Test: Netgear Orbi 4G LTE Advanced Modem – LBR20

Netgear släpper en meshrouter med LTE-stöd. Orbi 4G LTE Advanced Modem – LBR20 – är riktigt vass, men kostar givetvis därefter.

Internetåtkomst blir en allt viktigare del av vår vardag och trots att de flesta bär med sig en mobil med möjlighet till internetdelning är det inte samma sak som en fast anslutningspunkt. Men vad gör vi när vår internetanslutning går ner av någon anledning? Enligt flera rapporter var detta ett av de största frustrationsmomenten för de som jobbat hemma under pandemin och något som även potentiellt skulle kunna innebära stora bekymmer både för elever som studerar hemifrån eller alla som jobbar med någon form av VPN och kräver en internetanslutning för att kunna arbeta. Till detta finns alla de som kanske inte ens har möjlighet att dra in en fast internetanslutning. I samtliga av dessa lägen kan Netgear Orbi 4G LTE Advanced Modem, eller kort och gott LBR20, vara den perfekta lösningen.

Orbi med en 4G-tvist

När Netgear introducerade Orbi var det en av de första meshprodukterna på marknaden. Orbi AC3000 som modellen hette har sedan legat som grund för både Orbi Pro för företagssidan och senare även Orbi AX6000 som baseras på Wi-Fi6. Men så har vi då denna modell, Orbi 4G LTE, som trots att den lanserats relativt nyligen, har samma stomme som den första AC-modellen men faktiskt med en lägre teoretisk maximal trådlös prestanda vilket även märks när vi ser till enhetens alternativa tillägg, AC2200 vilket, precis som för övriga Orbi-enheter, skvallrar om den trådlösa Wi-Fi-prestandan – 2200 megabit per sekund.

LBR20 har samma chassi/design som företagets AC3000-modell vilket innebär en lätt rundad form som mäter 7,9 x 17 x 22,6 centimeter med en vikt på 780 gram. Det som sedan skiljer de båda modellerna åt ser vi när vi roterar runt till baksidans nedre kant. Här får vi helt andra anslutningsmöjligheter. I de yttre kanterna i denna lilla utfasning så finner vi dubbla anslutningar för LTE-baserade antenner vilka gör det möjligt att öka signalupptagningen från närliggande GSM-master markant, mer om detta nedan.

På baksidan finns även dubbla RJ45-anslutningar. En av dessa är för anslutning till en WAN-port för de fall då vi har en fast internetanslutning och vill använda denna enhet som en redundant lösning. Den andra porten är en traditionell gigabit LAN-port vilken antingen kan anslutas till en fast dator eller än hellre en mindre switch för att ge flera ”trådkrävande” enheter internet. Slutligen finns här plats för ett nanoSIM-kort med 4G LTE-stöd. Det är den sistnämnda lösningen vi fokuserar på i testet.

LTE Cat18-stöd

På insidan av LBR20 finns en Wi-Fi 5-baserad lösning med tre band, ett 2×2 2,4 gigahertz med en maximal genomströmning på 400 megabit per sekund och dubbla 2×2 5-gigahertzband med en maximal genomströmning på 866 megabit per sekund per band. Samtliga band stöder 256-QAM. Till detta får vi stöd för 4G-band (LTE-FDD) + 4G-band (LTE-TDD) samt 3G-band med stöd för LTE Cat 18 för upp till 1,2 gigabit per sekunds överföring.

Enheten har integrerat stöd för bland annat 128 bitars AES-kryptering med PSK samt ger oss möjlighet till ett mer omfattande totalskydd för samtliga anslutna enheter via Netgear Armor eller kanske rättare sagt Bitdefender, vars antivirusmotor är den som används. För den som vill går det även att konfigurera ett föräldraskydd kallat Circle.

Själva installationen av enheten kan utföras på lite olika sätt. Det enklaste är att ladda ned Netgears Orbi-app. Via denna hanteras den primära konfigurationen som att skapa eventuella gästnätverk, aktivera föräldraskydd, hantera säkerhet, uppdatera firmware med mera. Däremot hade vi vissa problem att ansluta ytterligare satelliter via appen då denna fastande i en loop utan att något hände. För att lösa problemet använde vi enhetens synkroniseringsknapp på baksidan.

För att bygga ut med flera enheter och skapa ett meshnätverk kan valfri Orbi AC-satellit i form av RBS50, RBS50Y, RBS40, RBS40V, RBW30 eller RBS20 användas. Vi kan koppla upp flera stycken om avståndet är för stort. Dessa satelliter kan antingen anslutas via kabel eller via ett dedikerat femgigahertzband på samma sätt som Orbi fungerar normalt.

LBR20 bjuder på mycket bra prestanda

Vi avrundar med att titta närmare på enhetens prestanda och detta både sett till Wi-Fi och LTE. Börjar vi med den sistnämnda så började vi med att använda den interna antennlösningen. I detta läge uppmätte vi en hastighet på 85,1 respektive 15,9 megabit per sekund i ned- kontra uppladdningsprestanda. Vi anslöt därefter vår externa LTE-antenn som gav 11 dBi i signalstyrka och genast ökade hastigheten till 286,5 respektive 112,3 megabit per sekund, vilket är i paritet med den hastighet vi har på vår fasta anslutning.

Wi-Fi-prestadandan testade vi genom att ansluta en NAS till routerns LAN-port och sedan testa den trådlösa upp- och nedladdningsprestandan. Här toppar vi dryga 552 megabyte per sekund när enheten ansluts inom samma rum vilket är ett klart godkänt värde som dock inte är någon topprestanda. Men när vi sedan flyttar vår dator två rum bort, bakom flera väggar och vid ett avstånd på cirka 50 meter så ligger överföringen ändå på nästan 370 megabit per sekund vilket är mycket imponerande. Ser vi slutligen till prestanda via än större avstånd och genom en satellit så sjunker hastigheten ytterligare något, men vi kommer ändå upp till 288 megabit per sekund, så här finns inte mycket att klaga på. Lösningen är lite av det bästa alternativet som vi testat när det kommer till sekundär, redundant, internetlösning eller som primär, fast installation i exempelvis stugan eller ett sekundärt kontor som inte bemannas på full tid.

Netgear Orbi 4G LTE LBR20 5 / 6 Betyg 3 797 kr Pris För Stabil Wi-Fi- och LTE-anslutning, externa antennanslutningar, smidigt mobilt gränssnitt, möjlighet att skapa stora meshnätverk, fjärråtkomst för administration av nätverk. Emot Lite för dyr för att passa alla, enheterna blir lite klumpiga. Rekommenderas till Detta är en mycket bra lösning för att skapa redundant anslutning eller som primär lösning i en sommarstuga eller ett mindre kontor.

SPECIFIKATIONER Netgear Orbi 4G LTE Advanced Modem – LBR20: