Är du ute efter ett lättanvänt mesh-system med bra utbyggnadspotential? Då kan Orbi WiFi 6 AX4200 vara något för dig.

Allt sedan Netgear lanserade den första generationens mesh-lösning i form av Orbi AC3000 har företaget lanserar såväl flera basmodeller som olika tilläggsenheter. Alla med den gemensamma nämnaren av ett lättanvänt och kraftfullt mesh-system. Denna gång har vi tittat närmare på Netgears senaste tillskott på Wi-Fi6-fronten i form av RBK752 eller Orbi AX4200, vilket ska ses som ett lite mindre och billigare alternativ till toppmodellen RBK852 eller Orbi AX6000. För er som undrar över namnen på modellerna där vi gällande exempelvis AX4200 i skrivande stund kan finna tre alternativ: RBS750, RGK752 och RBK753 så talar den sista bokstaven om att det är ett paket (K=kit) eller en satellit (S) och den sista siffran skvallrar om antalet enheter i paketen där nollan visar på en satellit, tvåan på två enheter och trean på just tre enheter.

Nerdkalad tvilling

När vi packar upp paketet, som består av en huvudenhet kallad RBR750 och en satellit kallad RBS750, är det nästan identiskt med den vassare 850-serien, men i ett aningen mindre format. Enheterna mäter 23,1 x 18,3 x 7,1 centimeter och väger bara 0,9 kilo. Tack vare sina rundade former och diskreta utseende är de lättplacerade och kan mycket väl stå framme utan att skämmas för sig.

På baksidan har routerdelen med fyra gigabitportar där en är dedikerad för WAN- anslutning och två är dedikerade för LAN-trafik. Den sista porten kan antingen agera LAN-port eller bundlas med WAN-porten för högre prestanda. Satelliten har enbart dubbla LAN- portar.

Orbi WiFi 6 AX4200 har godkänd prestanda

På insidan hittar vi nästa skillnad jämfört med 850-serien. AX4200 har sex interna antenner och en bas på en fyrkärning processor på 1,4 gigahertz vilken kompletteras med 512 megabyte flash och en gigabyte RAM. Komponenterna levererar fullt tillräcklig prestanda, men är ändå ett relativt stort kliv ner från 850:s fyrkärniga 2,2 gigahertz-processor.

Precis som toppmodellen använder AX4200 en dedikerad backhaul-kanal bestående av ett femgigahertz -band på 2400 megabit. Men när vi sedan ser till fronthaul-lösningen har denna skalats ner till halverad maximal genomströmning och vi får här 600 megabit över 2,4 gigahertz-bandet och 1200 megabit över 5 gigahertz-bandet vilket så klart delvis begränsar det maximala antalet användare, mer om detta nedan.

Som nämnts får vi i detta paket två enheter vilka enkelt kopplas samman under installationsfasen som kan utföras från både dator och mobil och som är mycket lätt att följa. Skulle ditt hem vara för stor för att enheterna ska kunna täcka alla rum eller om väggar eller omgivande möblering blockerar för mycket av signalen kan vi lika enkelt bygga ut med fler satelliter, och tack vare Netgears lösning kommer signalen att välja den optimala vägen.

Smart gränssnitt

Efter att vi utfört den initiala installationen kan vi hantera mesh-systemet antingen via en dator eller från den klart smidiga appen som låter oss utför allt från att hantera inställningar och aktivera gäst-Wi-Fi till att se statistik över användning, analysera nätverkets signalstyrka på olika platser eller via den integrerade nätverkskartan se vilka enheter som ansluter via vilken nod. Från detta läge kan vi även få ytterligare information om respektive enhet som dess anslutningshastighet, band som används och vi kan här enkelt blockera respektive enhet. Då Orbi även stödjer en funktion som kallas för Anywhere access, kan vi dessutom hantera dessa uppgifter från valfri plats.

En av de absolut bästa delarna med Orbi WiFi 6 AX4200 hittar vi när vi kommer till säkerheten. Förutom standardiserad kryptering har Netgear ett samarbete med Bitdefender som gör att vi kan skydda alla enheter som ansluter via routern. Detta skydd är den del av Netgear Armor som dessutom ger oss ett mobilt skydd för alla våra mobila enheter när vi är utanför hemnätverket. Från start får vi 30 dagars fri användning (denna har utökats till 90 dagar för tillfället, på grund av pandemin) men kostar sedan cirka 450 kronor per år vilket är en väl värd investering som även omfattar en VPN-lösning med ett tak på 200 megabytes per dag och enhet.

Vi väntar fortfarande på föräldrakontrollen

Ser vi på andra delar har AX4200 även stöd för både Amazon Alexa och Google Assistent. Men däremot väntar vi fortfarande på delar som föräldrakontroll vilket utlovats som en firmware-uppdatering redan från 850-seriens lansering men som ännu inte dykt upp.

Vi avslutar kort med lite prestandatankar där vi i vårt labb kört med två enheter placerade cirka 12 meter från varandra. Till detta system anslöt vi tre säkerhetskameror, en NAS, ett 30-tal sensorer och smarta lampor, sex smarta enheter som TV och ljudsystem samt totalt elva datorer, mobiler och plattor, allt för att simulera ett lite modernare och större smart hem.

Fungerar bra i ett ”vanligt” hem

Under testerna kunde vi utan bekymmer strömma multipla HD-filmer eller dubbla 4K-strömmar samtidigt som normala andra funktioner som surfande, Spotify och smarta skärmar var aktiva. När vi sedan aktiverade det smarta skyddet märktes direkt en försämrad datagenomströmning vilket säkerligen beror på den lite enklare processorn. Men det kom aldrig till det läget att vi tappade bilder vid strömmande mediak.

Netgear säger att Orbi WiFi 6 AX4200 är anpassad för 40+ enheter och detta ser vi inte något som helst problem med så länge alla inte kommer att maxbelasta nätverket samtidigt. Och det är knappast något som inträffar i vanliga hem.

Ett paket med två enheter kostar knappa 4 800 kronor vilket känns klart prisvärt. Värt att notera är att satelliten i Sverige kostar cirka 3 200 kronor att köpa separat, medan det från vissa håll går att köpa ett kit om tre enheter för ”bara” 6 000 kronor. Så om du har ett större boende eller vill ha bättre spridning kan det större paketet vara ett bättre alternativ.

SPEFIFIKATIONER:

Tillverkare : Netgear www.netgear.com

: Netgear www.netgear.com Cirkapris : 4 790 kr inkl. moms, 3 832 kr exkl. moms

: 4 790 kr inkl. moms, 3 832 kr exkl. moms Antenner : 6 st interna

: 6 st interna CPU : Fyrkärnig 1,4 GHz

: Fyrkärnig 1,4 GHz Ram : 1 GB

: 1 GB Wi-Fi band : 1 st 2,4 GHz @ 600 Mbps + 1 st 5 GHz @1200 Mbps + 1 st 5 GHz @ 2400

: 1 st 2,4 GHz @ 600 Mbps + 1 st 5 GHz @1200 Mbps + 1 st 5 GHz @ 2400 RJ45-portar: Router – 4 st + Satellit – 2 st