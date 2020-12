Synology breddar portföljen och lanserar egna enterpriseklassade M.2-diskar. Vi testar nya Synology SNV3400.

De flesta som känner till Synology förknippar nästan med 100 procents garanti namnet med NAS-enheter inom alla segment. En del kommer troligen även känna till företagets prisvärda routerlösningar, men att de även gör lagringsenheter är antagligen inte lika känt.

Synology har nämligen, i en relativt ny satsning, tagit fram både 2,5 tums SATA-baserade SSD-enheter och NVMe-baserade M.2-enheter samt PCIe Gen 3-baserade instickskort. Primärt har de optimerats för företagets NAS-produkter, men givetvis fungerar de även med andra NAS:ar eller som en singeldisk i exempelvis en bärbar dator.

Optimerad för Synologys NAS-OS

Vi testar M.2 NVMe-serien som består av två modeller: Synology SNV3400 och SNV3500. Båda kommer i en kapacitet på 400 gigabyte och har i det närmaste identiska specifikationer, med det undantaget att SNV3500 kommer med specialutvecklade kondensatorer som gör det möjligt för enheten att spara data som ligger i den flyktiga delen av minnen till den del som behåller data vid en oavsiktlig avstängning.

Detta innebär även att 3500-modellen är längre, 45 millimeter jämfört med 35 millimeter för 3400-modellen, samt att den förstnämnda på grund av dessa kondensatorer har en ökad aktiv strömförbrukning på mellan sju och femton procent. Vi kommer under fortsättningen att bara utgå ifrån SNV3400.

Tittar vi på disken som sådan är den som nämnts på 400 gigabyte vilket är en klart tilltalande kapacitet för att agera cache för en NAS, oavsett om den har två eller fyra diskar. Används en NAS med fler diskar kommer denna troligen att ha plats för dubbla M.2-enheter vilket ger en perfekt skalfaktor. Vi vill även poängtera att disken just är tänkt som ett cachealternativ för mekaniska diskar och inte som en bas för en renodlad flash-lösning.

Den eleganta integrationen med Synologys NAS-operativsystem, DSM, är dock det vi gillar bäst

Enheten baseras på Phisons PS5012-E12D-27-kontroller och utan att ha exakta uppgifter på det (då texten på de fyra nandchippen var suddig) gissar vi på att modellerna baseras på Toshibas BiCS3 64-layer TLC. Detta skulle i så fall innebära totalt 125×4 gigabyte vilket innebär att vi får en over provisioning på hela 100 gigabyte. Disken kommer även med Enterprisegrundad uthållighet med 500 TBW, terabytes written, eller 0,68 DWPD (drive writes per day) vilket är en trevlig egenskap. Den eleganta integrationen med Synologys NAS-operativsystem, DSM, är dock det vi gillar bäst.

Genom denna integration får vi en perfekt bild av diskens hälsa och den prestandaboost som enheten ger mot mekaniska diskar. Vi får även tydliga indikationer och varningar på när disken skick börjar bli så pass dålig att vi bör byta ut den för att bibehålla prestandaoptimeringen. Tanken är dessutom att vi ska kunna använda DSM-gränssnittet för att uppdatera diskens firmware samt att löpande optimera systemet, baserat på vilka mekaniska diskar vi använder och framför allt på nya och förbättrade funktioner i kommande DSM-uppdateringar.

Vi testar disken i rätt miljö

Som alltid försöker vi testa disken utifrån den miljö den är tilltänkt för, vilket gör att vi i detta fall använt oss av Synologys egen DS920+-enhet. Då denna inte kan nå upp i diskens, enligt Synology, fulla prestanda med läs- och skrivhastigheter på cirka 3 100 respektive 550 megabyte per sekund och motsvarande slumpmässig 4K-prestanda på 205 000 respektive 40 000 IOPS använde vi även disken som en sekundär lösning i en av våra testriggar baserad på MSI:s MEG Z490 Godlike-moderkort.

I en NAS har de senare värdena en mindre betydelse då de mekaniska diskarna inte når samma prestanda ens i en stripelösning

Synology SNV3400 är en disk med mycket hög läsprestanda som i maximal konfiguration toppar närmare 3 183 megabyte per sekund med en motsvarande slumpmässig prestanda som toppar 208 500, vilket är högre än angivet. Motsvarande värden vid skrivning ligger däremot marginellt under med 547 megabyte per sekund och 38 600 IOPS. I en NAS har de senare värdena en mindre betydelse då de mekaniska diskarna inte når samma prestanda ens i en stripelösning, samtidigt som vi tack vare snabb åtkomsttid alltid får en omedelbar respons. Och som sagt, med två M.2-platser kan prestandan för dessa bli än bättre.

Synology SNV3400 är ett bra första försök

Det vi däremot måste väga in här är hur konkurrerande enheter lyckas och då kan vi lätt konstatera att för renodlade cachelösningar med begränsad skrivning klarar sig Synology bra. Men när vi går över till en mer blandad användning, och i NAS-enheter som inte har samma integrationsmöjlighet, kommer SNV3400 till korta mot konkurrenter i samma prisklass. Men vi måste ändå säga att det är ett riktigt bra första försök som troligen, med kommande firmware-uppdateringar, blir ännu bättre.

Synology SNV3400 4 / 6 Betyg 1 990 kr Pris För Imponerande cacheprestanda för Synologys egna NAS:ar, hög uthållighet, bra läsprestanda i alla led. Emot Trots att enheten fungerar i andra miljöer gör den sig bäst i Synologys NAS:ar, klart sämre skrivprestanda, finns bara i en kapacitet. Rekommenderas till Använder du en Synology-NAS med plats för en eller två M.2-enheter är SNV3400 klart intressant.