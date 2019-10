Apple är ett företag som ofta talar om hur yttrandefrihet är en mänsklig rättighet, och hur företaget arbetar stenhårt med att skydda sina kunders privatliv. Åtminstone så länge det inte gäller kunder i Kina, och numera också HongKong. De senaste dagarna har Apple böjt rygg för den kinesiska staten mer än en gång och nu tilltar kritiken.

Att företrädare för den kinesiska regeringen allt oftare har synpunkter på vad allt från medier till företag i fria demokratiska länder tycker och tänker om vad som händer i både Kina och numera också HongKong har närmast blivit vardagsmat, så också här i Sverige.

Apple har fått sig en rejäl släng av den sleven den senaste veckan. Det började med att det avslöjades att Apple i den nya versionen av IOS, version 13, censurerar Taiwans flagga från IOS i de länder där detta kan vara av mer känslig natur, exempelvis Kina. Försöker man skicka ett emoji-meddelande via Apples meddelandetjänst Imessage innehållandes Taiwans flagga till en mottagare i Kina eller Hongkong så kommer mottagaren endast se en tom ruta med ett ”x” i.

Apple censurerar sedan tidigare också vad man får gravera in på sina Apple-produkter när man beställer dem från Apple. Meningar som ”Falun gong”, ”mänskliga rättigheter”, ”Fjärde juni” eller ”Frihet åt Taiwan” och namnen på några tidigare kinesiska presidenter tillåts inte. Sedan tidigare har Apple också tvingats placera servrar för lagring av användardata i molntjänsten Icloud i Kina för att kinesiska användare ska få använda tjänsten och Apple har sedan tidigare tagit bort applikationer från App Store för att läsa utländska nyheter eller ansluta sig till VPN-tjänster utomlands. Amerikanska mediaapplikationer som The New York Times och nu senast Quartz har försvunnit från App Store och för några år sedan tvingades också Apple stänga ner sin bokbutik Ibooks och sin uthyrningstjänst för filmer via Itunes på grund av Kinas censurregler.

De senaste dagarna har Apple åter igen visat varför det kan vara enkelt att tolka deras prat om yttrandefrihet som en aning ihåligt. En utvecklare i Hongkong tog fram en applikation för IOS kallad Hkmap.live som i realtid tillät andra användare av samma app att mata in var det pågick polisingripanden i exempelvis Hongkong, vilket givetvis kan användas av demonstranterna för att undkomma den allt mer hårdhänta behandlingen från polisen i Hongkong men också vanliga personer som vill undvika demonstrationerna helt och hållet.

Apple stoppade först appen från att finnas i App store eftersom de ansåg att den kunde användas för att undvika polisen vilket i sin tur potentiellt skulle kunna göra Apple till medhjälpare vid ett brott. Apple ändrade sig sedan och appen tilläts finnas i App Store några dagar senare och blev snabbt populär bland frihetsdemonstranterna i Hongkong då de kunde hålla koll på var polis skulle slå till härnäst.

Sedan publicerades en krönika i den statskontrollerade dagstidningen Folkets dagblad som menade att applikationen ”uppmuntrar till illegalt agerande” och anklagade Apple för att ”skada sitt rykte och såra sina kunders känslor”. Kort därefter kovände Apple en gång till och stoppade åter igen appen Hkmap.live med motiveringen att den ”använts på ett sätt som äventyrar polisens och invånarnas säkerhet i Hongkong”.

Apples vd Tim Cook har i ett internt brev till personalen motiverat beslutet:

– Under de senaste dagarna har vi fått trovärdig information från Hongkong-polisens avdelning för cybersäkerhet och från kunder i Hongkong som gör gällande att applikationen använts för att leta upp enskilda poliser och utsatt dem för attacker så väl som att genomföra brott där inga poliser fanns. Detta är ett klart brott mot vårt regelverk för App Store, skriver Tim Cook i det läckta e-postmeddelandet till personalen på Apple.

Intressant nog har företrädare för polisen i Hongkong hänvisat till Apple när de fått frågor från lokala medier om varför appen tagits bort från App store och angett att det var ett beslut som Apple tagit på egen hand.

Det kan vara värt att notera att applikationen i fråga också finns både på webben och i Googles applikationsbutik för Android, Play store, men till skillnad från Apple har inte Google några betydande intressen i Kina. Apple har i princip all sin tillverkning och montering av hårdvaruprodukter förlagd till landet och kan därför också anses ha andra intressen än yttrandefrihet och användarnas privatliv i åtanke när det handlar om sådant som kan göra kinesiska myndigheter upprörda.