Pure Humidify + Cool från Dyson bjuder på en smart 3-i-1-lösning med ren, kylande och fuktgivande luft.

Dyson har under flera år tagit fram olika enheter med ett gemensamt fokus på att förbättra luften i den inomhusmiljö vi befinner oss i. Ett av de senaste tillskotten är Pure Humidify + Cool som är en kombinerad luftrenare, luftfuktare och fläkt. Det handlar om en förhållandevis stor pjäs som mäter 923 × 312 × 312 millimeter och väger cirka 8,3 kilo. Dyson säger själva att detta är en ”tre i ett-lösning”, men vi skulle faktiskt vilja sträcka oss till att säga att det är en fyra i ett-enhet då vi förutom nämnda funktioner även får en luftkvalitetsrapport i realtid direkt från maskinen.

Aktiv luftrening

Vi börjar genomgången med vad som är något av hjärtat i Dysons enheter, oavsett om vi pratat luftrenare eller dammsugare, nämligen filtreringsfunktionen. I mitten på Pure Humidify + Cool finns två halvt cylinderformade täcklock vilka vi enkelt kan ta loss via snabbfästen på sidan.

Innanför dessa finns enhetens 360 graders filtreringssystem som kombinerar ett aktivt kolfilter med ett förseglat Hepa-filter vilket gör att den luft som kommer ut dels har filtrerat bort 99,95 procent av alla mikroskopiska partiklar som allergener och olika föroreningar, dels att gaser och dålig lukt neutraliseras.

Att enheten har en hög effektivitet märkte vi då undertecknad har hund och vi har grannar vilka är allergiska, men som trots detta kan vistas i samma rum utan att få några obehag. På samma sätt märks även en markant skillnad när temperaturen växlar över till lite varmare dagar och pollen börjar komma. Med Dyson Pure Humidify + Cool får vi i alla lägen vad som känns som en i det närmaste helt pollenfri luft inomhus. Det hjälper på dagtid men framför allt under nätterna då näsan annars kan bli helt igentäppt.

Inbyggd luftfuktare

Som nämnts ovan erbjuder denna modell även en fukttillförsel av luften som kommer ut. Detta görs via en specialtillverkad vattentank som rullas, eller skjuts, på plats i enhetens nedre del. Behållaren rymmer fem liter vatten vilket vi från början trodde skulle vara en ”enorm mängd” med tanke på hur mycket vatten detta skulle bli om vi hällde ut det på golvet (hemska tanke). Men med en fuktighetsgrad på 30 procent räcker denna tank bara strax över två dagar i vårt kontor på dryga 45 kvadratmeter. Av någon anledning är enheten begränsad till en lägsta fuktnivå på just 30 procent och hade vi fått önska hade det varit toppen att kunna ställa in den ner mot kanske tio procent.

När vattennivån är slut stängs funktionen av, så det är aldrig någon risk att vi bränner sönder själva förångardelen i enheten. Som vi alla vet kan även kvaliteten på vårt vatten variera och för att garantera att fukten som transporters ut tillsammans med den renade luften även den är helt ren så utsätts varje droppe som ska förångas av ett ultraviolett ljus som ska döda 99,9 procent av alla bakterier i vattnet.

Då de flesta av oss inte har full kontroll över vilken fuktnivå vi behöver så kan vi låta enheten analysera vår omgivning och sedan anpassa funktionen efter dessa data. Till detta absorberar dessutom förångardelen omgivande värmeenergi vilket i sin tur leder till en svalkande fläktning vilket är tacksamt under varmare sommardagar.

Styr Pure Humidify + Cool med Dyson smarta applikation

Luften och fukten från Dyson Pure Humidify + Cool sprids sedan via den övre ovala delen av enheten. Denna sprider 320 liter luft i sekunden och tack vare smarta vinklar fördelas den enkelt över hela rummet. Vi kan dessutom välja att aktivera en automatisk vridning av luftflödet som på detta sätt ger en snabbare spridning.

Vi kommer sedan till en av de, för oss lite mer tekniskt intresserade, bästa delarna med denna modell – Dyson Link-appen. Via denna får vi realtidsinformation om luftens kvalitet, temperatur, fuktighet mer mera för den plats som enheten är placerad. Detta omfattar även uppskattade pollennivåer och mängden skadliga partiklar. Men appen ger oss även full insyn i delar som när filter behöver bytas eller när ångfunktionen ska rengöras vilket vi enkelt gör själva via en delvis automatiserad process.

Sensorer håller koll

Allt detta sker med hjälp av ett flertal intelligenta sensorer som automatiskt upptäcker luftburna partiklar, gaser, och luftfuktighet med mera och sedan i realtid återrapporterar detta till oss och vår app. Man kan även hitta informationen i den lilla LCD som finns på enhetens framsida.

Vi kan även använda appen för att styra enheten på samma sätt som vi kan göra med fjärrkontrollen som medföljer. Skillnaden är att den förstnämnda givetvis fungerar även på distans, när vi inte är hemma.

Vad innebär då detta? Jo, säg att vi inte är på kontoret, eller vårt sommarboende, varje dag. I dessa fall använder vi troligen inte luftfuktaren eller kanske ens fläkten när vi inte är på plats. Men när vi sedan ska in och jobba eller semestra kan vi enkelt kontrollera luften redan innan vi kommer dit och aktivera de funktioner som behövs för att få exakt den luftnivå vi behöver när vi väl kommer fram.

Ganska dyr men väldigt bra

Så för att kort sammanfatta är detta en unik enhet som verkligen förändrar och förbättrar luftkvaliteten i våra hem och på våra kontor och trots att kostanden är förhållandevis hög måste vi säga att det är en väl värd investering. Och vore det inte för att vi behöver fylla vattenbehållaren så frekvent hade detta varit en fullträff.

Dyson Pure Humidify + Cool 5 / 6 Betyg 7 190 kr Pris För Mycket lättanvänd, stilren design, kyler, renar och fuktar luften, grymt smart app, bra support. Emot Begränsad kapacitet för vattentanken, lite dyr, vi hade gärna kunnat ställa luftfuktigheten helt fritt. Rekommenderas till Detta är en lösning som borde vara en naturlig del av våra hem och kontor då den skapar en märkbart bättre luftkvalitet i den miljö som vi spenderar mest tid.

