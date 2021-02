Ta klivet in i en säkrare framtid med ett skalbart, lättanvänt larmsystem. Ring Alarm Security Kit är riktigt kompetent, men det kan vara värt att satsa på ett större startpaket.

Vi har allt sedan Ring lanserade sina första produkter på den svenska marknaden testat de flesta av företagets säkerhetskameror och videoringklockor vilka alla har haft den gemensamma nämnaren att de varit lätta att installera, underhålla och använda. Nu har Ring breddat portföljen och tagit fram kompletta larmpaket som hjälper oss att hålla våta hem eller vårt kontor säkert – både när vi är hemma eller borta. Vi har testat ingångskitet som består av fem enheter vilka enkelt kan kompletteras och byggas ut helt efter behov.

Högljudd hjärna

Ring Alarm Security Kit består av fem enheter: en basstation, en knappsats, en kontaktsensor för dörrar eller fönster med en slimmad magnet för mindre utrymmen, en rörelsesensor och en liten Wi-Fi extender. Vi börjar med att titta närmare på huvudenheten som är en fyrkantig vit modul med runda hörn som mäter 16,9 x 16,9 x 3,6 centimeter.

Enheten är, precis som övriga prylar i detta kit, anpassat för användning inomhus och placeras med fördel relativt centralt i hemmet för att få optimal täckning mot övriga produkter. Vi kan ansluta den till internet via antingen Wi-Fi eller den integrerade ethernet- porten. Med en prenumerationsbaserad plan – som kostar en slant per månad – kan man få ett extra skydd i form av en mobil redundant anslutning (denna del har vi inte testat).

Utöver dessa mer vanliga anslutningar använder Rings system även både Z-Wave och Zigbee samt Bluetooth för installationen. Förutom att vara hjärnan i systemet kommer basstationen även med en integrerad siren som kan avge ett larm på 104 decibel. Denna hade vi gärna sett att vi kunnat komplettera med fler, fristående, sirener för bästa avskräckande effekt men tyvärr finns detta tillval inte i dagsläget. Däremot kan vi tipsa om att det med lite kunskaper och utanför boxen-tänkande går att få till denna lösning genom att komplettera systemet med Athoms Homey-enhet.

Basenheten drivs med normal nätspänning men har även ett integrerat batteri som ger upp mot ett dygns drift om strömmen skulle gå. Hade vi fått önska något mer här så hade det varit en PoE-integration, något vi även gärna sett på andra enheter i paketet.

Kodpanel i med snabblägen

Vi fortsätter med Ring Alarm Security Kits kontrollpanel som används för att larma eller larma av alla eller delar av anslutna enheter med en kod. Denna enhet mäter 14,9 x 12,9 x 3,94 centimeter och kan antingen placeras på ett bord eller fästas på väggen. Då panelen inte kommer med några externa anslutningar är den försedd med ett inbyggt laddningsbart batteri som ska ge upp mot åtta månaders drift på en laddning. För kommunikation med basenheten så använder panelen Z-Wave som ska klara avstånd på upp mot 75 meter beroende på omgivande störande objekt.

Förutom sifferknapparna finns här även tre snabbknappar vilka placerats i en ring. Med dessa aktiverar vi ett av följande: larm av, hemma- eller borta-läge. I det första läget inaktiveras samtliga sensorer och vi kan röra oss fritt i hemmet. I läge två inaktiveras alla sensorer inomhus medan externa brytpunkter som fönstersensorer förblir aktiva. På detta sätt är tanken att vi ska få en säkrare hemupplevelse. Den sista knappen aktiverar samtliga sensorer och slås på när vi lämnar hemmet.

En funktion vi gärna sett här vore en lösning som kände av om personer fanns hemma eller ej och ställde in rätt läge automatiskt.

Hur som helst är enheten extremt lätt att använda och tack vare snabbknapparna blir det enkelt för alla i familjen att använda modellen. Detta är även en del i larmet som vi kan komplettera med flera enheter för att på detta sätt ha en knappsats vid varje ingång till husen eller lägenheten.

Lättplacerade sensorer i Ring Alarm Security Kit

Nästa steg är att placera ut sensorer. Vårt testpaket innehåller två varianter, en rörelsesensor och en kontaktsensor med en tillhörande tunn magnet för platser där utrymmet kan vara ett problem. Börjar vi med rörelsesensorn så mäter denna 9 x 6,2 x 4,5 centimeter och kan monteras antingen i hörn eller på direkt på en vägg. Sensorn drivs med ett litiumbatteri som ska räcka i cirka tre år, och precis som övriga delar kommunicerar denna via Z-wave med basstationen. Enheten ska ha en integrerad intelligens som ska känna av och undvika att larma om du har husdjur (under cirka 22 kilo) hemma. Vi är inte helt överens med denna lösning då den dels larmade för vår tibetanska spaniel som väger under tio kilo, men på samma sätt lät bli att larma när vi kröp ihop som en boll och mycket sakta kröp förbi. Detta kan komma att uppdateras, men oavsett skulle vi vilja kunna styra känsligheten och kanske även lägga in zoner för sensorövervakningen, precis som på företagets kameror.

Vi går vidare med dörr- och fönstersensorerna. Huvudbläcket hos dessa mäter 8,2 x 2,5 x 2,4 centimeter medan slim-modellen mäter 3,22 x 1,02 x 0,5 centimeter. Båda enheterna använder ett integrerat batteri som ska räcka i tre år och kommunicera via Z-wave. Vi placerar sensorerna på var sin sida om antingen en dörr eller ett fönster och så fort avståndet mellan de båda kontakterna blir större än 1,3 centimeter triggas larmet. Installationen av dessa är precis som övriga delar mycket enkel.

Lättanvänd extender med batteribackup

En del vi verkligen uppskattade med detta kit var den medföljande extendern. För trots att Z-wave har en bra räckvidd kommer det många gånger till lägen där omgivande element som väggar eller annan utrustning stör. I dessa fall kan vi snabb ansluta den medföljande lilla enheten som bara mäter 8 x 4,6 x 2,8 centimeter i ett eluttag och direkt förlängs avståndet med upp mot ytterligare 50 meter. Vid ett eventuellt elavbrott finns här även ett integrerat batteri som räcker i drygt ett dygn.

Enkel applösning

All installation och uppkoppling av larmet går, delvis tack vare att vi inte behöver dra några kablar, mycket enkelt och samtliga enheter i vårt kit är uppe inom 20 minuter. Väl på plats hanteras alla inställningar via Rings applikation som även denna är mycket lättanvänd, men tyvärr en aning begränsad. Då systemet använder samma grundplattform som företagets övervakningskameror, vilka kan inkluderas i detta system, hade vi önskat flera nivåer av intelligens där kameran ser och kan hantera larmet baserat på vilka personer de identifierar. Vi hade gärna sett en mer familjebaserad lösning med olika nivåer för olika delar eller zoner av ett större hem.

Som det fungerar nu, i det fria utförandet, kommer ett utlöst larm från någon sensor att trigga en notifiering i appen. Har du då kameror måste du själv kontrollera vem som är hemma och om det är okej. Har du ingen kamera behöver du antingen kontakta de som skulle kunna komma hem eller på annat sätt validera vem som är hemma. Med ett plusabonnemang är tanken att vi även kan få en manuell kontakt där ett triggat larm går via en central där någon fysiskt ringer dig eller de nummer som du har anslutit, vilket kan vara en fördel om du inte har internetaccess för appen.

Sammanfattningsvis är Rings Alarm Security Kit en bra och lättanvänd startlösning där det finns gott om potential för förbättringar, och om vi känner Rings tekniker rätt är detta inte något som vi bara kan drömma om utan både app och enheter förbättras troligen fortlöpande, precis som företagets kameror och ringklockor gjort. Det vi däremot verkligen vill rekommendera är att noga gå igenom alla paket företaget erbjuder, då denna minilösning knappast räcker till ett normalt hem. Och priset för ett mer komplett kit, vilket även kan omfatta säkerhetskameror, är inte så mycket högre än detta grundpaket.

SPECIFIKATIONER Ring Alarm Security Kit:

Tillverkare : Ring, www.ring.com

: Ring, www.ring.com Cirkapris : 3 299 kr inkl. moms, 2 639 kr exkl. moms

: 3 299 kr inkl. moms, 2 639 kr exkl. moms Produkter i paketet : Basstation, nummerpanel, magnetsensorer, rörelsesensor, extender

: Basstation, nummerpanel, magnetsensorer, rörelsesensor, extender Kommunikationssätt enheter : Z-Wave

: Z-Wave Anslutning huvudenhet : Ethernet, Wi-Fi, Z-Wave, Zigbee och Bluetooth

: Ethernet, Wi-Fi, Z-Wave, Zigbee och Bluetooth Snabblägen för larm : Hemma, Borta och Av

: Hemma, Borta och Av Installation och övervakning: Via applikation

Via applikation Kostnad för abonnemang: ca 1 000 kr per år (inkluderar då även säkerhetskameror)