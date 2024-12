Test: DLSS inverkan på Dragon Age The Veilguard

DLSS3 dubblerar FPS prestandan på Dragon Age The Veilguard.

Som de flesta känner till och som vi även gick närmare in på i på i en tidigare artikel så har DLSS tekniken verkligen revolutionerat spelandet och gjort det möjligt att spela mer krävande spel, i högre upplösning och med högre detaljrikedom även med grafikkort som inte ligger i den absoluta toppen. Detta har bland annat gjort det möjligt för tillverkare att ta fram bärbara datorer till en mer skälig kostnad som på många sätt kunnat mäta sig med den prestanda som avsevärt dyrare system presterat innan tekniken fanns tillgänglig. Vi har denna gång följt upp tidigare nämnda artikel men denna gång fokuserat på nysläppta Dragon Age: The Veilguard för att här se vilken inverkan DLSS har på spelet och även för att hitta lite av de optimala inställningarna.

Krävande på flera plan

Vi har även denna gång baserat våra tester på Acers Predator Helios Neo 16, se kompletta specifikationer nedan, men vi har även testat spelet på att par andra system och utan att gå för djupt in på respektive plattform så vill vi även tillägga att detta är ett spel som förutom att dra nytta av och vara beroende av grafiken som erbjuds även har en stark koppling mot andra delar av hårdvaran som minne, lagring och framför allt processor. Så en kort initial rekommendation gällande spelet som helhet är att se till att du har en förhållandevis ny och kraftfull processor som exempelvis Intels 15-12400K, AMDs Ryzen 5 5600X eller bättre.

När vi installerar spelet så går tankarna tillbaka till första versionen av spelet som lanserades redan 2009 och som då var ett klart imponerade spel som fanns för både PC, Xbox360 samt PS3. Under kommande år lanserades sedan ett antal uppdateringar och nya versioner men efter 2014 års lanseringar av Dragon Age: The Last Court och Dragon Age: Inquisition så har det sedan varit tyst i ett decennium. Men så, den sista oktober 2024, lanserades en av många efterlängtad uppföljare i form av Dragon Age: The Veilguard ett spel som är optimerat för och drar nytta av de nya grafiktekniker som lanserats under dessa tio år och då framför allt Nvidias DLSS teknik.

Vi kommer inte att gå in närmare på spelet mer än att konstatera att det är ett massivt aktion RPG spel där de handlingar och val som görs påverkar den fortsatta handlingen och som, om vi har rätt grafik och övrig hårdvara, är ett extremt snyggt spel med mängder av effekter. Det vi har valt att fokusera på har i stället varit vinningen av att använda DLSS samt även att försöka hitta en optimal inställning i spelet för mellanklass utrustade bärbara datorer eller för den delen stationära system.

Innan vi går över på själva spelprestandan så vill vi lyfta fram den optimala spelkonfiguration som vi kommit fram till baserat på vår testenhet:

Basinställningar

Window Mode: Full Screen

Screen Resolution: 1920 * 1080, 2560 x 1440 eller 3840 x 2160 (med extern skärm)

Frame Rate Limit: Uncapped

VSync: Off

Triple Buffering: Off

Upsample Method: Nvidia DLSS

Upsample Quality: Balanced

DLSS Frame Generation: On

Nvidia Reflex: Off

Graphics

Graphic Preset: Custom

Texture Quality: High

Texture Filtering: Ultra

Lighting Quality: High

Contact Shadow: On

Ambient Occlusion: HBAO FULL

Screen Space Reflections: On

Volumetric Lighting: Ultra

Sky Quality: Ultra

Ray-traced Reflections: On

Ray-traced Ambient Occlusion: On

Ultra Ray Tracing: On (stängs av med en enklare CPU)

Level Of Detail: Ultra

Strand Hair: On

Terrain Quality: High

Terrain Decoration Quality: Ultra

Visual Effects Quality: Ultra

Depth of Field: Cinematics

Vignette: On

Motion Blur: Off

Post Processing Quality: High

Field of View: 100%

Dubblerad FPS

När vi sedan kommer till prestandan så har vi valt att köra spelet i tre olika upplösningar. Dels i 1920 respektive 2560, vilket vår integrerade test skärm klarar av men då spelet inte är superkrävande sett till grafiken så valde vi även att ansluta en extern 4K skräm för att testa hur väl fort RTX 4070 hanterar denna upplösning.

Som vi ser från resultaten så är spelet inte extremt krävande och vid en standardupplösning på 1920×1080 så når vi upp i dryga 75 bilder per sekund redan utan DLSS aktiverad. När vi sedan aktiverar tekniken så sticker prestandan i väg mot knappa 150 bilder per sekund och detta med över lag höga till ultrahöga inställningar. Kliver vi upp ett steg och går över till 2560×1440 så är motsvarande siffror knappa 53 respektive dryga 108 så här uppnår vi mer än en dubblering och med tanke på att vi brukar säga att vi bör ligga på 60 bilder per sekund eller över för en godkänd spelupplevelse så blir DLSS här en avgörande faktor mellan knappt godkänd och utmärkt prestanda.

Slutligen så testar vi även 4K upplösning och här blir det lite tyngre med vald detaljrikedom och vi stannar på strax över 32 bilder per sekund utan DLSS. Men än en gång så visar NVIDAS teknik på sin storhet då vi kliver upp på knappa 65 bilder per sekund med DLSS3 vilket faktiskt är riktigt imponerande.

Med tanke på den utmärkta effekten DLSS hade på vårt testsystem och RTX4070 kortet så valde vi sedan att även testa effekterna på Nvidias toppkort i form av ett Asus RTX 4090 OC kort. Då detta är ett kort med betydligt högre potential så valde vi även att maximera samtliga inställningar till Ultrahöga och bara fokusera på 4K spelande. Med dessa inställningar så låg vi på ett snitt av strax under 67 bilder per sekund, vilket faktiskt var lägre än vi på förhand kunnat gissa. Men så aktiverar vi DLSS3 och på bråkdelen av en sekund så ökar prestandan till över 153 bilder per sekund vilket är en ökning med cirka 128 procent.

Så oavsett om du använder ett lite enklare grafikkort eller ett i det absoluta toppskiktet så kommer valet att aktiver DLSS för de spel som drar nytta av tekniken och listan över spel som stöds växer kontinuerligt i tak.

Testenhetens bestyckning:

Tillverkare: Acer Modell: Predator Helios Neo 16 CPU: Intel 14900HX Ram: 32 GB DDR5, Lagring: 2x 1TB M2 Grafik: Nvidia RTX4070 Skärm: 16 tums IPS Led Uppdateringsfrekvens: 240 hertz Anslutningar: HDMI, 2x Thunderbolt 4, 2x USB-A 3.2 Gen2, 1 USB-A 3.2 Gen1, 2,5 gigabit lan mSDXC Trådlöst: Killer Wireless Wi-Fi 6E 1675i + BT5.3