över 2,4-bandet eller totalt 3600 megabit per sekund.

Ser vi till säkerheten, som är en av de viktigaste delarna för ett företag oavsett storlek så stöder WAX620 Wi-Fi Protected Access av versioner: WPA/WPA2/WPA3 och WPA2 Enterprise enligt 802.11i. Vi får möjlighet att använda Mac-filtrering med full åtkomstkontroll och stöd för 802.1x RADIUS med EAP TLS, TTLS och PEAP. På nätverkssidan får vi stöd för totalt åtta SSID:n och Vlan samt gästnätverk med så kallad Captive Portal för enkel validering att användarna har behörighet till nätverket.

Slutligen finns här stöd för full hantering av bandbredden samt både bandsteering och LLDP. Allt hanteras antingen från en webbläsare eller via Netgear Insight och ger oss potential för en hög säkerhet oavsett användningsområde. Du som eventuellt planerar att uppgradera från Netgear WAX610 till WAX620 bör tänka på att den senare har ett högre PoE-krav på 25,5 watt jämfört med 15,3 watt, vilket kan göra att vald switch behöver uppgraderas.

Konfiguration

När väl den initiala installationen är färdig finns ytterligare ett par steg som vi behöver gå igenom. Den första är hur vi vill att vår enhet ska fungera i vårt nätverk och här kan vi välja mellan tre olika lägen:

Ren accesspunkt. Om vi bara ska använda enheten som en ensamstående accesspunkt så behöver du i princip inte göra något mer än ovanstående.

Om vi bara ska använda enheten som en ensamstående accesspunkt så behöver du i princip inte göra något mer än ovanstående. Root accesspunkt. I detta läge agerar Netgear WAX620 stommen i ett meshnätverk. Vi kan efter att enheten är konfigurerad för denna typ av funktion ansluta en eller flera meshnoder till vår Root-enhet. Viktigt är att Root-enheten alltid är ansluten med en RJ45 till vårt nätverk.

I detta läge agerar Netgear WAX620 stommen i ett meshnätverk. Vi kan efter att enheten är konfigurerad för denna typ av funktion ansluta en eller flera meshnoder till vår Root-enhet. Viktigt är att Root-enheten alltid är ansluten med en RJ45 till vårt nätverk. Extender accesspunkt. Detta är lite av motsatsen till Root-enheten och i detta läge ansluter denna trådlöst till vår sedan tidigare uppsatta Root-enhet.

Utöver dessa inställningar finns flera, mer valbara, inställningar att göra beroende på vad vi vill uppnå. Dessa inställningar följer samma princip som ovan och kan antingen utföras från en webbläsare eller via Insight baserat på vad vi valt för typ av installation. Exempel på delar som vi kan konfigurera är: extra SSID och Vlan med tillhörande säkerhet, aktivera en djupare säkerhet för vårt primära SSID. Aktivera PMF (802.11w) och band steering (802.11k/v), styra trådlösa lägen och kanaler per band samt sätta upp en captive portal vilken både kan vara intern, egen, eller extern, som då är tillhandahållen av en extern portal/server.

Vi avslutar med att titta lite närmare på enhetens prestanda. Precis som med övriga WAX-modeller ligger här inte fokus på maximal hastighet utan snarare på möjligheten att serva många simultana klienter och enheter med stabilast möjliga anslutning. Vid våra mätningar skulle vi säga att Netgear WAX620 är en perfekt lösning för att serva 65–75 enheter med en signalstyrka som täcker in runt 250 kvadratmeter, självklart beroende på eventuella väggar och golv eller tak. Modellen är även klart tacksam att skala vidare på med flera WAX-enheter som kan kombineras genom att använda olika modeller.

