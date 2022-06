Qnap TS-h973AX-32 5 / 6 Betyg För Kompat format, tystgående, dubbla U2 platser, jämn och hög prestanda, hög integrerad skyddsnivå, smart integrerad deduplicering, inkluderade licenser för säkerhetskameror, USB3.2 Gen2, ECC stöd Emot Ingen ytterligare PCIe uppgradering, vi får ingen HDMI för direkt anslutning av HybridStation, U2 diskar blir oftast dyrare jämfört med M2 Rekommenderas till Detta är en av de mest kompletta och allsidiga NASar som vi testat och ett perfekt val för både SMB och lite mer avancerade hemanvändare

Qnap kombinerar 3,5 och 2,5 tums diskar med dubbla U2 enheter i en prisvärd SMB/Prosumer Nas

Vi tittade för en tid sedan närmare på Qnaps 128 bitars QuTS hero OS i kombination med TS-H886, ett OS som numera finns tillgängligt till allt fler av företagets mer högpresterande Nasar. Denna gång har vi fått möjlighet att testa detta OS i en mycket intressant kombination med dubbla U2 enheter vilket ger enheten en rejäl I/O boost.

Kompakt hybridlagring

Som så ofta när det kommer till Qnaps Nasar så byggs de i ett kompakt format och har en låg ljudnivå vilket gör att de tar minimal plats och kan användas stående på vårt skrivbord. Detta är även något som gäller för TS-h973AX som mäter 182,65 × 224,6 × 224,1 millimeter och väger 3,52 kilo men som trots detta rymmer nio diskfack: fem 3,5 tums och fyra 2,5 tums, mer om dessa snart.

Enheten kyls även av en större 140 millimeters fläkt som tack vare en lägre rotationshastighet knappt är märkbar samtidigt som den håller samtliga diskar svala även under hög belastning. Börjar vi titta från framsidan så ser vi direkt grunden till det kompakta formatet då enhetens fem 3,5 tums lodräta kassetter är placerade direkt över de fyra 2,5 tums vågräta motsvarigheterna. Varje kassett har ett eget lås och erbjuder en lättarbetad installation utan behov av verktyg.

Vad som sedan gör denna modell lite extra intressant är att de två övre av de fyra 2,5 tums platserna är anpassade för U2 NVMe PCIe Gen3x4 enheter vilka erbjuder upp till 32 gigabits bandbredd för bästa prestanda och effektivitet samtidigt som vi med ett val av Enterprise klassade U2 enheter får en helt annan livslängd och stabilitet jämfört med normala SSD alternativt. De sista två 2,5 tums platserna är anpassade för just normala SATA3 enheter vilket gör att den kanske ultimata konfigurationen blir att använda de senare i en Raid1 för systemet och sedan kombinera de fem 3,5 tums platserna för mekaniska diskar med just U2 enheter som en snabb diskcache i en smart och säker hybridlösning.

Värt att notera är även att Qnap tagit fram en speciell U2 vagga som gör om befintliga M2 enheter, en eller två per vagga, till en U2 kapabel disk vilket kan vara ett billigare alternativ jämfört med de många gånger dyrare äkta U2 enheterna.

Vi roterar runt vår Nas och tittar på baksidan där stora delar såklart upptas av fläkten. Ett plus även med denna är att fläkten är lätt att byta ut om den av någon anledning skulle gå sönder eller börja låta under resans gång.

I övrigt så finns här dubbla 2,5 gigsportar, en tiogigabitsport, en USB3.2 Gen2 Typ-C samt två USB3.2 Gen2 Typ-A. De snare kompletteras med ytterligare en port som är placerad på framsidan för enkel snabbkopiering av data på klassiskt Qnap maner. Intressant även här är att, som extra nätverksportar behövs så erbjuder Qnap USB till femgigabit adaptrar. Självklart finns här även ett Kensingtonlås.

Möjlighet till ECC

På grund av att Qnap valt att satsa på dessa speciallösningar med omvandlare för USB och U2 så erbjuder Nasen inte några mer traditionella expansionsmöjligheter i form av kortplatser och inte heller dedikerade M2 platser vilket, i varje fall sett till den sistnämnda, är lite synd.

Går vi så över till insidan så drivs TS-h973AX-32 av AMDs fyrkärniga V1500B HT processor som körs i 2,2 gigahertz. Detta är en processor som körs i en TDP på 16 watt och som prestandamässigt brukar ligga i par med Apples A11 Bionic chip och som stödjer både AES-NI och ECC minnen. Det sista är ett intressant tillägg för många företag för är du ute efter maximal stabilitet och automatisk felkorrektion så kan vi enkelt byta ut de, i vår modell, förmonterade 2*16 gigabytes modulerna mot maximalt 2*32 gigabyte ECC minne.

Till detta så har modellen även ett integrerat flashminne på fem gigabyte som innehåller operativsystemskydd med flervalsstart. I grunden ligger här QuTS hero h5.0.0 vilket är en version som kommer att uppdateras till senaste build under den primära initieringen och som tillför flera nyheter jämfört med tidigare version i form av bland annat:

Ökad säkerhet i form av stöd för TLS 1.3

Stöd för WireGuard VPN vilket är ett lättanvänt men kraftfullt gränssnitt för konfiguration och säker anslutning

Dedikerad ZIL – SLOG vilket förbättrar livslängden för flashlagring

Instant Clone som underlättar realtidskloning till sekundär Nas

DA Drive Analyzer med AI-driven diagnostik som på ett bättre sätt kan förutsäga diskarnas förväntade livstid för ökad driftsäkerhet.

Avancerad bildigenkänning med Edge TPU för i realtid omedelbar ansiktsigenkänning i både bild och film.

Videoredigering i realtid

Som de flesta lite kraftfullare Nasmodeller så kan vi använda TS-h973AX-32 till merparten av de funktioner som vi traditionellt sett använt olika typer av servrar för. Detta omfattar bland annat ett brett utbud av virtualiseringstillämpningar i form av VMWare, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServre och Veeam Ready. Vi kan köra olika former ac containerlösningar, använda SQL serverintegration, och via QVR Elite får vi en komplett lösning för hantering och övervakning av säkerhetskameror med tillhörande AI integration för automatisk identifiering av personer.

Utöver detta så får vi Qnaps smarta funktioner för hantering, delning och central lagring av bilder, video och musik samt sammarbetsfunktioner som Notes Station och QmailAgent. Sedan får vi som med alla Qnap Nasar en komplett lösning för backup och ögonblicksbilder vilket bland annat omfattar dela som molnbaserad synkronisering, tvåvägs hybrid backup och synkronisering, Apple Timemachine samt såväl Office365 som Google Workspace backup för total kontroll över våra digitala resurser.

Allt ramas sedan in av ett omfattade skyddspaket som har en grund i ett åtkomstskydd med autoblockering över SSH, Telnet, HTTP(S), FTP, CIFS/SMB, och AFP med en 256 bitars mappbaserad kryptering med FIPS 140-2 CAVP validering. Detta kompletteras med tvåvägs validering, en tillåt/neka lisa, en integrerad brandvägg, integrerad antivirustjänst som kan förbättras med en licensbaserad dito från McAfee med mera.

Den stora styrkan med modellen får vi annars just tack vare U2 lösningen där vi får en imponerade hög och jämn prestanda som lämpar sig lika bra för att accelerera SQL frågor som för att möjliggöra realtidsarbete med stora videofiler direkt över nätverket där redigering kan utföras med i det närmaste samma prestanda som om filerna varit lokalt placerade. Detta omfattar även delat arbete där multipla användare simultant arbetar mot samma filer över nätverket.

Sätter vi lite siffror på detta så började vi kontrollera enhetens 2,5gigsprestanda där enheter når en snittgenomströmning på 2,32 respektive 2,24 gigabit per sekund i sekventiell läs- kontra skrivprestanda. Motsvarande värden för tiogigabitsgränssnittet stannar vid 9,31 kontra 7,65 gigabit per sekund. Till detta så når vi en slumpmässig prestanda, under belastning, som snittar 165 300 respektive 164 100 IOPS vid läsning från och skrivande till enheten vilket ger en bra bild över enhetens jämna prestanda oavsett filstorlek.

Enterpriselösning i SMB format

Till detta så erbjuder Qnap som alltid en snudd på komplett appbutik med möjlighet att ytterligare anpassa och optimera enheten helt efter våra behov. Detta gäller appar inom områden som: säkerhetskopiering och synkronisering, kommunikation, nedladdningstjänster, övervakning, säkerhet, automation och olika former av utvecklingsverktyg och affärrelaterade appar.

För att lyfta fram några av dessa så finns här QUSBCam2 som låter oss använda vanliga USB kameror som säkerhetskameror direktkopplade till vår Nas, QIoT Suite som är en plattform för att skapa egna IoT lösningar för hem eller företag. Mattermost vilket är en app som ger oss en privat chattserver vilket är perfekt för både företag och föreningar, QRMAgentPack är grunden i en lösning för automatiserad fjärrövervakning av olika system vilket underlättar för IT administratörer.

Dessa program, och så klart extremt många flera, tillsammans med hög prestanda och utmärkt anslutningsmöjlighet gör att vi med TS-h973AX-32 får en lösning som för bara ett par år sedan tillhört Enterprise klassen men som numera är tillgänglig för SMB och Prosumer segmentet av användare. Vi ska även tillägga att modellen enkelt kan byggas ut med expansionsenheter för utökad lagring.

SPECIFIKATIONER:

