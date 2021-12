Corsair MP400 4 / 6 Betyg 2 546 kr Pris För Bra sekventiell prestanda, bra prisnivå, smart dynamisk cache, hög förkonfigurerad OC, bra program, förhållandevis sval. Emot Den dynamiska cachen blir lidande vid mindre ledigt utrymme på disken, sämre slumpmässig läsning än utlovat, trist gränssnitt på verktygsappen. Rekommenderas till Corsair MP400 är ett mycket bra val av system- och lagringsdisk i mindre enheter men även i mer prisvärda fullstora riggar som inte har tillgång till Gen 4-gränssnitt.

Vi testar Corsair MP400. En allsidig PCIe Gen 3-lagring med möjlighet till extra kapacitet.

Vi står precis inför en påbörjad övergång till PCIe Gen 5 i samband med att Intel lanserat sitt senaste chip. Men trots detta kommer det att dröja en bit in på 2022 innan vi ser att fysiska diskar finns tillgängliga. Detta gör att vi även under kommande år kommer att se både Gen 4- och Gen 3-baserade lösningar för både nya men kanske framför allt befintliga system. Vi har här testat en av Corsairs intressantare Gen 3-modeller som tack vare låg värmeutveckling är ett smart val för både bärbara dator och mindre system.

96 lagers QLC med lång livslängd

MP400 kommer i en idag näst intill standardiserad M.2 2280-storlek och har en mycket låg profil med en tunn etikett över ovansidans komponenter. Vår modell är på två terabyte och har kretsar endast på en sida, de två större enheterna på vardera fyra eller åtta gigabyte ska ha kretsar placerad även på undersidan. Serien drivs av Phisons E12S NVMe SSD-kontroller som kompletteras med Microns 96 lagers 3D QLC Nand flash som förstärks med en dynamisk SLC-cache vilken baseras på återstående tillgänglig lagring. Det innebär att disken kommer att bli långsammare desto mer vi fyller den. Till detta får vi även en DDR 3-1866-baserad buffert för att jämna ut prestandan.

Utan att säga några exakta siffror var känslan efter våra tester att vi bör ha någonstans kring minst 25 procent ledigt utrymme på disken för att prestandaförlusten inte ska bli för påtaglig. Något vi uppskattar med MP400 är att disken kommer med fabriksinställd OP på nio procent vilket tillsammans med Phisons 340bit/2KB lågdensitets ECC-kontroll och smartrefresh-teknik ger disken en förhållandevis lång livslängd, vilket annars delvis kan vara ett problem med QLC-diskar.

För att ytterligare hjälpa oss att ha koll över diskens hälsa, uppdatera firmware och hantera olika former av optimering eller kloning så skickar Corsair även med sin SSD Toolbox, ett litet lättanvänt program som kanske inte är lika flashigt som alternativa lösningar men som mer än väl uppfyller sin funktion. Värt att nämna är att disken även stöder AES 256-bitars kryptering.

Corsair MP400 ger oss fullgod prestanda

Vårt testexemplar kommer med en garanterad hållbarhet på 400 TBW vilket med ett snitt av 35 gigabyte skrivet par dag ger disken livslängd på dryga 31 år. Enligt Corsair ska MP400 leverera en läsprestanda på upp till 3480 megabyte per sekund och en skrivprestanda på upp till 3000 megabyte per sekund med slumpmässiga motsvarigheter på 560K vid skrivande respektive 380k IOPS vid läsande.

Detta var värden vi hade lite svårt att matcha, på gott och ont, och börjar vi med slumpmässig läsprestanda låg våra värden över utlovat med toppar på dryga 438K. Däremot var skrivvärdena lägre och vi toppande här strax över 503K.

När det kommer till sekventiell hantering såg vi två sidor av myntet. Vid ett traditionellt benchmark med Crystal DiskMark låg vi ganska exakt på utlovade värden med 3481,5 megabyte per sekund vid läsning och 2999,3 megabyte per sekund vid skrivande. Men när vi sedan tog detta till vårt testbatteri av verkliga tester snittade vi 2151 megabyte per sekund vid läsning och bara 1426 megabyte per sekund vid skrivande. Detta var inte helt oväntat då diskarna rent generellt presterar lägre över ett bredare spektrum jämfört med ”top of the line”-resultaten.

Oavsett vilket får vi en disk med klart godkänd prestanda som tack vare en relativt låg värmeutveckling passar perfekt i bärbara datorer eller mindre system, och då disken dessutom håller en godkänd prisnivå och säljs med upp till åtta terabyte lagring så är det en intressant stomme i prispressade byggen.

