Fråga

Jag har en Orbi Pro router SRR60 med två satelliter. Det är bra och stabil täckning i hela huset. Problemet är att jag inte kan logga in genom webbläsaren, utan får följande felmeddelande ”Anslutningen är inte privat”. Routern är uppdaterad med senaste versionen av firmware. Däremot kan jag komma in via filhanteraren.

Jag har varit inne på olika forum, även Netgears eget, och bland annat hittat något om certifikat som inte blivit uppdaterade. Dock har jag inte hittat någon lösning.

Tacksam för er hjälp.

Lars Thufvesson

Svar

Felmeddelandet innebär någon form av problem med SSL, alltså krypteringen av webbläsaranslutningen. Problemet är att moderna webbläsare (till exempel Chrome och Firefox) automatiskt ansluter med SSL, det vill säga https:// före webbadressen. Om webbplatsen enbart stöder http:// visas ett felmeddelande, till exempel att anslutningen inte är privat.

Tidigare stödde Netgear Orbi inte detta, utan man körde utan kryptering. Numera har man ett SSL-certifikat. Det gick dock ut i augusti och förnyades inte förrän i en firmwareuppdatering alldeles nyligen. Så snart du kommit in i routern bör du alltså uppdatera igen.

Enklaste sättet att gå runt problemet är att logga in på routern med hjälp av dess IP-adress. Att logga in med orbilogin.com eller någon av de andra adresser de tillhandahåller fungerar inte alltid, men däremot är det bara dessa adresser certifikatet gäller för, inte för IP-adressen.

Beroende på vilken webbläsare du använder är förfarandet sedan lite olika, men det brukar finnas möjlighet att klicka på Avancerat, ”Acceptera risken” eller något liknande och sedan välja att fortsätta till webbsidan, där du bör kunna logga in som vanligt.

Om en uppdatering sedan löser ditt problem är allt frid och fröjd. Om inte, finns alltid möjligheten att lägga till ett undantag för just den adressen i webbläsaren, så att du fortsättningsvis kan logga in utan krångel. I ditt eget nätverk, innanför routerns brandvägg, är det ju faktiskt inte hela världen om du kör okrypterat de få gånger du administrerar routern.