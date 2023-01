Logitech Dock kit

Logitech Dock 5 / 6 Betyg 6 199 kr Pris För En lättanvänd och platsbesparande smart docka med mycket bra högtalare och mikroner. Gott om anslutningar, tilltalande design, laddar laptop under användning, smarta program, klockren för både företag och lite mer avancerade hemanvändare Emot Inget stöd för USB-C skärmar eller TB4, priset är för högt Rekommenderas till Detta är en extremt användbar lösning både för att minska antalet kablar på skrivbordet samt för att på bästa sätt delta i digitala möten

En allsidig konferensdocka med perfekta tillbehör

När vi för, låt säga ett decennium sedan, pratade om distansarbete så förställde sig de flesta en lösning med en kamera, en mikrofon och någon form av uppspelningsenhet. Men i samband med Covid pandemin och den allt större hem-, eller fjärrarbetande arbetsstyrkan så övergick de mer basala kraven till en önskan om något bättre, enklare och kraftfullare. En lösning som inte bara möjliggjorde distansarbete utan som även förenklade och optimerade det. Detta är något som Logitech tagit fäste på med sin externa docka som kort och gott heter Logi Dock och dess smarta tillbehör varav vi granskat Zone TWS och Brio Ultra HD för att få en komplett uppsättning.

Allt-i-ett-dockningsstation

Logitech Dock är som sagt en dock vilken primärt kanske är tänkt för att ansluta bärbara datorer då den kommer med en pass-through på hela 100 watt vilket räcker för att driva även riktigt kraftfulla bärbara arbetsstationer. Men enheten passar minst lika bra till stationära datorer eller alla typer av minisystem. Däremot så är det så att modellen, trots det är en docka, inte direkt lämpar sig för att flytta med sig som en mer traditionell docka för anslutningar. Detta då Logi Dock mäter 84,8 x 160 x 131,5 millimeter och vägar strax under ett kilo.

Anledningen till det lite större formatet och högre vikten finner vi dels i en gedigen konstruktion men framför allt i den integrerade tekniken som ger oss så mycket mer än bara en uppsjö av extra anslutningar. Modellen har nämligen dubbla frontriktade neodymhögtalarelement på vardera 55 millimeter. Till dessa så får vi två passiva element som är placerade på enhetens kortsidor vilka förstärker och ger en tydligare bas. Detta gör att vi kan vi även kan använda enheten som primär uppspelningsenhet för både musik och film där ljudet som erbjuds är riktigt imponerade och bibehåller sin renhet och styrka som ger ett noga balanserat och kristallklart ljud även när vi drar upp volymen.

Till högtalarna så har Logi Dock även utrustats med sex brusreducerande och strålformande mikrofoner som effektivt fångar upp vår röst samtidigt som de med hjälp av avancerade algoritmer minimerar alla former av oönskat bakgrundsljud. En av de funktioner som kanske är mest imponerade med lösningen är att den lyckas fånga upp samtliga röster, även när vi sitter lite utspridda runt ett bord, på bästa sätt där varje röst blir lika tydlig och kraftfull vilket ger perfekta digitala dialoger. För att minimera risken för störningar från olika delar som skrivande på tangentbord eller när vi exempelvis ställer ner en kopp kaffe eller lägger böcker med mera på bordet under ett samtal så är Logi Dock även utrustad med ett akustiskt anti vibrationskabinett tillsammans med en intern anti-vibrationsupphängning av element som i alla lägen ger oss en ren och tydlig ljudupptagning utan störningar.

När vi sedan tittar på baksidan så finns här ett brett utbud av anslutningar. Förutom de till höger placerade ström- och Kensingtonanslutningarna så finns här dubbla USB-A och dubbla USB-C. Här finns en DP samt en HDMI för att kunna ansluta dubbla 4K skärmar. Till detta så finner vi även en USB-C för uppströms anslutning från vår dator samt en knapp för blåtandsanslutning. Värt att notera är att de båda Typ-C portarna inte stödjer drift av skärmar utan är till för att driva kringutrustning som möss, tangentbord, kameror eller headset.

Certifierad plattform

När vi väl har kopplat upp våra enheter som vi önskar så sköter vi enheten från dess ovansida eller via ett par program. På ovansidan finns nämligen ett par touchknappar vilka bland annat är för att direkt kunna ansluta till möten som sedan tidigare är inbokade i någon av de digitala mötesplattformar som enheten stödjer. Vi kan även hantera och stänga av och sätta på ljud eller video med en enkel knapptryckning vilket då även, när funktionen är avstängd, symboliseras med ett rött Led sken i underkanten.

För att sedan göra allt ännu enklare och mer komplett så bör vi i nästa led ladda hem Logitechs program Logi Tune som finns för både PC och Mac. Med hjälp av detta program så kan vi bland annat synkronisera våra kalendrar, optimera bilden för vår kamera vilket omfattar delar som korrekt inramning, autofokus eller justera färger och exponering. Men vi kan även kalibrera vårt headset eller Logi Dock-ljudet eller använda olika fördefinierade ljudstilar för att få ljudprofilen exakt som vi önskar.

Logi Dock är från start certifierad för Microsoft Teams, Google Meet, Google Voice och Zoom men fungerar med de flesta olika digitala plattformar. Det är även så att vissa plattformar som Tencent Meeting, Lark och DingTalk är certifierade men har inte samtliga tochfunktioner aktiverade. Detta är däremot något som kommer med framtida programuppdateringar.

Tillbehören som ger helheten

För att dra full nytta av Logi Dock så behöver vi så klart en webbkamera och den enhet som är perfekt för detta ändamål är Brio Ultra HD. Detta är en avancerad webbkamera med professionell videokvalitet för allt från konferenssamtal och strömning till olika former av videoinspelning. Kameran erbjuder en 4K upplösning vid 30 bilder per sekund med ultrahög definition samt digital 5x zoom och rightlight 3 teknik med HDR.

Kameran ansluts direkt till en av dockans USB-C portar och kan sedan styras med olika fördefinierade fokuslägen från 65 graders närbilder till en bredare 90 graders lösning. Kameran har även stöd för Windows Hello vilket gör att vi med fördel kan använda den för inloggning på såväl dator som skyddade sidor eller siter. Tack vare att kameran har en monteringsarm som kan vinklas i olika led så passar kameran på mer eller mindre alla skärmar och tack vare det fällbara linsskyddet så kan vi enkelt skydda vår integritet när kameran inte används.

För den privata konversationen

Till och från så kommer de flesta i ett läge där vi vill kunna ha ett lite mer privat samtal, eller där vi vill fortsätta vårt möte som dragit ut på tiden utan att för den skulle vara fast vid Logi Docks integrerade högtalare och mikrofon. I dessa lägen så är Logitech Zone true wireless ett mycket bra alternativ. I grunden så handlar detta om ett par trådlösa i-örat lurar med ett lite annorlunda utseende som kan anslutas med en dubblerad blåtand 5.0 lösning.

Lurarna som sådan är avlångt utformade och mäter 15,9 x 27,4 x 26,3 millimeter och väger 13 gram styck. Till dessa så medföljer ett avlångt laddfodral som mäter 25 x 39,8 x 74,5 millimeter och väger 46 gram. Fodralet ger snäckorna två extra fulla laddningar och totalt sett så får vi ut mellan 15 och 18 timmars användning med ANC aktiverad. Skulle batteritiden krisa så kan vi med fem minuters snabbladdning få ytterligare en knapp timmes användning. Laddningen sker antingen via USB-C eller trådlöst.

Börjar vi med att titta till röstkvalitén så är denna klart bra med tanke på att det är just i-örat lurar. Vi får tre mikrofoner per snäcka varav den innersta är till för att fånga upp vår röst och som sedan via olika algoritmer jobbar tillsammans med övriga för att filtrera bort omgivande, störande ljud. Till detta så har Logitech även placerat ett tunt tyg längst ut på snäckan för att på detta sätt hjälpa till att filtrera vindsus. För ytterligare kontroll över vår röst och dess omgivning kan vi sedan använda Logi Tune appen där vi hittar olika former av mikrofonförstärkning.

Vad vi däremot märker med lösningen, så här under det kallare halvåret, är att när vi använder mössa eller en huvtröja så blir tyglösningen en nackdel då den reagerar med tyget på ett sätt som mer traditionella lösningar gör.

Går vi över till lyssnarupplevelsen så drivs snäckorna av 12 millimeters element vilket ger en bra tyngd i musiken eller olika former av underhållningen. Ljudbilden är fullt godkänd även om den inte har det omfång som vi kanske önskat för den där riktiga high fidelity känslan, men med tanke på att lurarnas primära syfte är för digitala möten så är musikkvalitén klart bra.

Vi kommer sedan till den del som vi verkligen älskar med Zone TWS och det är anslutningen. Precis som vanliga trådlösa lurar så kan vi ansluta dessa via BT till valfri mobil eller platta. Men lurarna kommer med en dubbelanslutning som gör att vi sedan även kan ansluta dem till den medföljande USB donglen till en dator och sedan enkelt växla mellan dessa båda anslutningar. Det som sedan gör det sekundära alternativt än bättre är att vi här får upp till 30 meters anslutning vilket gör att vi kan lämna vår arbetsplats och sträcka på benen eller hämta en kopp kaffe utan att samtalet bryts.

Precis som med Logi Dock är även Zone TWS godkända att användas med ett stort antal av våra digitala mötesplattformar så som Microsoft Teams, Google Meet, Google Voice, Zoom samt populära applikationer som BlueJeans, GoTo Meeting och RingCentral.

SPECIFIKATIONER:

Tillverkare : Logitech, www.logitech.com

: Logitech, www.logitech.com Cirkapris : 6 199 kr inkl. moms, 4 959 kr exkl. moms

: 6 199 kr inkl. moms, 4 959 kr exkl. moms Mått : 84,8 x 160 x 131,5 mm

: 84,8 x 160 x 131,5 mm Vikt : 0,942 Kg

: 0,942 Kg Anslutningar : USB-C med 100Watt laddning, HDMI, DP, 2st USB-A, 3st USB-C, BT

: USB-C med 100Watt laddning, HDMI, DP, 2st USB-A, 3st USB-C, BT Högtalarelement : 55 mm

: 55 mm Mikrofoner : 6st Strålformande

: 6st Strålformande OS-Stöd : Windows 10/11, MacOS11 eller senare, ChromeOS

: Windows 10/11, MacOS11 eller senare, ChromeOS Certifierade plattformar: Microsoft Teams, Google Meet, Google Voice och Zoom