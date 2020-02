Samsung gör som Motorola och släpper en vikbar ”flipp-telefon”. Galaxy Z Flip släpps i slutet av februari och kostar 16 300 kronor.

Samsung utökar utbudet av vikbara mobiler. Nu får Galaxy Fold sällskap av Galaxy Z Flip. Den sistnämnda har en skärm i ”vikbart glas” och mäter 6,7 tum i uppfällt läge.

– Vi tror den kommer att tilltala designmedvetna, kreativa och sociala användare, säger Andreas Bergqvist, produktchef mobiltelefoner på Samsung i Norden.

Skärmen kallas Infinity flex display och glaset UTG, Ultra thin glass. Formatet i uppfällt läge är 21,9:9. Gångjärnstekniken, som tillverkaren hade problem med inför lanseringen av Galaxy Fold, är ny och kallas Hideaway hinge, den gör det bland annat möjligt att hålla telefonen öppen i olika vinklar ungefär som locket i en bärbar dator.

Ställ telefonen på bordet och fota ”hands free”

Tillsammans med ett specialanpassat gränssnitt, One UI med Flex-läge, gör det att man kan filma eller ta selfies genom att ställa Galaxy Z Flip på ett bord eller i en hylla. I detta läge delas skärmen upp i två skärmar på fyra tum. Kameran fungerar även när telefonen är helt stängd.

Gränssnittet gör det även möjligt att använda flera applikationer samtidigt. Samsung uppger att man exempelvis kan titta på Youtube-klipp i den övre halvan och kommentera klippen i den undre.

Kan ladda dina övriga Samsung-prylar

Samsung Galaxy Z Flip är laddad med Android 10, har åtta gigabyte internminne och 256 gigabyte lagringsutrymme. Fingeravtrycksläsaren är placerad på sidan och inte inbyggd i skärmen som i många nyare telefoner.

Batterierna (ett under varje skärm) är på 3 300 milliamperetimmar och går att ladda via USB C eller den trådlösa QI-standarden. Telefonen kan även agera batteribank och ladda exempelvis Samsungs Galaxy Buds-hörlurar och företagets klocka, Galaxy Watch.

LÄS OCKSÅ:

Specifikationer Samsung Galaxy Z Flip