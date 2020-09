En lång väntan är över. MSI och Nvidia tar äntligen klivet över till PCIe Gen 4 med senaste Geforce RTX 3080 Gaming X Trio.

Nvidia har presenterat sitt senaste grafikchip och äntligen får vi se stöd för fjärde generationens PCIe-anslutning. Vi har inför lanseringen testat MSI Geforce RTX 3080 Gaming X Trio tillsammans med Nvidias, i skrivande stund, senaste drivrutiner.

Imponerande kylning väger tungt

Gaming X trio är ett massivt kort som mäter 323 x 140 x 56 millimeter och upptar dryga två expansionsplatser. Vanligtvis fungerar det i chassin som har två fria platser, men du bör vara lite försiktig vid mindre ITX-chassin där sista platsen kan ligga för nära lådans sidopanel. Kortet har även en respektingivande vikt på dryga 1,5 kilo. För att inte få en för stor negativ inverkan på chassin med lite svagare struktur skickar MSI med en speciell konsol som fästs i närliggande expansionsplatser och som sedan hjälper till att fördela kortets vikt över en större yta.

En stor anledning till den höga vikten är direkt kopplad till kortets kylning som är mycket effektiv. Denna har sin grund i en grafenbaserad bakplatta som dels ger kortet extra stabilitet men som framför allt agerar som en stor passiv värmeavledningsplatta som effektivt fördelar och leder bort kortets värme. Ovanpå kretsdelen finner vi en bred, tätt vävd kylfläns som ger en stor total värmeavledningsyta.

Nya effektiva fläktar gör inget väsen av sig

Denna fläns är i sin tur direkt ansluten till kraftigare värmeavledningsrör vilka ligger dikt anslutna mot GPU:n. På andra sidan om flänsen hittar vi nästa mycket trevliga lösning i form av tre bta Torx Fan 4-fläktar som med sina tio vinklade blad ger ett jämnt högt lufttryck som direkt transporterar bort värmen från flänsarna. Tillsammans med nya kullager och senaste programvaran Tri Frozr 2 och MSI:s Airflow-teknik ges optimal kyleffekt till lägsta möjliga ljudnivå. Detta innebär att vi i vårt testchassi, Corsair Graphite Series 780T Full-Tower, inte hör kortet över huvud taget vid normal användning. Även vid full belastning är ljudnivån mycket låg.

Till detta så kan vi även använda MSI:s program Dragon Center varifrån vi både kan optimera och övervaka såväl grafikkortet som övriga MSI-komponenter. Detta inkluderar även enhetens RGB-integration vilken kallas för Mystic Light och som på detta kort ger effekter på såväl den övre långsidan som mellan fläktarna vilket ger en snygg effekt oavsett om kortet placeras i en normal expansionsplats eller om du använder ett så kallat raiser-kort.

Gaming X Trio är fullpackat med kraft

Vi går så över till kortet i sig och som de flesta vet lanserar Nvidia 30XX serien i tre initiala modeller: 3070, 3080 och 3090 vilket gör att detta kort ska ses som lite av ett mellankort i high-end-segmentet, men det är knappast ett mellankort när vi ser till specifikationerna. GPU:n baseras på RTX3080 Ampere-arkitekturen och kommer med 8704 kärnor som jobbar med en basfrekvens på 1440 megahertz och en boost-frekvens på 1815 megahertz. Det ska jämföras med standardboosten som ligger på 1715 megahertz för 3080.

Till detta får vi tio gigabyte GDDR6-minne med en hastighet på 19 gigabit per sekund och en 320 bitars minnesbuss. På anslutningssidan hittar vi tre stycken Displayport v1.4a och en HDMI v2.1. Kortet drivs via tre stycken åttapinnars GPU-anslutningar och har en beräknad maximal strömförbrukning på 340 watt. MSI rekommenderar ett nätaggregat på minst 750 watt, vilket självklart beror på systemets bestyckning i övrigt. Kortet har kapacitet att driva fyra skärmar simultant men vi tycker att det är lite synd att kortet inte erbjuder en Typ-C-anslutning.

Stort prestandakliv uppåt

Vi kommer så till den del som är mest intressant, korets prestanda. Vi har kört våra tester på MSI:s MEG Z490 Godlike-moderkort utrustat med dubbla Corsair MP600 SSD-enheter och HyperX Predator DDR4-minnen samt Intels Core i9-10900K. Vi använde senaste uppdateringen av Windows 10 version 19041.508 med gränssnittspaket 120.2212.31.0 tillsammans med Nvidias förlanserade pressdrivrutiner. I övrigt finns ingen annan mjukvara installerad.

Vi körde på denna rigg ett antal tester vilka vi sedan körde om med MSI:s tidigare generations RTX 2080 Super Gaming X Trio för att se var och hur stora skillnaderna är. I det senare fallet gick vi även tillbaka till senaste officiella Nvidia-drivrutinen. Samtliga värden är avrundade till heltal och baserade på ett snitt av tre körningar.

Vi började med att köra The Shadow Of The Tomb Raider som drar full nytta av RTX-kortets nyare tekniker som DLSS för AI-driven rendering för ökad bildfrekvens. Vid lirande i 1440 presterade korten 101 bilder per sekund, FPS, respektive 152 bilder per sekund, vilket med DLSS aktiverat ökade till 113 FPS respektive 159 FPS.

Samma värden vid 2K stannade på 52 FPS respektive 85 FPS och 73 FPS respektive 105 FPS och vid 4K blev resultaten 44 FPS kontra 69 FPS samt 47 FPS kontra 89 FPS vilket visar på kraften i tekniken i sig men framför allt lyfter upp den oerhörda kraften i RTX 3080.

är extremt imponerande och öppnar en helt ny värld för mer extrem gaming än någonsin tidigare

Vi gick sedan över till Deliver us the moon vilket kördes i 2560 och 4K. Detta då vi snabbt märkte att det var bortkastad tid att köra i så låga upplösningar som 1080p.

Här fick vi följande resultat med 2080 super först ut. Vid 2560 fick vi 51 FPS respektive 80 FPS och med DLSS 79 FPS respektive 125 FPS. Vid 4K gav detta kliv från låga 26 FPS mot 66 FPS respektive 61 FPS mot 93 FPS vilket är extremt imponerande och öppnar en helt ny värld för mer extrem gaming än någonsin tidigare.

Vi avslutar kort med värden för 3D Mark Timespy där skillnaden mellan korten var 11 521 respektive 17 993 och vid Firestrike graphics score nådde vi 31 503 poäng respektive 43 027 poäng, resultat som talar lite för sig själva. Nu ska vi återigen säga att dessa tester är med en pre-press-drivrutin utförda under en relativt kort testperiod, så vi kommer säkerligen att få möjlighet att återkomma med bredare testresultat under kommande veckor.

