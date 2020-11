Vi testar MX Anywhere 3, en liten och smidig, Logitechmus för mobilt arbete. Den fungerar lika bra på musmatta som byxor eller glasbord.

Produkter som adderas till Logitechs MX-serie får ett namn som förpliktar, då samtliga produkter som lanserats hittills legat i absolut topp. Denna gång är det den senaste varianten av lilla MX Anywhere vi tittar närmare på, en mus som lanserats i såväl grafitsvart och gråvit som en snygg rosa modell.

MX Anywhere 3 – en mus för alla underlag

Det här är som sagt en liten mus. Den mäter 34 x 65 x 101 millimeter och väger bara 99 gram. Musen ansluts via Bluetooth eller medföljande USB-mottagare, och som vanligt med Logitechs trådlösa premiummöss och tangentbord kan vi använda samma mus för upp till tre enheter, vilket även sträcker sig över olika operativsystem som Windows, Mac OS, Chome och Linux. För att växla mellan dessa enheter trycker vi bara på en liten knapp på undersidan vilket är en perfekt lösning för alla oss som jobbar med multipla system, antingen direkt från skrivbordet eller på olika platser.

Musen använder sig av Logitechs Darkfield-sensor som förutom att erbjuda hög precision fungerar på i princip alla underlag. Så oavsett om vi använder musen på ett par manchesterbyxor under en tågresa eller på ett glasbord på ett kafé så kommer den att fungera lika bra.

En viktig del för alla mobila enheter är batteritiden. MX Anywhere 3 har upp till 70 dagars batteritid på en full laddning och stöder dessutom snabbladdning som ger upp till tre timmars användning på en minuts laddning, så det är aldrig någon risk att vi behöver vara utan mus. Laddning sker med hjälp av en Typ-C-kabel.

På ovansidan finner vi Logitechs numera klassiska Magspeed rullningshjul vilket har den unika förmågan att automatiskt växla mellan precisions- och snabbrullning när vi skrollar på webbsidor eller i långa dokument. Musen har även en manuell lägesväxlingsknapp placerad ovanför hjulen. Med denna kan vi själva styra vilket läge vi vill jobba med.

Totalt sett har musen sex knappar där vi förutom lägesväxlingsknappen får de sedvanliga höger- och vänsterknapparna samt vid tummen placerade framåt- och bakåtknapparna. Till dessa har även hjulen en knapp. För den som saknar den horisontella rullningen som vi vant oss vid från fullstora MX-serien så finns den också här, men i en annan form. Vi håller ner sidoknapparna samtidigt som vi rullar på mitthjulen för att flytta oss i sidled.

App-optimerad användning

En av de stora, men många gånger bortglömda funktionerna med Logitechs produkter som verkligen kommer till sin rätt med denna mus är möjligheten till programspecifika anpassningar. Dessa är en del av programpaketet Logitech Options som även hjälper till med bland annat uppdatering av firmware med mera. När vi installerar programmet får vi möjlighet att även ladda ned små konfigurationsfiler för några av de vanligaste apparna som Office, Adobe och flera webbläsare.

Efter att dessa är installerade kan vi skräddarsy MX Anywhere 3 efter de funktioner vi oftast använder i respektive app, eller så nöjer vi oss med standardinställningarna där vi exempelvis i Word får nya funktioner för bak-och fram knappen som numera blir ångra och gör om, med mera. När vi väl vant oss vid dessa delar går allt betydligt snabbare.

Nästa del är funktionen Flow som tidigare vare ett fristående program men som nu är en del av Options. Med denna funktion kan vi använda vår mus för att dra filer mellan olika datorer, allt via en säker och krypterad förbindelse. Enda kravet är att båda enheterna är kopplade till samma nätverk: trådlöst eller via kabel.

Till allt detta måste vi även kort nämna lite om MX Anywhere 3:s konstruktion som verkligen håller samma premiumkänsla som musens funktioner med ett solitt yttre skal och sidogreppsytor i silikon. Den enda man kanske bör tänkte på är att det är just en mus anpassad för mobilt arbete vilket gör att den vid lite längre arbetspass med just musarbete kan kännas för liten, allt självklart baserat på smak och handstorlek.

Specifikationer Logitech MX Anywhere 3:

Tillverkare : Logitech, www.logitech.com

: Logitech, www.logitech.com Cirkapris : 999 kr inkl. moms, 799 kr exkl. moms

: 999 kr inkl. moms, 799 kr exkl. moms Anslutning : Logitech Unifying eller Bluetooth

: Logitech Unifying eller Bluetooth Antal enheter : 3 st

: 3 st Sensor : Max 4 000 dpi

: Max 4 000 dpi Batteritid : ca 70 dagar

: ca 70 dagar RGB : Nej

: Nej Mått : 34,4 x 65 x 100,5 mm

: 34,4 x 65 x 100,5 mm Vikt : 99 gram

: 99 gram Knappar : Total sex stycken

: Total sex stycken Program: Logitech Options och Logitech Flow