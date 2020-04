Fråga

Jag har bestämt mig för att uppgradera min stationära dator som jag själv byggde för tio år sedan. Jag har valt det moderkort som ni rekommenderar i DMZ-riggen, MSI x750-A pro am4 ATX med M.2. Processor AMD Ryzen 5 3600x 3,8 Ghz Am4. Grafikkort, kan jag använda både PCI-E AMD och PCI-E Nvidia till ovanstående moderkort?

Vad används PCI-E 3.0×1 till? Jag ska också använda lagringsenhet M2. De ansluts naturligtvis till lagringsport M2, men kan de anslutas på annat sätt?

Lars-Olov Chronqvist

Svar

Beteckningarna x1 till x16 för PCI-Express anger hur många PCIe-banor som finns i porten. En x1-port är en kort liten kontakt som oftast används för enklare tillbehör som portexpansioner (USB och SATA), nätverkskort, modem, TV-mottagare och liknande. Sådana kort passar även i de större kontakterna behöver bara den enda kanal som x1 har.

På samma sätt har x16 förstås 16 kanaler och lämpar sig för grafikkort och liknande. Ja, du kan använda grafikkort både från AMD och Nvidia.

M.2 kallades tidigare NGFF (Next Generation Form Factor). På moderkortet är det en ganska liten kontakt, till vilken kan anslutas all möjlig hårdvara som följer standarden. Det kan vara SSD-diskar, eller Wi-Fi- och Bluetooth-kort. Korten kan vara av olika längd, men de kan endast anslutas till just en M.2-kontakt.