MongoDB – en framgångssaga

Artikeln är en del av ett kommersiellt samarbete mellan MongoDB och Datormagazin.

MongoDB grundades 2007 av Dwight Merriman, Eliot Horowitz och Kevin Ryan, och har sitt huvudkontor i New York, USA. Trion såg ett konkret behov av att lösa flera av de begränsningar som merparten av dåtidens databaser kämpade med – det handlade framför allt om bristande skalbarhet och agilitet. Grundarna hade själv brottats med problemen då de vid denna tidpunkt drev det amerikanska reklamföretaget DoubleClick.

De blivande MongoDB-grundarna hade även startat DoubleClick, som tillhandahöll internetbaserade annonseringstjänster från starten 1995, till dess att företaget förvärvades av Google 2008.

Kärnan till problematiken låg i ett, för tiden, högt antal annonsträffar per sekund som toppande över 400 000, vilket ledde till både onödigt långa svarstider och problem med skalbarhet. För att kunna fortsätta att växa som planerat var Merriman, Horowitz och Ryan mer eller mindre tvungna att komma fram till en lösning, och då de själva hade utvecklingskunskaperna som behövdes föddes tanken på att skapa en egen databas.

Den första kommersiella versionen av det då mer renodlade dokumentorienterade databasprogrammet MongoDB lanserades året efter att Google förvärvat DoubleClick, den 11 februari 2009. Efter starten har spridningen av MongoDB gått stadigt framåt och i dag finns företagets lösningar – som bland annat omfattar marknadens största så kallade NoSQL-databashanterare – i stora delar av världen.

De första versionerna av MongoDB gick under namnen 1.x till 2.6 och lanserades mellan 2009 och 2014. Åren kan beskrivas som lite av inkörningsperioden för MongoDB. Det var en tid då företaget primärt fokuserade på att säkerställa att den nya databasdesignen – vid tidpunkten i stort sett oprövad, som i grunden byggde på en JSON-liknande dokumentdatamodell – fungerade som önskat och att den uppnådde den stabilitet, flexibilitet och agilitet de ville uppnå.

Tack vare att designen var nydanande lockade databasen till sig allt fler både nya och befintliga företag. När MongoDB:s ingenjörsteam såg att deras planer höll måttet började även tankarna på en bredare lösning växa fram, en lösning som kunde expandera systemet bortom en nischad NoSQL-databas till branschens första utvecklardataplattform. I och med detta var fröet till MongoDB Atlas sått.

Med MongoDB Atlas tas steget från operativa och transaktionella arbetsbelastningar med integrerad fulltextsökning till realtidsanalys och mobil datoranvändning till enklare Edge-enheter, där plattformen accelererar och förenklar hur utvecklare bygger med data för alla typer av moderna applikationer. Och allt kan nås via ett enhetligt API. Allt enligt MongoDB:s så kallade misson:

MongoDB empowers innovators to create, transform, and disrupt industries by unleashing the power of software and data