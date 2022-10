Virtualbox 7.0 med stöd för Windows 11

Oracles virtualiseringsprogram VirtualBox 7.0 lägger till första ARM Mac-klienten, full kryptering och Windows 11 TPM.

Det här gått nästan fyra år sedan den senaste stora uppgraderingen av Oracles virtualiseringsprogram VirtualBox, men nu har man släppt VirtualBox 7.0 me den rad nya funktioner inklusive Windows 11-stöd via TPM och EFI Secure Boot-stöd. Man har även lagt till stöd för DirectX 11.

Man har även lagt till full kryptering för virtuella maskiner, och det handlar inte bara om gästoperativsystemet utan även loggar, sparade lägen och andra filer som är anslutna till den virtuella datorn. Tills vidare fungerar det stödet bara via kommandoraden, men det ska enligt Oracle förändras längre fram.

Det här är de första officiella VirtualBox som har en Developer Preview för ARM-baserade Mac-datorer, även att det genererar ihållande information om att det inte handar om ett färdigt stöd utan är ”unsupported work in progress” och ”known to have very modest performance.”

Det stämmer fortfarande att ARM-baserade Mac-datorer inte tillåter körning av operativsystem skrivna för Intel- eller AMD-baserade processorer i virtuella maskiner, det det blir möjligt att köra ARM-baserade Linux-installationer i macOS Venture som i sin tur kan köra x86-processorer via Rosetta.

Även användare på Linux-plattformar får en del nyheter som en omarbetad hantering för att ändra skärmstorlek samt ett en första version av stöd för automatisk uppdatering av gästtilläggen. Den kanske största Linux-nyheten kan dock vara stöd för DXVK, som är den Vulkan-baserade implementeringen av DirectX-lager som gör det möjligt att köra 3D Windows-applikationer i Wine.

Andra blandade nyheter och uppdateringar omfattar att molndatorer kan hanteras lokalt, ett verktyg för prestationsövervakning och ett guideverktyg som integrerar obevakade gästinstallationer, virtuella IOMMU-enheter för Intel och AMD, samt bättre temaintegration på Mac- och Linux-system, med uppdaterade Qt/UI-utseende och korrigeringar.

VirtualBox 7.0 finns tillgänglig nu.