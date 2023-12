Vi besöker MongoDB.local Stockholm

Artikeln är en del av ett kommersiellt samarbete mellan MongoDB och Datormagazin.

MongoDB – företaget bakom en av de snabbast växande dokumentorienterade databaserna – fortsätter sin expansion. Och med världsturnén MongoDB.local besökte företaget Stockholm den 16 november. Datormagazin var givetvis på plats.

Under flera år höll MongoDB ett årligt event i hemmastaden New York, USA, under namnet MongoDB World. Men som en effekt av ökade restriktioner under pandemin, där ett tidigare globalt event blev allt mer lokalt och den naturliga, direkta, kontakten med kunder och övriga intresserade i det närmaste försvann, blev 2022 det sista året för företagets New York-event.

För att återigen ge en bredare massa möjligheten att direkt se fördelarna med såväl MongoDB:s databaslösningar som företagets övriga tjänster sjösattes i stället världsturnén MongoDB.local. Eventet besöker 29 platser världen över, och den 16 november landade den äntligen i Sverige, närmare bestämt i Stockholm och Space Arena

Under en fullspäckad dag gavs företagets befintliga, och potentiellt nya, kunder en mycket bra inblick i såväl nuvarande som kommande lösningar från MongoDB, samt även höra mer om satsningen på den nordiska och svenska marknaden.

Hundratals utvecklare, arkitekter, IT-proffs, DevOps-ingenjörer och andra som arbetar med – eller vill lära sig mer om – MongoDB gästade eventet, som gav samtliga besökare möjlighet att prata med andra MongoDB-användare och tekniska experter från företaget.

Snabb nordisk tillväxt

Eventet hölls som nämnts ovan i Space Arena i centrala Stockholm, och var redan innan start lite av en succé. Samtliga platser var utsålda långt i förväg och kölistan för eventuella avbokningar var lång. (Till nästa år kommer vi med största sannolikhet få se eventet äntra en ny, större, lokal.)

Innan vi tittar närmare på eventet i sig vill vi kort klargöra ett par skillnader. Dels mellan MongoDB och klassiska SQL, dels skillnaden mellan MongoDB och MongoDB Atlas och MongoDB Enterprise Advanced.

MongoDB – som i grundversionen presenteras med tillägget Community server – är själva kärnan/databasprogrammet som övriga tjänster som företaget tillhandahåller baseras på, och är först och främst en lösning för ostrukturerade data.

Det är en Open Source-baserad, on-prem-lösning som primärt är att föredra när utvecklaren, eller företaget, söker en lösning som de själva ska managera, med full kontroll över databasens infrastruktur och där behovet av extra Enterpriseklassade funktioner eller supportlösningar inte behövs.

MongoDB Atlas å andra sidan är en molnbaserad, Database-as-a-Service-lösning, som kör den senaste version av MongoDB med alla dess underliggande funktioner. Atlas adderar även ytterligare möjligheter som inte finns i själva databasprogrammet. Detta omfattar allt från skalning och multi-cloud/region-stöd till olika former av sökfunktioner, användande av datasjöar, olika nivåer och former av synkronisering mellan enheter och automatiserad arkivering för att nämna några. Atlas används primärt när företag och utvecklare söker maximal flexibilitet, skalbarhet och enklast möjliga hantering.

Till dessa finns även MongoDB Enterprise Advanced, som förenklat är den lösning som lämpar sig bäst för organisationer som kräver fler funktioner och mer avancerade säkerhetsfunktioner, dedikerad support och som efterföljer Enterpriseklassade regelverk, och som vill köra och hantera MongoDB själva.

Avslutningsvis kan dessa jämföras med SQL, som primärt är en databas för att hantera strukturerade data som bland annat stödjer Join och Global transactions.

Under MongoDB.local Stockholm låg fokus, helt naturligt, på den flexibla, molnbaserade Atlas och dess fördelar och nya funktioner.

Under sin keynote visade företagets regional vice presiden för Norden, James Wood, tillsammans med field CTO Boris Bialek exempel på alla de applikationer som företagets kunder skapat med hjälp av utvecklardataplattformen MongoDB Atlas. De pratade även om den allt snabbare utbredningen i Norden.

– Stommen till den succé vi sett med MongoDB Atlas baseras på de enhetliga funktionerna i vår utvecklardataplattform, som gör det möjligt att påskynda utvecklingen, minska komplexiteten och samtidigt spara på kostnader hos våra kunder – och detta trots det ständigt växande utbudet av datakrav i och från moderna applikationer, säger James Woods.

Byggt av utvecklare för utvecklare

Han konstaterar att grunden till företagets framgångar till stor del går att koppla till att MongoDB är den första dokumentdatabas som byggs av utvecklare för utvecklare, vilket gör lösningen unik.

– Dessutom har vi tagit fram en lösning som bygger på att utvecklare ska kunna göra mer med mindre, vilket tilltalar de flesta, säger James Wood.

Han konstaterar att Norden är en mycket intressant marknad för företaget. Dels tack vare den generellt höga tekniska kompetensen och dels tack vare den höga andelen startups i landet.

– Detta är det nog inte så många som vet eller tänker på, men Norden har flest antal så kallade unicorns per capita, näst efter Silicon Valley. Detta är grunden till att vi i dag har över 2300 kunder och mer än en miljon nedladdningar av MongoDB, samt över 20 000 utvecklare som behärskar MongoDB i Norden, vilket känns fantastiskt stimulerande, säger Wood.

Drygt 35 personer jobbar på MongoDB i Norden. De anställda är fördelade på tre kontor.

– Men vi växer stadigt och vi söker fortlöpande både utvecklare och annan personal till våra kontor, säger Wood som avslutar sin session med att kort lyfta ett område som har fått allt större betydelse både globalt, men framför allt sett till medvetenheten här uppe i Norden, och detta i form av hållbarhetstänkandet.

Företaget jobbar med såväl lokala som globala hållbarhetsmål. Ett av målen är att år 2026 till 100 procent drivas av förnybara energikällor och att till år 2030 har ett ”noll netto koldioxidutsläpp”.

– För att lyckas med detta erbjuder vi ett flertal lösningar för våra kunder och partners i form av bland annat guidning för att bygga en grön arkitektur och en tydlighet i rapportering av koldioxidpåverkan samt hur denna kan minskas, säger Wood.

– Vi jobbar även med att hantera och reglera energiförbrukning på klusternivå. I alla lägen är hållbarhetstänket extremt viktigt och det handlar i vårt fall om att bygga en hållbar framtid, en app i taget, säger James Wood.

Kraften bakom MongoDB Atlas

Men det är så klart inte bara på den nordiska marknaden som MongoDB växer. Globalt har företaget över 45 000 kunder inom mer eller mindre alla områden, och företaget kan även lyfta på hatten för över 1,5 miljoner utvecklare vilka ökar med cirka 40 000 i veckan, vilket är smått otroliga siffror som talar sitt tydliga språk om plattformens funktionalitet och mångsidighet.

– Vi har alltid arbetat efter målet att kunna ge innovatörer möjlighet att skapa, omvandla och förändra industrier genom att frigöra kraften från en kombination av rätt mjukvara och data i sig, säger field CTO Boris Bialek.

– Vårt sätt att se på både data, program och tillgänglighet förändras enormt snabb under åren och detta är en utveckling som bara kommer att fortsätta. Backar vi tillbaka ett par decennier var vi tvungna att vänta ett par minuter på att våra datorers hårddiskar skulle spinna upp och starta innan vi ens kunde börja använda dem. I dag har vi inte ens tid att vänta sekunder på att en app ska svara innan vi byter den, säger Bialek och konstaterar att förändringen ställer helt andra krav på dagens applikationer, där MongoDB framför allt ser sex punkter som alltid måste uppfyllas:

Appar ska kunna vara i gång och tillgängliga 24/7

Appar ska kunna köras i/på Edge-enheter

Appar måste vara responsiva

Appar måste gå att göra personliga

Appar måste kunna skalas

Appar måste bli smartare

– Förutsättningen för detta hittar vi till stor del i det som är kärnan i MongoDB Atlas. Med sin dokumentbaserade struktur och skalbarhet för att hantera ostrukturerade data får vi en databasbaserad utvecklingsplattform som är helt unik. Dessutom är MongoDB Atlas industrins första globalt distribuerade dataplattform med regioner över i princip hela världen, samtidigt som modellen kan integreras och fördelas mellan Azures, AWS:s och Googles molnlösningar, säger Boris Bialek.

För att förklara fördelarna med MongoDB:s datautvecklingsplattform på enklast sätt menar Boris att vi vid en jämförelse med mer traditionella lösningar går från vad som kan liknas vid en ”spagettilösning” där olika typer av databaser och tjänster ska länkas samman med olika fysiska dataplatser och externa tjänster, vilka sedan ska fungera tillsammans och utbyta data med varandra, vilket ger en onödig komplexitet och på tok för höga over-head sett till bland annat nätverks- och hårdvarubelastning.

Använder vi samma modell, men går via MongoDB-plattformen, så skapas en unifierad, central plats där vi kan uppnå en äkta multicloud-lösning med högsta prestanda, elasticitet och säkerhet, där utvecklare kan ansluta alla former av dataströmmar via en enhetlig så kallad Connector.

– Tack vare vår plattform kan vi maximera prestanda och skalbarhet från minsta end-nod till den mest komplexa datasamling via ett gemensamt gränssnitt, vilket både underlättar för utvecklare och ger en kostnadseffektiv lösning utan direkta begränsningar inför framtidens behov, säger Bialek.

Nu är det inte bara databasen i sig och dess molnintegration som är det intressanta med Atlas, under eventet i Stockholm presenterades även nya tjänster som ger plattformen nya dimensioner av möjligheter. Vi kommer att gå in djupare på var och en av dessa områden i kommande artiklar, men för att få en liten inblick i några av de nya funktionerna som presenterades, och som samtliga förstärker Atlas möjligheter, så vill vi kort lyfta några:

MongoDB Atlas Vector Search gör det möjligt för organisationer att snabbare och enklare bygga nästa generations applikationer vilka använder generativ AI för att dramatiskt förbättra slutanvändarnas upplevelser och förbättra produktiviteten mellan team. Kraften i tjänsten bygger på att flera olika sökvektorer (som till exempel text, bilder och ljud) kan kombineras och där dessa typer av AI-modeller mäter likheten mellan vektorerna för att konstruera meningar från uppmaningar, generera bilder från bildtexter eller returnera sökresultat som är mer exakta och innehåller ett avsevärt bättre sammanhang jämfört med traditionella sökmotorer.

gör det möjligt för organisationer att snabbare och enklare bygga nästa generations applikationer vilka använder generativ AI för att dramatiskt förbättra slutanvändarnas upplevelser och förbättra produktiviteten mellan team. Kraften i tjänsten bygger på att flera olika sökvektorer (som till exempel text, bilder och ljud) kan kombineras och där dessa typer av AI-modeller mäter likheten mellan vektorerna för att konstruera meningar från uppmaningar, generera bilder från bildtexter eller returnera sökresultat som är mer exakta och innehåller ett avsevärt bättre sammanhang jämfört med traditionella sökmotorer. MongoDB Atlas Sök Noder tillhandahåller dedikerad infrastruktur för kunder att skala sökarbetsbelastningar oberoende av deras databas, vilket möjliggör arbetsbelastningsisolering, resursoptimering och bättre prestanda i stor skala. Tjänsten ger en högre flexibilitet och kunder kan nu använda dedikerad infrastruktur för att sömlöst skala MongoDB Atlas Vector Search- och MongoDB Atlas Search-arbetsbelastningar med större kontroll för att ge slutanvändarna de bästa relevansbaserade och AI-drivna sökupplevelserna.

tillhandahåller dedikerad infrastruktur för kunder att skala sökarbetsbelastningar oberoende av deras databas, vilket möjliggör arbetsbelastningsisolering, resursoptimering och bättre prestanda i stor skala. Tjänsten ger en högre flexibilitet och kunder kan nu använda dedikerad infrastruktur för att sömlöst skala MongoDB Atlas Vector Search- och MongoDB Atlas Search-arbetsbelastningar med större kontroll för att ge slutanvändarna de bästa relevansbaserade och AI-drivna sökupplevelserna. Mongo DB Atlas Local Experience är stommen i en tjänst som gör det enklare att snabbare skriva frågor till eller mot din databas, oavsett om vi pratar MongoDB Atlas Search eller MongoDB Atlas Vector Search. Detta kan sedan kombineras med en helt ny Atlas CLI vilken gör det möjligt att köra dessa frågor och även sitta och koda utan internetanslutning.

är stommen i en tjänst som gör det enklare att snabbare skriva frågor till eller mot din databas, oavsett om vi pratar MongoDB Atlas Search eller MongoDB Atlas Vector Search. Detta kan sedan kombineras med en helt ny Atlas CLI vilken gör det möjligt att köra dessa frågor och även sitta och koda utan internetanslutning. MongoDB Atlas Charts med stöd för Natural Language är en AI-driven resultatvarning från våra sökningar som dels låter oss använda ett naturligt språk för att ställa frågorna men som även kombinerar ett renodlat grafiskt svar med AI-baserade förslag på förbättringar och mer relevanta svar, där vi via singelklick direkt kan aktivera dessa optimerade svar.

med stöd för Natural Language är en AI-driven resultatvarning från våra sökningar som dels låter oss använda ett naturligt språk för att ställa frågorna men som även kombinerar ett renodlat grafiskt svar med AI-baserade förslag på förbättringar och mer relevanta svar, där vi via singelklick direkt kan aktivera dessa optimerade svar. Queryable kryptering är en revolution när det kommer till frågeställning av krypterade data. Tidigare har användare varit tvungna att välja om data skulle vara sökbar eller krypterad. För data i såväl rörelse som i vila har vi alltid kunnat ha krypterad men när vi velat använda samma data för att ställa frågor har data varit tvungen att dekrypteras. Men tack vare MongoDB:s nya, sökbara, krypteringstjänst kan vi ställa uttrycksfulla frågor mot PHI, PII och annan högkänslig, krypterad data. Tjänsten är live genom uppgradering till senaste MongoDB7.

Fritt universitet

Som vi nämnt ovan är MongoDB Atlas en lösning som snabbt ökat i användning. En anledning till detta kan vi med stor sannolikhet hitta i att grundversionen, Community server, är fri att använda. Det gäller även Atlas, om vi ser till baslösningen med minimal lagring. Det här gör att utvecklare utan risk kan testa sina tankar och kunskaper för att i ett senare skede, om allt går som planerat, direkt kan skala upp utan att behöva skriva om sin kod.

Men en lika stor del till framgången hos MongoDB kan tillskrivas företagets egna, online-baserade universitet där alla som registrerar sig får tillgång till över 150 olika labbar och guider som helt kostnadsfritt leder oss från den initiala installationen och uppsättningen av vår första databas till mer avancerad administration.

Samtliga lektioner är mycket pedagogiskt upplagda och kombinerar videolektioner med praktiska övningar. Faktum är att upplägget är så lätt att använda att även personer utan direkta utvecklarkunskaper kan lära sig att använda i princip samtliga funktioner i MongoDB. Så är du intresserad av att lära dig mer om MongoDB och dess tjänster är MongoDB University en mycket bra startplats.

Wolt – När det digitala skapar möjligheter för det mest analoga

Under världsturnén har MongoDB även passat på at dela ut ett antal olika priser till företag som helt eller delvis använder MongoDB för att utveckla sina idéer. Tidigare har bland annat Vodafone erhållit pris för Leadership in DEI och EY för Inspiring Innovation.

Under MongoDB.local Stockholm – det sista stoppet på världsturnén – var det dags för det sista priset att delas ut, och det gick till det finska teknikföretaget Wolt för ”Building the next big thing”. Detta efter en snudd på otrolig resa.

För ett av de mest grundläggande ”analoga” områden genom tiderna är säkerligen mat. Och tack vare teknikens framsteg och med hjälp av kraften och enkelheten från bland annat MongoDB:s tjänster så har Wolt, som grundades 2014, tagit fram en flexibel plattform som gör det möjligt att numera få nästa vad som helst levererat i över 500 städer och 25 länder.

På plats under MongoDB.local Stockholm var Wolts CTO, Niilo Säämänen, som under en dryg halvtimme lät oss följa med på en smått otrolig resa där Wolt på mindre än tio år gått från sex grundare och ett minimalt kontor i Helsingfors till att i slutet av 2023 byggt en av de globalt sett största leveransplattformarna där näringsidkare, kunder, och kurirpartners kan samarbeta för gemensam vinning.

– Det började med en tanke att göra de möjligt att kunna få hem mat från sina favoritrestauranger utan att behöva lämna hemmet. Detta har sedan under ett knappt decennium utvecklats enormt och vi kan i dag leverera mer eller mindre vad som helt vart som helst, berättar Niilo Säämänen.

I dag har Wolt ett produktteam på över 700 medarbetare och över 33 miljoner registrerade användare.

– För att betjäna dessa har vi över 130 000 köpmän och 200 000 kurirpartners. Men det viktigaste för oss har aldrig varit att bara växa och bli störst, utan det handlar alltid primärt om kundnöjdheten där både slutkunden ska få en snabb, problemfri upplevelse där de får vad de lovats, men detta gäller även våra partners, säger Niilo Säämänen.

För att lyckas med det har företaget byggt en plattform som sammankopplar kunder, kurirer och handlare i en sömlös, lättanvänd app, som givetvis har olika fokus baserat på vilken kategori användaren tillhör.

– Att vi lyckas bra med denna grundläggande vision märks även tydligt på betygen från både Apples och Google appbutiker där vi har ett snitt på 4,8 respektive 4,6 av 5 i betyg, säger Niilo Säämänen.

Efter presentationen berättar Säämänen att Wolt använder lite olika databaslösningar, men där MongoDB är den i särklass största. Att valet föll på MongoDB från början baserades dels på att databasstrukturen passade in i det som företaget ville bygga, dels att den grundläggande kunskapen om programmet fanns hos några av grundarna. Men det har aldrig varit någon självklarhet eller krav på att företagets lösning ska baseras på MongoDB. Niilo Säämänen förklarar sin mycket sunda filosofi i detta hänseende.

– Vi gillar att ge team friheten att använda den bästa tekniken för det aktuella jobbet. Vi utvärderar olika lösningar hela tiden, för att hitta det bästa valet för den fas vi befinner oss i. Sedan tror jag även att det är viktigast att våra utvecklar får jobba i de plattformar som de känner sig trygga i och som de gör bedömningen är de bästa för ändamålet. Och i nuläget handlar detta till stora delar om MongoDB.

Wolt har byggt upp en bra relation med MongoDB

Anledningen är dels skalbarhet som MongoDB erbjuder och lösningens extremt korta ”time to market” när Wolt testar nya lösningar. Genom åren har Wolt dessutom byggt upp en bra relation med MongoDB, där företaget snabbt kan få hjälp. Niilo Säämänen konstaterar även att MongoDB utvecklats till så mycket mer än bara en databas och att breddningen har legat helt i fas med Wolts egen utveckling.

– Vi ska här även tillägga att MongoDB erbjuder mycket bra, fri, utbildning inom de flesta områden vilket underlättar upplärning av nya medarbetare, säger Niilo Säämänen.

Sobit Akhmedov, stabsingenjör på Wolt förtydligar detta när han ytterligare förklarar den Wolts snabba resa.

– Vi skrev vår första, ganska enkla, kod 2014 med fokus på enkel beställning av mat från enstaka restauranger. Detta var en ganska enkel lösning då valet var begränsat och de flesta restaurangers menyer och utbud har liknande struktur. Men med åren som vi växt så har vi dels gått från enstaka restauranger till kedjor, men framför allt har vi vuxit över flera länder och erbjuder numera även allt som exempelvis dagligvaruhandeln har att erbjuda och detta kräver en helt annan databasstruktur. Så när vi har byggt vår plattform har det varit med fokus på oändlig skalbarhet, en datamodell som aldrig ska kunna blockera vad som är möjligt utan detta ska kunna lösas via API:er och där vi bara behöver skapa ID:n för nya enheter i systemet. Detta har lett fram till att vi i dag jobbar med en teknikstack som baseras på Kotlin, Kafka och MongoDB, säger Sobit Akhmedov.

Utöver Wolt fanns även ett flertal andra kunder och partners på plats, och besökare fick bland mycket annat möjlighet att titta närmare på MongoDB:s lösningar för Generativ AI tillsammans med Vector search, där kommande lösningar kommer att kunna erbjuda avsevärt bättre, personifierade, resultat vilket kommer att komma användare till gagn inom bland allt från detaljhandeln och hälsosektorn till finansmarknaden och olika former av tillverkning.

