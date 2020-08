Är du i behov av ett kompakt men kompetent mesh-kit med Wi-Fi 6-stöd? Då ska du definitivt kolla närmare på Asus ZenWifi XT8. En lösning med stöd för Asus exklusiva AiMesh-teknik för optimal täckning av stora ytor.

Sedan den breda lanseringen av Wi-Fi 6 (802.11ax) har vi sett ett stort antal lösningar för både routrar, extenders och mesh-system i alla tänkbara prislägen och med väldigt varierande prestanda och integrerade funktioner. Denna gång tittar vi närmare på en av topplösningarna inom segmentet sett till både kapacitet, konstruktion och funktionalitet.

Ett signalstarkt kit

Asus ZenWifi XT8 är ett kit bestående av två eller tre identiska, kompakta, enheter som mäter 160 x 75 x 161,5 millimeter och väger 716 gram styck. Modellerna finns i både svart och vitt och har i båda fallen en mycket exklusiv design med ett metalliknande hölje som kombineras med dubbla, mycket effektiva, kylflänsar för bästa värmeavledning där luften passerar in från sidorna och ut via ovansidan. Tack vare den eleganta formen är det en enhet som kan placeras i princip var som helst då den smälter in i inredningen hemma.

På framsidan finns en guldfärgad Asus-logga och ett litet LED-ljus som visar enhetens status. Roterar vi till baksidan ser vi här en USB 3.1 Gen 1-port, tre gigabits LAN-portar och en 2,5 gigs WAN-port. XT8 drivs av en fyrkärnig processor på 1,5 gigahertz, 256 megabyte flashminne och 512 megabyte RAM. Till detta använder sig Asus av totalt sex interna antenner varav två är vinklade i 45 grader för bästa och bredaste täckningsgrad.

Suverän täckning och signalstyrka

Just täckningen och antennernas signalstyrka är utan tvekan en av enhetens stora positiva egenskaper. Varje enhet jobbar över tre separata Wi-Fi-band. Ett på 2,4 gigahertz och två på 5 gigahertz, vilket tillsammans ger en maximal teoretisk överföring på upp till 6600 megabit per sekund. Vid våra tester har en centralt placerad enhet bland de mest kompletta täckningskartorna av samtliga AX-routrar vi testat och vi når här nästan hela vårt testkontor på knappa 260 kvadratmeter. Men för att uppnå en högre hastighet i ytterkanterna använde vi två ZenWifi XT8-enheter där vi placerade en cirka 30 procent in i lokalen, sett till den totala ytan. Vi anslöt sedan den andra enheten med motsvarande 30 procent från den bortre väggen och genast täckte vi även in närliggande kontorsdelar. Uppskattningsvis toppar vi på dryga 450 kvadratmeter.

Flexibel anslutning

En lösning vi verkligen uppskattar med denna modell är alternativen som vi kan konfigurera och använda de olika Wi-Fi-banden på. Dels kan vi använda det ena 5-gigahertz bandet som en dedikerad backhaul-lösning vilket optimerar backbone-kommunikationen. Vi kan även välja att låta alla band vara öppna och i detta läge dela på den totala bandbredden. Det är en smart lösning om du har mycket kommunikation direkt mellan enheter och framför allt om denna kommunikation ligger över samma XT8-enhet. Man kan även använda en fast dragen nätverkskabel som backhaul vilket är den optimala konfigurationen.

Detta kanske låter överdrivet men är faktiskt extremt användbart

Till detta kan vi även, som på de flesta enheter, aktivera ett gästnätverk. Men till skillnad mot många alternativa lösningar får vi här möjlighet till totalt nio olika gästnätverk, tre per Wi-Fi-band. Detta kanske låter överdrivet men är faktiskt extremt användbart då vi på detta sätt kan skapa multipla segment för olika områden och användare som blir skyddade från varandra och där vi exempelvis kan ansluta en skrivare till ett av dessa medan ett annan exempelvis har internetrestriktioner.

Asus ZenWifi XT8 bjuder på många smarta funktioner

Utöver gästnätverken erbjuder Asus mesh-system även mängder av andra funktioner. Vi får ett bra föräldraskydd, en mycket lättanvänd och kraftfull VPN-serverintegration, flera nivåers NAT pass-through samt en mycket hög grad av integrerad säkerhet via en tjänst som Asus kallar för AI-skydd, viket skyddar samtliga enheter som är anslutna till nätverket. För detta skydd ingår en treårslicens som sedan kan förlängas mot betalning.

Appen kommer sedan tillsammans med enheterna att sköta all konfiguration

Den största omedelbara fördelen, för gemene man, är troligen installationen av systemet. Många lösningar har en process som kräver förhållandevis många steg och även viss IT-kunskap. Men för XT8 behöver vi bara installera appen, ansluta enheterna, namnge ett Wi-Fi-nätverk och admin-konto och sedan klicka på slutför. Appen kommer sedan tillsammans med enheterna att sköta all konfiguration och du kan inom ett par minuter dra nytta av enhetens funktioner och jämna och höga överföring.

Extremt imponerande prestanda

Detta för oss osökt in på prestandan. I vårt labb har vi cirka 65 smarta enheter inklusive sensorer, vi har övervakningskameror, 18 klienter och 4 servrar samt totalt tre NAS:ar. När dessa arbetade under normala förhållanden kunde vi strömma fyra 4K-filmer samtidigt och ändå sköta en systemåterställning från en remotebackup med en snitthastighet på 86 megabit per sekund. Det är extremt imponerande.

Då systemet även stödjer Asus AIMesh kan vi ansluta andra Asus-routrar (så länge dessa stödjer funktionen) till vårt mesh-nätverk för att skapa än större täckning.

Funktionen fungerar bra, men är inte lika enkel som hanteringen av XT8 i sig. Vi märkte även att vi, för optimal stabilitet helst bör utöka nätverket med ytterligare en eller flera XT8-modeller om det skulle krävas. Detta gav det även jämnast och bäst prestanda överlag när vi reserverade ena fem-gigahertzbandet som backhaul. Oavsett vilket skulle vi vilja ranka Asus ZenWifi XT8 som ett av de tre bästa mesh-kiten i klassen.

Asus ZenWifi XT8 5 / 6 Betyg 5 190 kr (2 enheter) Pris För Mycket enkel installation, hög datagenomströmning, snygg design, hög säkerhet, lätt att bygga ut, smart backhaul-lösning, multipla gästnätverk, smidig VPN-lösning. Emot Asus AIMesh-teknik fungerade klart bäst med enbart XT8-enheter, mer RAM hade varit önskvärt i de lägen vi bygger ett större mesh-nätverk. Rekommenderas till Asus ZenWifi XT8 är ett extremt bra och stilrent val för dig som har många anslutna Wi-Fi-enheter och som även vill maximera prestandan.

Specifikationer Asus ZenWifi XT8