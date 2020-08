Synology tar steget in till de stora drakarna. UC3200 är företagets första dedikerade IP-SAN-lösning för ISCSI-lagring

Efter att under cirka 20 år tagit fram NAS-lösningar för både hem, små till medelstora företag (SMB) och lite större företag tar Synology steget fullt ut och presenterar sin mest kraftfulla, och mest intressanta, nätverkslagring till dags datum. För det är en stor skillnad på att tillverka bra NAS:ar med smarta lösningar till att ta fram en komplett lagringslösning för affärskritiska miljöer, där varje del måste leverera högsta tillgänglighet och driftsäkerhet. Men det är precis detta som UC3200 förväntas göra.

Massiv, redundant, racklösning

UC3200 är en rackmonterad enhet som mäter 88 x x482 x 724 millimeter inklusive serverfästen och väger massiva 19,7 kilo. I denna får vi plats för totalt tolv vågrätt placerade diskar av antingen 3,5 eller 2,5 tums HDD eller SSD SAS-format vilket kan utökas med upp till 36 diskar via dubbla expansionskabinett kallade RXD1219sas via en mini-SAS HD-port.

På insidan hittar vi en Intel Xeon D-1521 (per styrenhet) vilket är en fyrkärning HT-processor som körs i mellan 2,4 och 2,7 gigahertz vid en TDP på 45 watt. Varje styrenhet är utrustad med en DDR4 ECC U-minnesmodul på åtta gigabyte vilket kan uppgraderas med upp till 64 gigabyte via fyra minnesplatser.

Roterar vi runt modellen ser vi de båda styrenheterna som är aktiva för högsta prestanda och driftsäkerhet. Förutom ovan nämnda komponenter är enheten även är utrustad med dubbla gigabitportar och en tiogigsport med stöd för teaming. Skulle inte detta räcka kan får vi även en PCIe Gen 3 X8-kortplats vilket gör det möjligt att bygga ut med antingen extra 10/25 gigabitskort eller framtida lösningar.

Låter för mycket

UC3200 har även dubbla, redundanta nätaggregat på 500 watt vilka enkelt kan bytas under drift. Tar vi ut och tittar inne i respektive styrenhet ser vi att dessa kommer med dubbla fläktar på 60 millimeters. Detta är en lösning som vi inte är helt förtjusta i då de vid full belastning eller vid hög värmeutveckling är förhållandevis högljudda. Vi hade hellre sett en lösning med större fläktar med lägre rotation som sedan placerats i vinklad linje vilket troligen även gett en bättre kyleffekt.

I innerkanten har styrenheten även en dedikerad SATA DOM vilken håller operativsystemet (DSM UC) isolerat från den data som lagras på diskarna för att på detta sätt uppnå en högre säkerhet. Här finns även en NTB (non-transparent bridge) som ser till att synkronisera datatrafiken mellan de båda styrenheterna och som garanterar att data som är cachelagrad inte går förlorad i de lägen en styrenhet skulle gå ner.

Optimerat gränssnitt

De flesta som någon gång använt en Synology-baserad NAS känner säkert till företagets operativsystem DSM. Det är mycket intuitivt, lättanvänt men ändå kraftfullt och erbjuder mängder av tilläggsappar och tjänster. Även UC3200 baseras på DSM, men inte den traditionella lösningen utan en version som är optimerad för iSCSI och virtualiseringslösningar och som kort och gott kallas för DSM UC. Mer om detta nedan.

Innan vi går in på operativsystemet ska vi kort titta lite på de programspecifika funktioner som vår testenhet erbjuder. Dessa omfattar stöd för upp till 32 interna volymer med upp till 128 iSCSI-mål och iSCSI-LUN där varje avancerad LUN har stöd för upp till 256 ögonblicksbilder.

ett mycket lättanvänt gränssnitt som både låter experter och i det närmaste helt oinsatta administratörer att sätta upp och administrera enheten, dess funktioner och styrenheter

Enheten har stöd för RAID 0,1,5,6 och 10 samt enkel migrering mellan RAID-modeller och volymutökning via både adderande av diskar och att byta till större diskar under drift. All hantering och även övervakning av drift med mera hanteras av DSM UC som har ett mycket lättanvänt gränssnitt som både låter experter och i det närmaste helt oinsatta administratörer att sätta upp och administrera enheten, dess funktioner och styrenheter.

Den mer avancerade användaren som vill optimera enheten kan givetvis göra det. Det kan handla om utökad säkerhet via extern replikering eller att öka prestanda och accesstider genom att använda en SSD-cache alternativt skapa redundanta LAN-kopplingar eller ställa in parametrar för automatisk återställning av virtuella maskiner.

Till skillnad från vanliga DSM består DSM UC bara av åtta appar. De omfattar själva kontrollpanelen, lagringshanteraren, iSCSI-hanteraren, replikering och ögonblicksbilder, loghantering och lite av kärnan i allt – High Availability Manager eller HAM. Den senare är en samlingsmeny för styrenheterna och dess prestanda men omfattar även en smart aktivitetshanterare från vilken vi kan analysera eventuella felaktiga eller märkliga aktiviteter med mera. Dessutom finns en suverän lösning för att sätta upp olika larmnivåer för de processer som vi kör i vårt system.

Virtualisering och prestanda

En av de stora fördelarna med UC3200 är att enheten redan från start är optimerad för merparten av de större virtualiseringssysteme. Den har en direkt integration för Microsoft Hyper-V, VMware vSphere 6.5, Citrix XenServer, OpenStack Cinderoch och VAAI. Enheten stödjer även Windows Offloaded Data Transfer (ODX) för maximal hastighet vid dataöverföring och migrering. Vi kan dessutom, antingen direkt eller med hjälp av en plugin, hantera flera Synology-enheter och dess olika virtualiseringsintegrationer från ett gränssnitt.

När det kommer till enhetens prestanda kan vi som nämnts ovan utrusta enheten på olika sätt genom att, baserat på behoven, maximera lagringen och bara använda mekaniska diskar till dess ytterlighet med att skapa en helt flashbaserad lagringslösning för bästa tänkbara prestanda och accesstid, eller en mix dem emellan.

För våra mätningar valde vi att gå på det sistnämnda valet och använde fyra av Seagates SAS SSD-enheter tillsammans med åtta av Wester Digitals Ultrastar DC HC650-diskar. Vi körde sedan ett stort antal tester baserade på en av våra Dell EMC-baserade rackservrar vilken var utrustad med multipla tiogigabits-portar.

efter att ha laborerat lite med olika minneskonfigurationer hittade vi lite av en ”sweet spot” på minst 16 gigabyte

Vi är klart imponerade över Synologys jämna prestanda över olika ködjup och belastningar. Vi låg på en hög sekventiell läsprestanda på dryga nio gigabit per sekund med en motsvarande skrivprestanda på strax över sju gigabit. Tyvärr sjönk framför allt den senare relativt snabbt med ökad belastning, men efter att ha laborerat lite med olika minneskonfigurationer hittade vi lite av en ”sweet spot” på minst 16 gigabyte minne för att få en jämn belastningsbalans.

LÄS OCKSÅ – Jämförande test: NAS-enheter med kraft

När vi sedan gick över till slumpmässig hantering låg läsvärdena på ungefär samma nivåer men däremot sjönk skrivprestandan än mer och vi var bitvis nere under tre gigabit per sekund. Här upplevde vi inte samma effekt av att öka på mängden RAM. Vi laborerade därför även här med olika lagringskonfigurationer och försökte optimera SSD-cachen och här hittade vi samma typ av sweet spot med en 50/50-blandning, i varje fall om du söker hög skrivprestanda. Detta förde direkt tankarna in på en PCIe-baserad cachelösning och vi hoppas verkligen att kommande modeller utrustas med dedikerade M.2-platser. Framför allt med tanke på att processorn har 32 PCIe-banor till sitt förfogande.

Hur klarar den avbrott?

Vi avslutar med ett par tankar kring enhetens redundanta uppsättning och dess styrenheter. För att veta att dessa verkligen lever upp till utlovade förväntningar klippte vi den ena styrenheten mitt under full drift. UC3200 hanterade detta brilliant och ingen av de anslutna enheterna eller processerna påverkades utan driften fortsatte som tidigare. Detsamma gällde havererade diskar och dess återskapande av data där DSM UC på ett mycket effektivt sätt flyttade belastningen till den friska sidan för att kunna återskapa data i en mer optimerad miljö.

Sammantaget ger detta oss en mycket trevlig enhet och ett klart imponerade första steg in på IP-SAN-marknaden, men vi rekommenderar alla att redan från start planera för mer RAM-minne.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Synology, www.synology.com

: Synology, www.synology.com Cirkapris : 65 789 kr inkl. moms, 52 631 kr exkl. moms

: 65 789 kr inkl. moms, 52 631 kr exkl. moms Diskplatser : 12 st

: 12 st Expansionsplatser : 1 st PCIe Gen 3 x8

: 1 st PCIe Gen 3 x8 CPU : Intel Xeon D-1521

: Intel Xeon D-1521 Minne : 1 st 8 GB DDR4 ECC

: 1 st 8 GB DDR4 ECC Max minne : 64 GB

: 64 GB Antal styrenheter : 2 st

: 2 st Mått : 88 x 482 x 724 mm

: 88 x 482 x 724 mm Vikt : 19,7 kg

: 19,7 kg LAN : 2 st gigabit + 1 st 10 GbE

: 2 st gigabit + 1 st 10 GbE Expansionsmöjlighet: 2 st RXD1219sas