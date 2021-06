Denna artikel är utförd på uppdrag av NETGEAR – tillverkaren har inte fått möjlighet att påverka vare sig testförfarandet eller texten.

Vi tittar närmare på Netgear GS305EPP – en kompakt, kraftfull PoE+-switch.

Ett område som under senaste åren ökat kraftigt är power over ethernet eller PoE, där anslutna enheter får både strömtillförsel och nätverksanslutning via samma anslutning. Primärt var detta en lösning för lite större företag, men i takt med att allt fler produkter inom allt fler områden laserats är konceptet precis lika användbart för både mindre företag, hemmakontor och mer teknikorienterade hem.

Då den senare gruppen av användare oftast inte har samma behov som större företag, sett till antalet anslutna PoE-enheter, har Netgear tagit fram ett brett utbud av fyra- till åttaportars minimala switchar som trots sitt kompakta format finns med PoE+-cerifiering för att kunna driva även mer krävande utrustning. Det kan exempelvis handla om motorstyrda säkerhetskameror, enklare datorer och kanske framför allt senaste generationens accesspunkter. Vi har här fokuserat på att granska GS305EPP, som är toppmodellen i ingångsserien med fyra portar.

Klassiskt Netgear-utseende

Vi börjar med att kika på det yttre där vi möter en klassisk Netgear Pro-/företagsswitch med mer eller mindre samma utseende som tillverkarens modeller i samma serie haft under många. Igenkänningsfaktorn är med andra ord hög.

Switchen mäter 158 x x101 x 27 millimeter och väger låga 400 gram. Enhetens chassi är tillverkat i en tålig svart metallkonstruktion med en vit Netgear-logga på ovansidan och ventilationshål på de båda kortsidorna. De senare hjälper till att hålla modellen sval då den enbart förlitar sig på passiv kylning och således även är helt tyst.

På enhetens baksida finner vi ett Kensingtonlås samt anslutning för den externa strömmatningen. GS305EPP kan antingen placeras direkt på ett bord med de gummerade fötterna eller väggmonteras med hjälp av två fästpunkter på undersidan.

Tydliga LED:er

På fronten hittar vi fyra PoE+ 802.3at-baserade gigabit LAN-portar vilka är försedda med två LED:er per port. Dessa lyser, eller blinker med olika färg för att indikera strömbelastning och ansluten hastighet. Den vänstra visar på ansluten länkhastighet där gul färg indikerar 10- eller 100 megabits anslutning och grön indikerar 1 000 megabits anslutning. När de blinkar visar detta på aktivitet över porten. Den högra LED:n visar aktuell PoE-status. Om denna är släckt ger porten ingen PoE-ström, om den är grön så levereras ström till ansluten PoE-enhet och är den gul/orange förekommer ett PoE-fel. Totalt klarar switchen 120 watts strömförsörjning med en maxbelastning på 30 watt per port.

Det finns även ytterligare två LED:er längst fram till vänster. Den övre av dessa är en ström-LED som visar om enheten är på eller av. Den undre är intressant ur ett felsökningsperspektiv och släckt som standard. LED:n tänds först om något PoE-problem uppenbarar sig. Skulle det blinka gult visar det att det vid minst ett tillfälle under de senaste två minuterna varit mindre än sju watt tillgängligt och vid ett fast gult sken har enheten mindre än sju watt tillgängligt.

Längst till höger på switchen finns även en WAN-port som vi ansluter till antingen en router eller till någon typ av backbone-switch.

Notera att LAN-portarna har en intern prioriteringsordning där port ett har högst prio och port fyra har lägst. Varför är då detta viktigt? Jo, för det finns PoE-enheter eller så kallade PD:s (powered devices) som vid normalt drift inte tar mer än 30 watt, men som under vissa förutsättningar under en kort tid ökar i krav. Då även GS305EPP är konstruerad för att hantera dessa toppar kan den totala strömförsörjningen gå över 120 watt, och för att förhindra överhettning eller annan skada på enheten kommer porten med högst nummer att tillfälligt inaktiveras för att garantera att enheter med högre prioritet alltid fungerar.

Enkel hantering

Vi går över till insidan och tittar lite på modellens specifikationer. Vi får här en fullduplex med maximala tio gigabit per sekund med prioritetsbaserade köer baserade på WRR. Enheten kan hantera upp till 4K Mac-adresser och har en buffertstorlek på 192 kilobyte. På L2-sidan hittar vi stöd för upp till 64 VLAN med IEEE 802.1Q VLAN-taggning, IGMP Snooping upp till version tre och länkade portar för enkel nätverkssegmentering eller möjlighet att skapa redundanta anslutningar. Till detta får vi så klart även stöd för DHCP.–

Netgear GS305EPP har även skydd som loop detection och broadcast storm-kontroll samt möjlighet att styra och övervaka bandbredden som används per port. Just möjligheten att hantera enheten per port gör att vi även från distans kan aktivera och inaktivera portar baserat på våra behov. Detta görs med fördel efter att vi under den initiala installationen lagt till switchen i vårt Insight-konto.

Detta gör vi enklast genom att första ladda ned Insight till vår smarta mobil eller platta. Logga in på, eller skapa ett nytt konto, klicka sedan på menyknappen som är placerad uppe till vänster i appens fönster. Från droppmenyn klickar vi på ”Register any netgear device”. Härefter kan vi välja att manuellt skriva in enhetens serienummer eller att skanna enhetens streckkod med mobilen.

Omprioritera på distans

Från samma gränssnitt kan vi även styra funktioner som QoS där vi kan ställa upp regler för att prioritera exempelvis video och rösttrafik för våra ständigt ökande videomöten. Dessutom kan vi här ställa in PoE-begränsningar per port med mera. Det senare kan vara en smart lösning för att delvis kringgå den inbyggda portprioriteringen. Speciellt som att vi kan hantera och omprioritera detta på distans utan att behöva koppla om RJ45-kontakterna i switchen.

Ytterligare en fördel med GS305EPP är att enheten har vad som kallas för oavbruten PoE vilket innebär att anslutna PD:s fortsätter att få sin strömmatning även om vi behöver uppgradera switchens firmware eller av någon annan anledning vill göra en programbaserad omstart.

Användningsområden

Hur använder vi då GS305EPP på bästa sätt? Tack vare en hög kapacitet per port i förhållande till formatet där vi kan hantera upp till fyra Klass 4-baserade PoE-enheter samt en utmärkt molnbaserad managering via Insight så är användningsområdena mycket varierade. Ett par lösningar vi ser som perfekta stommar är följande:

Som en enklare PoE-stomme på mindre företag, hemmakontor eller hem. I detta läge använder vi enhetens Wan-port för att ansluta direkt till en router eller alternativ internetanslutning. De fyra Lan-portarna använder vi sedan för att ansluta en eller ett par trådlösa accesspunkter. Använder vi den senare konfigurationen kan vi skapa en redundant lösning där vi, om en port eller accesspunkt går ner, direkt kan aktivera den alternativa accesspunkten som då agerar ”fallback”. Resterande portar kan vi använda för en säkerhetskamera, en PoE-baserad VoIP-telefon eller någon typ av digital informationstavla. Eller varför inte ansluta en NAS för lokal lagring av videodata från säkerhetskameran?

PoE baserade enhetsklasser – Faktaruta

Enhetsklass Standard Klassbeskrivning Minsta PoE-nivå PoE spännvidd 0 PoE och PoE+ Full 802.3af – Standard 0,44 Watt 0,44–12,95 watt 1 PoE och PoE+ Väldigt låg ström 4,0 Watt 0,44–3,84 watt 2 PoE och PoE+ Låg ström 7,0 Watt 3,84–6,49 watt 3 PoE och PoE+ Mellannivå 15,4 Watt 6,49–12,95 watt 4 Enbart PoE+ Hög ström – 802.3at 30,0 Watt 12,95–25,5 watt

SPECIFIKATIONER Netgear GS305EPP