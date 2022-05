Med Netgear Nighthawk M6 Pro kan du skapa en mobil hotspot som inte kompromissar med någonting.

Netgear har släppt en ny reserouter för alla som vill kunna skapa mobila hotsports utan att kompromissa. Routern heter Netgear Nighthawk M6 Pro och kombinerar 5G-uppkoppling med mmWave-teknik, trådlöst nätverk med Wifi 6E samt Ethernet-nätverk på 2,5 Gbps. Den har även en USB C-port av modellen 3.2, samt två stycken TS9-portar för anslutning av externa antenner.

Allting kan styras via en pekskärm på 2,8 tum, vilket är den största pekskärmen hittills på Netgears reseroutrar.

Under motorhuven sitter det en Qualcomms Snapdragon X65 tillsammans med ett löstagbart batteri på 5040 mAh. Vill man kunna utnyttja routerns riktigt höga hastigheter som 2,5 Gbps via sladd måste enheten driva med ström via en USB C-port. Om du dessutom vill kunna utnyttja det trådlösa 6 GHz-bandet måste du använda den medföljande strömförsörjningen.

Vid uppkoppling med 5G ska batteriet räcka i upp till sex timmar enligt Netgear. Uppkopplingen har kapacitet att nå upp till överföringshastigheter på 8 Gbps via 5G, men det är givetvis beroende av operatörens täckning och teknik.

För tillfället säljs Netgear Nighthawk M6 Pro i USA med en prislapp på 460 dollar. Något svenskt pris eller lanseringsdatum är för tillfället inte känt.